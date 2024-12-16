550 тонн льда и снега: в Швеции открылась 35-я версия ледяного отеля

Icehotel 35 находится в деревне Юккасъярви, в 200 км к северу от Полярного круга, рядом с рекой Турне.

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Шведский Icehotel официально открыт для гостей для зимнего сезона 2024/2025. Это уже 35-я версия ледяного отеля, который создали из 550 тонн льда и снега. Отель, до краев заполненный поразительными ледяными скульптурами, строится и реконструируется каждый год с 1989 года в деревне Юккасъярви рядом с рекой Турне. Об этом пишет Daily Mail.

35-я версия Ледяного отеля

26 художников из 13 стран в течение нескольких недель создавали 12 великолепных арт-люксов отеля.

В итоге появились люксы под названием "Упс, не тот номер!", в котором есть "близорукий носорог" и люкс "Come Warm Up" —где гости "будут находиться внутри гнезда черношапочной синицы".

Вдобавок ко всему, "знаковый" Главный зал отеля в этом году будет иметь длину почти 30 метров и будет украшен "люстрами, созданными из 220 ледяных кристаллов ручной работы".

Гости также смогут посетить новый Церемониальный зал, "наполненный ледяным цветочным великолепием для проведения свадеб и мероприятий", а также выпить бокал любимого напитка в ледяном баре отеля.

Церемониальный зал

В этом году Icebar "отправит гостей в космическое путешествие", где они смогут "потягивать напитки рядом с астронавтом из льда и снега в натуральную величину".

Как строится ледяной отель

Ежегодно весной начинается процесс строительства отеля, когда в реке Турне добывают ледяные блоки, которые затем складируют в цехе по производству льда Icehotel.

Ледяной отель снаружи Фото: Instagram ICEHOTEL Sweden

Затем в течение шести недель создается Ледяной отель с использованием 500 тонн льда, а также "сниса" — смеси снега и льда, эквивалентной 10 олимпийским бассейнам.

К художникам присоединяется специализированная команда строителей, художников, светодизайнеров, специалистов по производству льда.

Гостям, заселяющимся в один из потрясающих люксов отеля, придется тепло одеться, поскольку температура в Icehotel поддерживается на уровне минус пяти градусов по Цельсию, чтобы сохранить его невероятные скульптуры в идеальном состоянии.

Одна из спален в ледяном отеле Фото: Instagram ICEHOTEL Sweden

После того, как гости изучат сам отель, им предлагают прокатиться на снегоходах, туры по наблюдению за северным сиянием, посещение саун, изготовление ледяных скульптур и ужины на природе.

В этом году отель будет открыт до апреля 2025 года.

Напомним, в Британии предлагают встретить Новый год в бывшем охотничьем домике Черчилля. Особо упоминают подземный бассейн, который можно использовать, как бункер.