Научная фантастика от Netflix: 9 лучших фильмов для просмотра в декабре 2024

Месту заглянуть в параллельные миры или далеко за орбиту Земли можно реализовать, включив научно-фантастический фильм, которых на эту тему снято огромное количество.

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Истории о космосе, путешествиях во времени и спасении планеты от внешних угроз всегда вызывают повышенный интерес у тех, кто любит научную фантастику. Фокус собрал для вас 9 интереснейших фильмов разных лет от Netflix на эту тему и предлагает посмотреть их длинными зимними вечерами в кругу друзей и близких.

"Проект "Адам""

"Проект "Адам"" – американский комедийный научно-фантастический боевик режиссера Шона Леви и сценаристов Джонатана Троппера, Т. С. Наулина, Дженнифер Флэкетт и Марка Левина. В центре сюжета – 12-летний Адам Рид, все еще скорбящий о внезапной смерти своего отца годом ранее. Однажды ночью мальчик заходит в свой гараж и видит там раненого пилота. Этот таинственный пилот оказывается старшей версией его самого из будущего, где путешествия во времени только зарождаются. Он рискнул всем, чтобы вернуться вовремя с секретной миссией. Вместе они должны отправиться в приключение в прошлое, чтобы найти своего отца, все исправить и спасти мир. В дополнение к сложности миссии два Адама обнаруживают, что они на самом деле не очень любят друг друга, и если они собираются спасти мир, им сначала придется выяснить, как поладить.

Не уделяя слишком много внимания так называемым "правилам" путешествий во времени, сюжет привносит драму и сложности человеческих отношений в энергичный научно-фантастический фильм, рассчитанный на детей постарше и молодых людей. Главную роль в фильме сыграл Райан Рейнольдс, а компанию на съемочной площадке ему составили Марк Руффало, Дженнифер Гарнер, Зои Салдана и Кэтрин Кинер.

"Аполлон-10½: Приключение космического века"

Анимационный фантастический фильм Ричарда Линклейтера "Аполлон-10½: Приключение космического века" рассказывает историю первой высадки на Луну летом 1969 года с двух переплетающихся точек зрения. Он одновременно захватывает взгляд астронавта и центра управления полетами на триумфальный момент и менее заметную перспективу снизу вверх того, как это было с точки зрения взволнованного ребенка, живущего рядом с NАSA, но в основном смотрящего это по телевизору, как и сотни миллионов других.

В конечном счете, это и точное воссоздание этого особого момента в истории, и детская фантазия о том, как его вырвали из его обычной жизни в пригороде, чтобы тайно тренироваться для секретной миссии на Луну.

С точки зрения Линклейтера, написавшего и сценарий ленты, его работа – по сути, ротоскопированный домашний фильм о космической гонке.

"Тела"

"Тела" – восьмисерийный британский мини-сериал в жанре детектив и криминал, основанный на одноименном графическом романе "Bodies". Это триллер о путешествиях во времени с изюминкой. Когда одно и то же тело находят на Лонгхарвест-лейн в Ист-Энде Лондона в 1890, 1941, 2023 и 2053 годах, один детектив из каждого периода должен расследовать преступление. Поскольку связи прослеживаются через десятилетия, детективы вскоре обнаруживают, что их расследования связаны, и загадочный политический лидер Элиас Мэнникс становится все более центральным. Чтобы разгадать тайну, четыре детектива из разных времен должны каким-то образом сотрудничать и раскрыть заговор, охватывающий более 150 лет.

"Тела" и "Маньяк" – два лучших малоизвестных научно-фантастических триллера на Netflix на данный момент. Впечатляющий актерский состав включает Стивена Грэма, Кайла Соллера, Джейкоба Форчуна-Ллойда, Амаку Окафор и Ширу Хаас.

Критики назвали "Тела" мастер-классом по триллерам. Будет ли второй сезон шоу, пока неизвестно.

"Капитан Нова"

"Капитан Нова" – голландский научно-фантастический семейный фильм 2021 года, сценаристом и режиссером которого стал Морис Трауборст. Он был выбран для открытия 35-го фестиваля Cinekid, где получил награды за лучший детский фильм и лучший голландский детский фильм.

События картины развиваются в 2050 году, когда Земля стала сухим и пустынным местом. Летчик-истребитель Нова вынуждена отправиться в прошлое, чтобы предотвратить разрушительную экологическую катастрофу. Однако непредвиденный побочный эффект путешествия во времени снова делает Нову молодой, и она терпит крушение в 2025 году в возрасте 12 лет. Кажется, никто не воспринимает ее и ее миссию всерьез, за ​​исключением Наса — заброшенного подростка, который пытается уберечь эту загадочную девочку и ее маленького летающего робота ADD от рук секретной службы.

Нову сыграли сразу две актрисы – Кика ван де Вейвер и Анниек Файфер.

Лента отличается высококлассной визуальной составляющей, операторской работой и актуальным основным посылом.

