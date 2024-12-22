Візажисти назвали головні помилки у віковому макіяжі, які ще більше старять

За словами майстрів макіяжу, з віком принцип "менше означає більше" стає ключовим. Зрілість передбачає відмову від зайвої косметики, поступаючись місцем продуманості та правильному підбору засобів.

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З віком шкіра обличчя втрачає свою пружність і тонус, проте правильний макіяж допомагає протистояти змінам. Однак є помилки, які не тільки не приховують вікові зміни, а й додають ще більше років. Експерти з краси розповіли в бесіді з Daily Mail, що старить у макіяжі та як цього уникнути.

За словами візажистки Нідії Фігероа, коли йдеться про колір обличчя, важливо правильно підходити до нанесення засобів і продуктів, які використовуються. Наприклад, вона запропонувала старшим жінкам використовувати основу з легким або середнім покриттям, яка не підкреслюватиме текстуру.

Візажистка з Нью-Йорка Дріта Палевіч сказала, що найбільшою помилкою, яку вона побачила, було "використання і нанесення великої кількості макіяжу, внаслідок чого макіяж "виглядав як коржик". Натомість вона рекомендує готувати і зволожувати шкіру відповідно до типу шкіри, замінити важку основу на легшу і наносити її тільки на ті ділянки, де це необхідно.

Дріта Палевич — майстер макіяжу, серед клієнток якої Кім Кардаш'ян і Бібі Рекса

Засновниця косметичного бренду RMS Роуз-Марі Свіфт також згодна з підходом "менше значить більше", наголошуючи, що особливо актуальним є принцип не переборщити з макіяжем з віком.

Замініть пудру на крем

Візажисти зазначають, що з віком краще використовувати кремові продукти для здорового сяйва шкіри.

"Уникайте використання занадто великої кількості пудрових продуктів, оскільки цей тип фінішу, як правило, підкреслює тонкі лінії. Кремові та рідкі продукти найкраще підходять для зрілої шкіри, вони додадуть вам вологий фініш, який зараз у тренді", — пояснює Палевич.

Роуз-Марі Свіфт додає, що з віком шкіра стає сухішою, тому кремові продукти просто необхідні для неї.

"Креми забезпечують додаткове зволоження і за мінімального нанесення можуть скинути роки віку шкіри. Зрілим жінкам завжди потрібна волога і зволоженість, тому що здорова, зволожена шкіра — це красива шкіра", — стверджує візажистка. Вона рекомендує також перейти на кремові рум'яна.

Роуз-Марі Свіфт

Відкрийте очі

Накладні довгі або густо нафарбовані вії, що обтяжують форму очей, — одна з найбільших помилок, яку можуть зробити жінки у віці. Фігероа пояснила, що, хоча вії є чудовим способом відкрити очі й надати їм такої необхідної піднесеності, якщо жінка у віці вибере надто важкі або довгі накладні вії, вони "тягтимуть очі донизу й старитимуть обличчя".

Ще один спосіб зробити очі більш відкритими — уникати матових відтінків або використовувати їх у помірних кількостях.

"Якщо ви додасте матовий відтінок на надбрівну дугу або на повіки, це буде вас старити, а не доповнювати", — попередила Нідія. Як альтернативу вона пропонує використовувати матовий відтінок на внутрішніх куточках очей, щоб зробити їх відкритими, але не надто виразними, або як завершальний штрих для сяйва, але не надто різкими.

Свіфт солідарна з колегою, вважаючи, що густі вії старять жінок, оскільки мають явно несправжній вигляд і роблять повіки важчими.

"Якщо ви використовуєте накладні вії, найкраще використовувати вії, які не наклеєні на смужку. Візьміть пару вій, що має реалістичніший вигляд, розріжте їх на секції і наклейте ці секції окремо", — радить вона.

86-річна Джейн Фонда — еталонний приклад для зрілих жінок у плані макіяжу

Густі брови

Знаменитий фахівець із брів Джоуї Гілі з Нью-Йорка наголосив, що занадто тонкі брови можуть бути оманливими. Люди часто думають, що вони піднімають обличчя, але насправді тонкі брови можуть його зістарити.

"З віком брови, як правило, рідшають, особливо спереду і на кінчиках, і можуть стати сірими або білими, що може створити рідкісний, неоднорідний вигляд. Підтримка густих брів передбачає молодість, так само як трохи рум'ян надають природний, молодий рум'янець зрілій шкірі", — пояснив бровіст.

Зірковий бровіст Джоуї Гілі

Він уточнив, що підтримання густих брів не означає ігнорування або відсутність їхнього підстригання, оскільки це може призвести до того, що вони стануть грубими, жорсткими і неслухняними:

"Навіть якщо волоски брів стають дорогоцінними через їхню рідкісність, усвідомлене підстригання ножицями допоможе зберегти бездоганний вигляд", — проінструктував фахівець із брів.

Хілі рекомендує використовувати тонований гель для брів або професійне фарбування, щоб сивина мала рівномірний вигляд.

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