Роскошный бункер Черчилля: в Британии предлагают отдохнуть в подземном спа-центре
Большое подземелье прячется под бывшим загородным поместьем семьи Черчилль. Объект называют безопасным в случае, если ВС РФ нанесут ракетный удар по Британии.
Самый большой подземный спа-центр во всей Европе предлагает все удобства, о которых вы только можете мечтать, но он находится в очень неожиданном месте. А именно под охотничьим домиком Уинстона Черчилля. Об этом пишет Daily Star.
Если все разговоры в новостях о ракетных бункерах вызывают у вас желание спуститься под землю, то нет лучшего места для этого, чем безумно роскошный крупнейший подземный спа-центр в Британии.
Большое подземелье находится под шикарным отелем Langley, странным образом расположенным на окраине района, известного своими промышленными зонами — Слау, Беркшир.
Огромный спа-центр оснащен бассейном, джакузи, паровыми банями и саунами, а также VIP-люксом. В одном из отзывов на их сайте говорится: "В тридцати минутах от Лондона, но в совершенно ином мире".
Однако роскошь не может быть дешевой, средняя стоимость номера составляет около £500. За люкс придется заплатить более £1 000.
Неясно, находится ли спа-салон достаточно глубоко под землей, чтобы пережить ядерный взрыв, но от ракетной атаки он точно защитит, отмечают в комментариях.
Отель "Лэнгли" расположен в загородном имении графов Мальборо, семьи Уинстона Черчилля. Это был их охотничий домик. До центра Лондона можно добраться за 40 минут.
Сейчас отель принадлежит арабскому миллиардеру Халиду Аффара. Он полностью его отремонтировал, украсив большой лестницей и мозаичными полами.
Впрочем, критики отмечают, что от славного прошлого тут мало что осталось, за исключением репродукций портретов семьи Спенсера Черчилля. Также им не понравилась "библиотека" с фальшивыми книгами, но огромным собранием сигар. А прекрасный зимний сад, когда-то полный растений, теперь является местом проведения мероприятий и свадеб.
Напомним, также в Британии можно снять на Новый год уникальную виллу, переделанную из бункера времен Второй мировой войны. Правда свои функции он уже выполнять не может, так как одну мощную бетонную стену снесли.