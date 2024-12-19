Усик в фіолетовому костюмі з диким котом: стилістка висловилася про образ боксера перед боєм з Ф'юрі

21 грудня в Саудівській Аравії відбудеться бій-реванш між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Напередодні поєдинку Усик вразив публіку стильним образом, з'явившись на "церемонії прибуття" в фіолетовому костюмі від українського бренду, що має глибокий символізм.

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21 грудня відбудеться довгоочікуваний бій-реванш між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії. Перед поєдинком, на "церемонії прибуття", Усик приголомшив присутніх стильним образом. Він з'явився в фіолетовому костюмі з білою хутровою накидкою, що відображає його індивідуальність і силу. Костюм, розроблений українським дизайнером Ельвірою Гасановою, має назву "Нескорений" і містить символи, які, за словами авторки, повинні надихнути боксера на перемогу.

На хутрі накидки був зображений дикий кіт, який символізує незалежність, спритність і приховану силу. Очі кота – жовтого і блакитного кольорів – є символом українського прапора, підкреслюючи патріотизм Усика. За словами Гасанової, костюм відображає не тільки спортивний стиль Усика, але й його культурну значущість на світовій арені.

У ексклюзивному коментарі Фокусу персональна стилістка Яна Ткаченко зазначила, що вибір фіолетового кольору та театральні елементи костюма додають глибини та драматизму образу. Цей вихід підкреслює сміливість і готовність до експериментів, виявляючи творчу свободу Усика.

"Образ боксера Олександра Усика демонструє поєднання епатажу, драматичності та індивідуальності. Насичений фіолетовий відтінок костюма додає глибини та виразності. Фіолетовий – це колір, який символізує владу. У давнину виключно імператори могли носити одяг цього кольору. Історія засвідчує випадки страти тих, хто порушував цей закон. Фіолетовий є досить нетиповим вибором для чоловічого класичного образу, що підкреслює сміливість та оригінальність Усика. Подовжений жакет зі шлейфом та високим коміром створює театральний і навіть історичний відтінок. Це нагадує стиль бароко або костюми в дусі XIX століття з елементами сучасного підходу. Подовжений низ додає драматизму і підкреслює статуру. Тонкий ланцюжок є сучасним доповненням, який пом’якшує загальну строгість і додає елемент легкої іронії. Темні класичні черевики зберігають баланс, не перетягуючи уваги на себе, але гармонійно поєднуються із загальним стилем. Цей стильний вихід можна охарактеризувати як драматичний, ексцентричний і позачасовий. Він виходить за рамки класичної чоловічої моди й демонструє творчу свободу та впевненість у собі. Образ говорить про індивідуальність, харизматичність і готовність до експериментів. Це чудовий приклад того, як чоловічий стиль може виходити за межі традиційних норм і бути захопливим", — прокоментувала стилістка Яна Ткаченко.

Реванш Усика і Ф'юрі відбудеться вже цього тижня, і на кону стоятимуть титули чемпіона світу за версіями WBA, WBC та WBO.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Усик та ДТЕК привертають увагу світової спільноти до обстрілів енергосистеми України.

Крім цього, Фокус писав, що реванш Усик — Ф'юрі судитиме штучний інтелект.