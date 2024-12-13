Роскошный бункер Черчилля: в Британии предлагают отдохнуть в подземном спа-центре

Большое подземелье прячется под бывшим загородным поместьем семьи Черчилль. Объект называют безопасным в случае, если ВС РФ нанесут ракетный удар по Британии.

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Самый большой подземный спа-центр во всей Европе предлагает все удобства, о которых вы только можете мечтать, но он находится в очень неожиданном месте. А именно под охотничьим домиком Уинстона Черчилля. Об этом пишет Daily Star.

Если все разговоры в новостях о ракетных бункерах вызывают у вас желание спуститься под землю, то нет лучшего места для этого, чем безумно роскошный крупнейший подземный спа-центр в Британии.

Под отелем скрывается огромный подземный спа-центр Фото: tripadvisor

Большое подземелье находится под шикарным отелем Langley, странным образом расположенным на окраине района, известного своими промышленными зонами — Слау, Беркшир.

Отель Лэнгли под которым скрывается бункер с бассейном Фото: tripadvisor

Огромный спа-центр оснащен бассейном, джакузи, паровыми банями и саунами, а также VIP-люксом. В одном из отзывов на их сайте говорится: "В тридцати минутах от Лондона, но в совершенно ином мире".

Однако роскошь не может быть дешевой, средняя стоимость номера составляет около £500. За люкс придется заплатить более £1 000.

Неясно, находится ли спа-салон достаточно глубоко под землей, чтобы пережить ядерный взрыв, но от ракетной атаки он точно защитит, отмечают в комментариях.

Отель "Лэнгли" расположен в загородном имении графов Мальборо, семьи Уинстона Черчилля. Это был их охотничий домик. До центра Лондона можно добраться за 40 минут.

Отель Лэнгли под которым скрывается бункер с бассейном Фото: tripadvisor

Сейчас отель принадлежит арабскому миллиардеру Халиду Аффара. Он полностью его отремонтировал, украсив большой лестницей и мозаичными полами.

Впрочем, критики отмечают, что от славного прошлого тут мало что осталось, за исключением репродукций портретов семьи Спенсера Черчилля. Также им не понравилась "библиотека" с фальшивыми книгами, но огромным собранием сигар. А прекрасный зимний сад, когда-то полный растений, теперь является местом проведения мероприятий и свадеб.

Напомним, также в Британии можно снять на Новый год уникальную виллу, переделанную из бункера времен Второй мировой войны. Правда свои функции он уже выполнять не может, так как одну мощную бетонную стену снесли.