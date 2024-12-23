Наукова фантастика від Netflix: 9 найкращих фільмів для перегляду в грудні 2024 року

Місце зазирнути в паралельні світи або далеко за орбіту Землі можна реалізувати, увімкнувши науково-фантастичний фільм, яких на цю тему знято величезну кількість.

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Історії про космос, подорожі в часі та порятунок планети від зовнішніх загроз завжди викликають підвищений інтерес у тих, хто любить наукову фантастику. Фокус зібрав для вас 9 найцікавіших фільмів різних років від Netflix на цю тему і пропонує переглянути їх довгими зимовими вечорами в колі друзів і близьких.

"Проєкт "Адам""

"Проєкт "Адам"" – американський комедійний науково-фантастичний бойовик режисера Шона Леві та сценаристів Джонатана Троппера, Т. С. Науліна, Дженніфер Флекетт і Марка Левіна. У центрі сюжету – 12-річний Адам Рід, який все ще сумує за раптовою смертю свого батька роком раніше. Одного разу вночі хлопчик заходить у свій гараж і бачить там пораненого пілота. Цей таємничий пілот виявляється старшою версією його самого з майбутнього, де подорожі в часі тільки зароджуються. Він ризикнув усім, щоб повернутися вчасно із секретною місією. Разом вони мають вирушити в пригоду в минуле, щоб знайти свого батька, все виправити і врятувати світ. На додачу до складності місії два Адами виявляють, що вони насправді не дуже люблять один одного, і якщо вони збираються врятувати світ, їм спочатку доведеться з'ясувати, як порозумітися.

Не приділяючи надто багато уваги так званим "правилам" подорожей у часі, сюжет привносить драму і складнощі людських стосунків в енергійний науково-фантастичний фільм, розрахований на дітей старшого віку і молодих людей. Головну роль у фільмі зіграв Раян Рейнольдс, а компанію на знімальному майданчику йому склали Марк Руффало, Дженніфер Гарнер, Зої Салдана і Кетрін Кінер.

"Аполлон-10½: Пригода космічного століття"

Анімаційний фантастичний фільм Річарда Лінклейтера "Аполлон-10½: Пригода космічної доби" розповідає історію першої висадки на Місяць влітку 1969 року з двох точок зору, що переплітаються. Він одночасно захоплює погляд астронавта і центру управління польотами на тріумфальний момент і менш помітну перспективу від низу до верху того, як це було з погляду схвильованої дитини, яка жила поруч із NАSA, але здебільшого дивилася це по телевізору, як і сотні мільйонів інших.

Зрештою, це і точне відтворення цього особливого моменту в історії, і дитяча фантазія про те, як його вирвали з його звичайного життя в передмісті, щоб таємно тренуватися для секретної місії на Місяць.

З точки зору Лінклейтера, який написав і сценарій стрічки, його робота – по суті, ротоскопійований домашній фільм про космічні перегони.

"Тіла"

"Тіла" – восьмисерійний британський мінісеріал у жанрі детектив і кримінал, заснований на однойменному графічному романі "Bodies". Це трилер про подорожі в часі з родзинкою. Коли одне й те саме тіло знаходять на Лонгхарвест-лейн в Іст-Енді Лондона в 1890, 1941, 2023 і 2053 роках, один детектив із кожного періоду має розслідувати злочин. Оскільки зв'язки простежуються через десятиліття, детективи незабаром виявляють, що їхні розслідування пов'язані, і загадковий політичний лідер Еліас Меннікс стає дедалі центральнішим. Щоб розгадати таємницю, чотири детективи з різних часів повинні якимось чином співпрацювати і розкрити змову, що охоплює понад 150 років.

"Тіла" і "Маніяк" – два найкращі маловідомі науково-фантастичні трилери на Netflix на даний момент. Вражаючий акторський склад включає Стівена Грема, Кайла Соллера, Джейкоба Форчуна-Ллойда, Амаку Окафор і Ширу Хаас.

Критики назвали "Тіла" майстер-класом із трилерів. Чи буде другий сезон шоу, поки невідомо.

"Капітан Нова"

"Капітан Нова" – голландський науково-фантастичний сімейний фільм 2021 року, сценаристом і режисером якого став Моріс Трауборст. Його обрали для відкриття 35-го фестивалю Cinekid, де він отримав нагороди за найкращий дитячий фільм і найкращий голландський дитячий фільм.

Події картини розвиваються у 2050 році, коли Земля стала сухим і пустельним місцем. Льотчиця-винищувач Нова змушена вирушити в минуле, щоб запобігти руйнівній екологічній катастрофі. Однак непередбачений побічний ефект подорожі в часі знову робить Нову молодою, і вона зазнає аварії у 2025 році у віці 12 років. Здається, ніхто не сприймає її та її місію всерйоз, за винятком Наса — занедбаного підлітка, який намагається вберегти цю загадкову дівчинку і її маленького літаючого робота ADD від рук секретної служби.

Нову зіграли одразу дві актриси – Кіка ван де Вейвер і Анніек Файфер.

Стрічка вирізняється висококласною візуальною складовою, операторською роботою та актуальним основним посилом.

