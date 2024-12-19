Усик в фиолетовом костюме с диким котом: стилистка высказалась об образе боксера перед боем с Фьюри

21 декабря в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Накануне поединка Усик поразил публику стильным образом, появившись на "церемонии прибытия" в фиолетовом костюме от украинского бренда, имеющем глубокий символизм.

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21 декабря состоится долгожданный бой-реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. Перед поединком, на "церемонии прибытия", Усик ошеломил присутствующих стильным образом. Он появился в фиолетовом костюме с белой меховой накидкой, отражающей его индивидуальность и силу. Костюм, разработанный украинским дизайнером Эльвирой Гасановой, называется "Непокоренный" и содержит символы, которые, по словам автора, должны вдохновить боксера на победу.

На меху накидки был изображен дикий кот, который символизирует независимость, ловкость и скрытую силу. Глаза кота — желтого и голубого цветов — являются символом украинского флага, подчеркивая патриотизм Усика. По словам Гасановой, костюм отражает не только спортивный стиль Усика, но и его культурную значимость на мировой арене.

В эксклюзивном комментарии Фокусу персональный стилист Яна Ткаченко отметила, что выбор фиолетового цвета и театральные элементы костюма добавляют глубины и драматизма образу. Этот выход подчеркивает смелость и готовность к экспериментам, проявляя творческую свободу Усика.

"Образ боксера Александра Усика демонстрирует сочетание эпатажа, драматичности и индивидуальности. Насыщенный фиолетовый оттенок костюма добавляет глубины и выразительности. Фиолетовый — это цвет, который символизирует власть. В древности исключительно императоры могли носить одежду этого цвета. История свидетельствует о случаях казни тех, кто нарушал этот закон. Фиолетовый является достаточно нетипичным выбором для мужского классического образа, что подчеркивает смелость и оригинальность Усика. Удлиненный жакет со шлейфом и высоким воротником создает театральный и даже исторический оттенок. Это напоминает стиль барокко или костюмы в духе XIX века с элементами современного подхода. Удлиненный низ добавляет драматизма и подчеркивает телосложение. Тонкая цепочка является современным дополнением, которое смягчает общую строгость и добавляет элемент легкой иронии. Темные классические ботинки сохраняют баланс, не перетягивая внимания на себя, но гармонично сочетаются с общим стилем. Этот стильный выход можно охарактеризовать как драматичный, эксцентричный и вневременной. Он выходит за рамки классической мужской моды и демонстрирует творческую свободу и уверенность в себе. Образ говорит об индивидуальности, харизматичности и готовности к экспериментам. Это отличный пример того, как мужской стиль может выходить за рамки традиционных норм и быть захватывающим", — прокомментировала стилист Яна Ткаченко.

Реванш Усика и Фьюри состоится уже на этой неделе, и на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO.

Напомним, ранее мы писали, что Александр Усик и ДТЭК привлекают внимание мирового сообщества к обстрелам энергосистемы Украины.

Кроме этого, Фокус писал, что реванш Усик — Фьюри будет судить искусственный интеллект.