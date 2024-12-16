3 найкращі фентезійні серіали від Netflix у грудні: оцінять навіть дорослі

Анімаційні фентезійні серіали стали популярними не лише серед дітей. Зараз вони вийшли на такий високий рівень, що становлять повноцінну конкуренцію традиційному повному метру.

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Фентезійні серіали на Netflix — не менш популярні, ніж детективи чи комедії. Більшість із них — анімаційні, що, однак, аж ніяк не робить їх гіршими за традиційні художні шоу. Фокус зібрав три найкращі фентезійні серіали грудня, які на Rotten Tomatoes набрали 100% рейтинг свіжості, що є найвищою оцінкою від аудиторії, і пропонує присвятити їхньому перегляду разом із дітьми свої вечори.

"Аркейн: Ліга Легенд"

"Аркейн" — мультиплікаційний серіал у жанрі пригодницького фентезі за всесвітом гри League of Legends. Мультсеріал був зроблений французькою студією Fortiche під керівництвом американскої компанї Riot Games.

Серіал є одним із найдорожчих анімаційних проєктів. Марк Мерілл, співзасновник Riot Games і один із творців League of Legends, сказав, що він обійшовся у $250 мільйонів. Для розуміння: одна хвилина "Аркейн" коштує приблизно як третина хвилини будь-якого мультфільму Pixar. Загальна тривалість серіалу — приблизно 720 хвилин, разів у 7 більше, ніж будь-яка повнометражка того ж Pixar.

Дія відбувається у вигаданих містах всесвіту League of Legends Пілтовері та Зауні. Сюжет розповідає історію двох сестер Вай та Джинкс і тих сил, які розвели їх по різні боки барикад. Глядач бачить крихку рівновагу між багатим містом Пілтовером і зубожілим Зауном. Напруженість між цими містами-державами досягає піку зі створенням "хекстека", способу для будь-якої людини контролювати магічну енергію в Пілтовері, а в Зауні новий препарат під назвою "мерехтіння" перетворює людей на монстрів.

Суперництво між містами розділяє сім'ї та друзів, оскільки "Аркейн" оживляє стосунки, які формують деяких відомих чемпіонів League of Legends, включно з Ві, Джінкс, Кейтлін, Джейсом, Віктором та Екко.

Серіал, який складається з двох сезонів (18 серій), високо оцінила критика за його сюжет і опрацювання світу, персонажів, емоційне навантаження та гру акторів озвучки. Дехто також зазначив, що йому вдалося не тільки задовольнити інтерес фанатів, а й привернути увагу простих глядачів, які не знайомі зі всесвітом гри. "Аркейн" встановив рекорд переглядів на Netflix протягом тижня після прем'єри, посівши перше місце в чарті топ 10 у 52 країнах і друге — у США.

"Джентрі Чау проти монстрів"

Ще один серіал зі 100%-им рейтингом – "Джентрі Чау проти монстрів". Американський анімаційний телесеріал про надприродні явища, створений Ехо Ву у співпраці з Netflix Animation і Titmouse, Inc., вийшов 5 грудня цього року і одразу ж залетів на першу сходинку рейтингу глядацьких симпатій.

У центрі сюжету — китайсько-американська дівчинка-підліток Джентрі Чау, чиє життя перевертається з ніг на голову, коли небезпечний король демонів намагається вкрасти її сили. Але не помиляйтеся, Джентрі також стикається зі своєю часткою традиційних підліткових проблем. Наприклад, вона досліджує романтичні інтереси, бореться з дорослим, який завжди думає, що він знає краще, або намагається підтримувати високе соціальне становище серед своїх однолітків.

Незважаючи на велику кількість усього надприродного, серіал значною мірою ґрунтується на реальних темах, які знаходять відгук у людей різного віку і верств суспільства. Ехо Ву пояснює, що вона хоче занурити глядачів у світ, який багато в чому схожий на наш, за винятком привидів і міфічних істот.

"Я хотіла, щоб це шоу було дуже приземленим. Я думаю, це освіжає в анімації, коли у вас є серіал, який не про цей магічний світ. Я хотіла, щоб він був справжнім, і щоб персонажі були в нашому світі", — наголосила вона.

"Принц драконів"

"Принц драконів" — американський телевізійний мультисеріал, створений Аароном Ехазом, Джастіном Річмондом і випущений студією Wonderstorm для трансляції на Netflix. У центрі сюжету — чарівна країна Ксадія, де магія походить із шести основних джерел: сонця, місяця, зірок, неба, землі та океану. Коли маги-люди створюють сьомий вид магії — темну магію — вони починають захоплювати і збирати унікальних магічних істот, які їм потрібні як інгредієнти, що розпалює війну між Ксадією і Королівствами людей. Троє дітей з протилежних боків конфлікту — два принци та ельфійка, послана вбити їх, — відкривають таємницю, що може змінити все, і вирішують об'єднати сили та вирушити в епічну подорож. Вони вирушають у країну ельфів Зедію, щоб доставити туди яйце дракона — спадкоємця короля драконів. Цей похід може стати їхньою єдиною надією на припинення війни та відновлення миру в обох світах.

Над сценарієм серіалу працювали Джастін Річмонд і Аарон Ехаз, відомий також за свою участь у створенні сценарію до анімаційного серіалу "Аватар: Легенда про Аанга", а також комедійного мультисеріалу "Футурама".

Анімація в серіалі являє собою сел-шейдінг — комп'ютерну анімацію, що імітує двомірну. Частота кадрів була навмисно знижена, як у класичній, двомірній анімації. Творці бажали створити інноваційний стиль, що поєднує в собі елементи тривимірної графіки і класичної, промальованої анімації.

Серіал, який вперше вийшов 2018 року, вже має шість сезонів, і планується, що буде знято ще один сезон.

Раніше Фокус писав, які детективні серіали варто подивитися в грудні.