"Гра Ендера"

Американський науково-фантастичний кінофільм режисера Гевіна Худа за однойменним романом Орсона Скотта Карда "Гра Ендера" переносить глядачів у 2135 рік. Людство пережило два вторгнення інопланетної раси "жукерів", лише дивом уцілівши, і готується до чергового вторгнення. Для пошуку пілотів і воєначальників, здатних принести Землі перемогу, створюється військова школа, до якої відправляють найталановитіших дітей з раннього віку. Серед цих дітей Ендрю (Ендер) Віггін, майбутній полководець Міжнародного флоту Землі і єдина надія людства на порятунок. Його навчають вести своїх товаришів-солдатів в епічну битву, яка визначить майбутнє планети.

Ця картина провалилася в прокаті і була занесена до списку "Найкасовіших провалів 2013 року" за версією Variety, але книга мала великий успіх, як і її чотири продовження. Його варто подивитися хоча б через його унікальну історію і стиль оповіді. Усі учасники показали чудову гру, і фільм справді мав породити екранізації наступних романів, але, ймовірно, він мав би більший успіх, якби його випустили в 90-х роках, коли експериментальна наукова фантастика мала набагато триваліший термін придатності.

"Дитя робота"

"Дитя робота" – австралійський художній науково-фантастичний фільм із Кларою Ругор у головній ролі. Сюжет оповідає про те, як у день кінця світу і вимирання людства починає роботу автономний бункер репопуляції, що зберігає 63 000 людських ембріонів у кріогенному заморожуванні.

Робот "Мати", покликаний заново заселити землю, обирає одного і запускає процедуру штучного вирощування плоду, створюючи немовля жіночої статі. Дівчинка росте, бачачи у своєму житті виключно Матір: у відповідь на запитання, чому вона не виростила більше дітей, Мати відповідає, що виховання дитини – надскладна праця, і їй потрібне навчання на практиці, перш ніж вона буде готова до повномасштабного відродження людства.

Їхній унікальний зв'язок опиняється під загрозою, коли незрозумілий незнайомець приносить тривожні новини.

У картині детально розглядається ідея про те, як роботи виховують людей. У цьому австралійському незалежному фільмі головну роль грає Гіларі Суонк, а озвучує Роуз Бірн. Історія добре написана, а відносний новачок Грант Спуторе чудово впорається з режисурою, утримуючи увагу глядача аж до сюжетного повороту наприкінці.

"Облівіон"

Американський науково-фантастичний бойовик "Облівіон" режисера Джозефа Косінскі за однойменним неопублікованим графічним романом розповідає про Джека Гарпера, одного з останніх ремонтників дронів, що залишилися на Землі. Частина масштабної операції з вилучення життєво важливих ресурсів після десятиліть війни з жахливою загрозою, відомою як Scavs, місія Джека майже завершена. Живучи і патрулюючи небеса на висоті тисяч футів, його існування руйнується, коли він рятує незнайомку з космічного корабля, що впав. Її прибуття запускає ланцюжок подій, які змушують його засумніватися у всьому, що він знає, і віддають долю людства в його руки.

Ця картина входить до числа найкращих робіт Тома Круза, який зіграв головну роль.

Незважаючи на епілог, який здається неймовірно поспішним, залишаючи багато потенційно важливих питань абсолютно недослідженими, історія добре розвивається і прекрасно виконана, разом із видатною грою всього акторського складу. У результаті вийшла емоційна, захоплива науково-фантастична драма, що захоплює, з вражаючою кінематографією і простими, зрозумілими концепціями.

"Далекий космос"

Науково-фантастичний трилер Джо Пенни спільного виробництва Німеччини та США розповідає про екіпаж космічного корабля, який летить на Марс із дворічною науковою місією. Випадково вони виявляють на борту випадкового пасажира – непритомного техніка Майкла Адамса. Судячи з усього, його просто забули під час підготовки до польоту, тож він мимоволі стає учасником експедиції.

Оскільки команда занадто далеко від Землі, щоб повернути назад, і з виснаженням запасів палива і кисню, вона стикається з болісною етичною дилемою. Їхнє становище погіршується ще більше, коли їм повідомляють про наближення викиду корональної маси.

"Блукаюча земля"

"Земля, що блукає" – китайський фантастичний фільм-катастрофа 2019 року, знятий режисером Франтом Куо за однойменною повістю Лю Цисіня, але спочатку за основу було взято твір "Втеча Землі", написаний 1960 року французом Франсісом Карсаком.

Дія картини відбувається в далекому майбутньому, коли сонце ось-ось перетвориться на червоного гіганта і поглине Землю. Людство робить сміливу спробу врятувати планету. Люди по всьому світу об'єднуються і будують гігантські планетарні двигуни, щоб змістити Землю з її орбіти і відправити її в нову зоряну систему. Однак 2500-річна подорож пов'язана з несподіваними небезпеками, і щоб врятувати популяцію, група молодих людей у цю епоху блукаючої Землі наполегливо бореться за виживання людства.

Варто зазначити, що "Мандрівна земля" – перший високобюджетний і повномасштабний китайський блокбастер із дорогими спецефектами та епічним сюжетом у жанрі космічної фантастики. Фільм зібрав у прокаті близько $702 мільйонів, ставши третім за касовими зборами за всю історію кіно в Китаї і 13-м серед найкасовіших фільмів 2019 року у світовому прокаті.

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