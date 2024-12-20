20 декабря 2024 года: Игнатия Богоносца - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также плохо думать о других, злословить.

Related video

Что случилось 20 декабря?

Сегодня православная церковь почитает чтит память священномученика Игнатия Богоносца. Когда Игнатий был ребенком, Господь возложил на него свою руку и сказал, что тот будет пророчествовать. Так в юности святой получил прозвище Богоносец. Тогда императором был язычник Траян. Игнатий выступил против этого. За веру в Бога его отправили в Рим, где приговорили к смерти на арене. Когда Игнатий вышел в ее центр и стал проповедовать христианство. В это время его разорвали дикие звери.

Что нельзя делать 20 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

стирать и прясть;

выходить без надобности на улицу;

плохо думать о других, злословить;

отказывать людям в помощи.

Народные поверья и приметы:

если облака идут против ветра, скоро начнется снегопад;

синие облака — к теплу, белые — к сильному ветру;

иней на деревьях — к ясной погоде;

звездное небо — к хорошему урожаю;

вьюга в этот день — к холоду и дождям, ясная и морозная погода — к жаре.

День ангела празднуют:

Антоний, Даниил, Иван, Игнатий, Филогоний.

Родились 20 декабря:

1974 год — Василий Слипак (убит в 2016), украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы;

1998 год — Килиан Мбаппе, французский футболист камерунского происхождения, чемпион мира (2018).

А также в этот день:

1868 год — во Львове основывают украинское общество "Просвита";

1880 год — в Нью-Йорке на Бродвее включили первые электрические огни.

Также Фокус писал церковный календарь на декабрь 2024 года