"Игра Эндера"

Американский научно-фантастический кинофильм режиссера Гэвина Худа по одноименному роману Орсона Скотта Карда "Игра Эндера" переносит зрителей в 2135 год. Человечество пережило два вторжения инопланетной расы "жукеров", лишь чудом уцелев, и готовится к очередному вторжению. Для поиска пилотов и военачальников, способных принести Земле победу, создается военная школа, в которую отправляют самых талантливых детей с раннего возраста. Среди этих детей Эндрю (Эндер) Виггин, будущий полководец Международного флота Земли и единственная надежда человечества на спасение. Его обучают вести своих товарищей-солдат в эпическую битву, которая определит будущее планеты.

Эта картина провалилась в прокате и была включена в список "Самых кассовых провалов 2013 года" по версии Variety, но книга имела большой успех, как и ее четыре продолжения. Его стоит посмотреть хотя бы из-за его уникальной истории и стиля повествования. Все участники показали отличную игру, и фильм действительно должен был породить экранизации последующих романов, но, вероятно, он имел бы больший успех, если бы был выпущен в 90-х годах, когда экспериментальная научная фантастика имела гораздо более длительный срок годности.

"Дитя робота"

"Дитя робота" – австралийский художественный научно-фантастический фильм с Кларой Ругор в главной роли. Сюжет повествует о том, как в день конца света и вымирания человечества начинает работу автономный бункер репопуляции, хранящий 63 000 человеческих эмбрионов в криогенной заморозке.

Робот "Мать", призванный заново заселить землю, выбирает одного и запускает процедуру искусственного выращивания плода, создавая младенца женского пола. Девочка растет, видя в своей жизни исключительно Мать: в ответ на вопрос, почему она не вырастила больше детей, Мать отвечает, что воспитание ребенка — сложнейший труд, и ей необходимо обучение на практике, прежде чем она будет готова к полномасштабному возрождению человечества.

Их уникальная связь оказывается под угрозой, когда необъяснимый незнакомец приносит тревожные новости.

В картине детально рассматривается идея о том, как роботы воспитывают людей. В этом австралийском независимом фильме главную роль играет Хилари Суонк, а озвучивает Роуз Бирн. История хорошо написана, а относительный новичок Грант Спуторе отлично справляется с режиссурой, удерживая внимание зрителя вплоть до сюжетного поворота в конце.

"Обливион"

Американский научно-фантастический боевик "Обливион" режиссера Джозефа Косински по одноименному неопубликованному графическому роману рассказівает о Джеке Харпере, одном из последних ремонтников дронов, оставшихся на Земле. Часть масштабной операции по извлечению жизненно важных ресурсов после десятилетий войны с ужасающей угрозой, известной как Scavs, миссия Джека почти завершена. Живя и патрулируя небеса на высоте тысяч футов, его существование рушится, когда он спасает незнакомку с упавшего космического корабля. Ее прибытие запускает цепочку событий, которые заставляют его усомниться во всем, что он знает, и отдают судьбу человечества в его руки.

Эта картина входит в число лучших работ Тома Круза, сыгравшего главную роль.

Несмотря на эпилог, который кажется невероятно поспешным, оставляя многие потенциально важные вопросы совершенно неисследованными, история хорошо развивается и прекрасно исполнена, вместе с выдающейся игрой всего актерского состава. В результате получилась эмоциональная, захватывающая научно-фантастическая драма с впечатляющей кинематографией и простыми, понятными концепциями.

"Дальний космос"

Научно-фантастический триллер Джо Пенны совместного производства Германии и США рассказывает об экипаже космического корабля, который летит на Марс с двухлетней научной миссией. Случайно они обнаруживают на борту случайного пассажира – техника Майкла Адамса без сознания. Судя по всему, его просто забыли при подготовке к полету, так что он невольно становится участником экспедиции.

Поскольку команда слишком далеко от Земли, чтобы повернуть назад, и с истощением запасов топлива и кислорода, она сталкивается с мучительной этической дилеммой. Их положение ухудшается еще больше, когда им сообщают о приближающемся выбросе корональной массы.

"Блуждающая земля"

"Блуждающая Земля" — китайский фантастический фильм-катастрофа 2019 года, снятый режиссером Франтом Куо по одноименной повести Лю Цысиня, но изначально за основу было взято произведение "Бегство Земли", написанное в 1960 году французом Франсисом Карсаком.

Действие картины происходит в далеком будущем, когда солнце вот-вот превратится в красного гиганта и поглотит Землю. Человечество предпринимает смелую попытку спасти планету. Люди по всему миру объединяются и строят гигантские планетарные двигатели, чтобы сместить Землю с ее орбиты и отправить ее в новую звездную систему. Однако 2500-летнее путешествие сопряжено с неожиданными опасностями, и чтобы спасти популяцию, группа молодых людей в эту эпоху блуждающей Земли упорно борется за выживание человечества.

Стоит отметить, что "Блуждающая земля" – первый высокобюджетный и полномасштабный китайский блокбастер с дорогими спецэффектами и эпическим сюжетом в жанре космической фантастики. Фильм собрал в прокате около $702 миллионов, став третьим по кассовым сборам за всю историю кино в Китае и 13-м среди самых кассовых фильмов 2019 года в мировом прокате.

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