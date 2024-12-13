Розкішний бункер Черчилля: у Британії пропонують відпочити в підземному спа-центрі

Велике підземелля ховається під колишнім заміським маєтком сім'ї Черчилль. Об'єкт називають безпечним у разі, якщо ЗС РФ завдадуть ракетного удару по Британії.

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Найбільший підземний спа-центр у всій Європі пропонує всі зручності, про які ви тільки можете мріяти, але він розташований у дуже несподіваному місці. А саме під мисливським будиночком Вінстона Черчилля. Про це пише Daily Star.

Якщо всі розмови в новинах про ракетні бункери викликають у вас бажання спуститися під землю, то немає кращого місця для цього, ніж розкішний найбільший підземний спа-центр у Британії.

Під готелем ховається величезний підземний спа-центр Фото: tripadvisor

Велике підземелля розташоване під шикарним готелем Langley, на околиці району, відомого своїми промисловими зонами — Слау, Беркшир.

Готель Ленглі під яким ховається бункер із басейном Фото: tripadvisor

Величезний спа-центр оснащений басейном, джакузі, паровими лазнями та саунами, а також VIP-люксом. В одному з відгуків на їхньому сайті йдеться: "У тридцяти хвилинах від Лондона, але в зовсім іншому світі".

Однак розкіш не може бути дешевою, середня вартість номера становить близько £500. За люкс доведеться заплатити понад £1 000.

Незрозуміло, чи розташований спа-салон досить глибоко під землею, щоб пережити ядерний вибух, але від ракетної атаки він точно захистить, зазначають у коментарях.

Готель "Ленглі" розташований у заміському маєтку графів Мальборо, родини Вінстона Черчилля. Це був їхній мисливський будиночок. До центру Лондона можна дістатися за 40 хвилин.

Готель Ленглі під яким ховається бункер із басейном Фото: tripadvisor

Зараз готель належить арабському мільярдеру Халіду Аффара. Він повністю його відремонтував, прикрасивши великими сходами та мозаїчними підлогами.

Утім, критики зазначають, що від славного минулого тут мало що залишилося, за винятком репродукцій портретів сім'ї Спенсера Черчилля. Також їм не сподобалася "бібліотека" з фальшивими книгами, але величезним зібранням сигар. А прекрасний зимовий сад, колись повний рослин, тепер є місцем проведення заходів і весіль.

Нагадаємо, також у Британії можна зняти на Новий рік унікальну віллу, перероблену з бункера часів Другої світової війни. Щоправда, свої функції він уже виконувати не може, оскільки одну потужну бетонну стіну знесли.