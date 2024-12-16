550 тонн льоду і снігу: у Швеції відкрилася 35-та версія крижаного готелю

Icehotel 35 розташований у селі Юккас'ярві, за 200 км на північ від Полярного кола, поруч із річкою Турне.

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Шведський Icehotel офіційно відкритий для гостей для зимового сезону 2024/2025. Це вже 35-та версія крижаного готелю, який створили з 550 тонн льоду і снігу. Готель, до країв заповнений вражаючими крижаними скульптурами, будують і реконструюють щороку з 1989 року в селі Юккас'ярві поруч із річкою Турне. Про це пише Daily Mail.

35-та версія Крижаного готелю

26 художників з 13 країн протягом кількох тижнів створювали 12 чудових артлюксів готелю.

У підсумку з'явилися люкси під назвою "Упс, не той номер!", у якому є "короткозорий носоріг", і люкс "Come Warm Up", де гості "перебуватимуть усередині гнізда чорношапочної синиці".

На додачу до всього, "знаковий" Головний зал готелю цього року матиме довжину майже 30 метрів і буде прикрашений "люстрами, створеними з 220 крижаних кристалів ручної роботи".

Гості також зможуть відвідати нову Церемоніальну залу, "наповнену крижаною квітковою пишністю для проведення весіль і заходів", а також випити келих улюбленого напою в крижаному барі готелю.

Церемоніальна зала

Цього року Icebar "відправить гостей у космічну подорож", де вони зможуть "потягувати напої поруч з астронавтом з льоду і снігу в натуральну величину".

Як будується крижаний готель

Щорічно навесні починається процес будівництва готелю, коли в річці Турне видобувають крижані блоки, які потім складують у цеху з виробництва льоду Icehotel.

Крижаний готель зовні Фото: Instagram ICEHOTEL Sweden

Потім протягом шести тижнів створюють Крижаний готель з використанням 500 тонн льоду, а також "снісу" — суміші снігу і льоду, еквівалентної 10 олімпійським басейнам.

До художників приєднується спеціалізована команда будівельників, художників, світлодизайнерів, спеціалістів з виробництва льоду.

Гостям, які заселяються в один із приголомшливих люксів готелю, доведеться тепло вдягнутися, оскільки температура в Icehotel підтримується на рівні мінус п'яти градусів за Цельсієм, щоб зберегти його неймовірні скульптури в ідеальному стані.

Одна зі спалень у крижаному готелі Фото: Instagram ICEHOTEL Sweden

Після того, як гості вивчать сам готель, їм пропонують покататися на снігоходах, тури зі спостереження за північним сяйвом, відвідування саун, виготовлення крижаних скульптур і вечері на природі.

Цього року готель буде відкрито до квітня 2025 року.

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