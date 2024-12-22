Визажисты назвали главные ошибки в возрастном макияже, которые еще больше старят

По словам мастеров макияжа, с возрастом принцип "меньше значит больше" становится ключевым. Зрелость подразумевает отказ от лишней косметики, уступая место продуманности и правильному подбору средств.

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С возрастом кожа лица теряет свою упругость и тонус, однако правильный макияж помогает противостоять изменениям. Однако есть ошибки, которые не только не скрывают возрастные изменения, но добавляют еще больше лет. Эксперты по красоте рассказали в беседе с Daily Mail, что старит в макияже и как этого избежать.

По словам визажистки Нидии Фигероа, когда дело касается цвета лица, важно правильно подходить к нанесению средств и продуктам, которые используются. Например, она предложила женщинам постарше использовать основу с легким или средним покрытием, которая не будет подчеркивать текстуру.

Визажист из Нью-Йорка Дрита Палевич сказала, что самой большой ошибкой, которую она увидела, было "использование и нанесение большого количества макияжа, в результате чего макияж "выглядел как лепешка". Вместо этого она рекомендует подготавливать и увлажнять кожу в соответствии с типом кожи, заменить тяжелую основу на более легкую и наносить ее только на те области, где это необходимо.

Дрита Палевич – мастер макияжа, среди клиенток которой Ким Кардашьян и Биби Рекса

Основательница косметического бренда RMS Роуз-Мари Свифт также согласна с подходом "меньше значит больше", подчеркивая, что особенно актуален принцип не переборщить с макияжем с возрастом.

Замените пудру на крем

Визажисты отмечают, что с возрастом лучше использовать кремовые продукты для здорового сияния кожи.

"Избегайте использования слишком большого количества пудровых продуктов, так как этот тип финиша, как правило, подчеркивает тонкие линии. Кремовые и жидкие продукты лучше всего подходят для зрелой кожи, они придадут вам влажный финиш, который сейчас в тренде", – объясняет Палевич.

Роуз-Мари Свифт добавляет, что с возрастом кожа становится более сухой, поэтому кремовые продукты просто необходимы для нее.

"Кремы обеспечивают дополнительное увлажнение и при минимальном нанесении могут сбросить годы возраста кожи. Зрелым женщинам всегда нужна влага и увлажненность, потому что здоровая, увлажненная кожа – это красивая кожа", – утверждает визажист. Она рекомендует также перейти на кремовые румяна.

Роуз-Мари Свифт

Откройте глаза

Накладные длинные или густо накрашенные ресницы, утяжеляющие форму глаз, – одна из самых больших ошибок, которую могут совершить женщины в возрасте. Фигероа объяснила, что, хотя ресницы являются отличным способом открыть глаза и придать им столь необходимую приподнятость, если женщина в возрасте выберет слишком тяжелые или длинные накладные ресницы, они "будут тянуть глаза вниз и старить лицо".

Еще один способ сделать глаза более открытыми — избегать матовых оттенков или использовать их в умеренных количествах.

"Если вы добавите матовый оттенок на надбровную дугу или на веки, это будет вас старить, а не дополнять", — предупредила Нидия. В качестве альтернативы она предлагает использовать матовый оттенок на внутренних уголках глаз, чтобы сделать их открытыми, но не слишком выразительными, или в качестве завершающего штриха для сияния, но не слишком резкими.

Свифт солидарна с коллегой, считая, что густые ресницы старят женщин, поскольку выглядят явно ненастоящими и делают веки более тяжелыми.

"Если вы используете накладные ресницы, лучше всего использовать ресницы, которые не наклеены на полоску. Возьмите более реалистично выглядящую пару ресниц, разрежьте их на секции и наклейте эти секции по отдельности", – советует она.

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Густые брови

Знаменитый специалист по бровям Джоуи Хили из Нью-Йорка подчеркнул, что слишком тонкие брови могут быть обманчивы. Люди часто думают, что они приподнимают лицо, но на самом деле тонкие брови могут его состарить.

"С возрастом брови, как правило, редеют, особенно спереди и на кончиках, и могут стать серыми или белыми, что может создать редкий, неоднородный вид. Поддержание густых бровей предполагает молодость, так же как немного румян придают естественный, молодой румянец зрелой коже", – объяснил бровист.

Звездный бровист Джоуи Хили

Он уточнил, что поддержание густых бровей не означает игнорирование или отсутствие их подстригания, поскольку это может привести к тому, что они станут грубыми, жесткими и непослушными:

"Даже если волоски бровей становятся драгоценными из-за их редкости, осознанная подстрижка ножницами поможет сохранить безупречный вид", — проинструктировал специалист по бровям.

Хили рекомендует использовать тонированный гель для бровей или профессиональное окрашивание, чтобы седина выглядела равномерно.

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