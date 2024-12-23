Когда колядовать, щедровать и посевать в Украине в 2024: новые даты

Рожедственские праздники — время любимых народных обрядов. Люди поздравляют друг друга с рождением Иисуса Христа, поют колядки и щедривки, желают близким здоровья и достатка.

Related video

С 1 сентября 2023 года Украина перешла на новоюлианский церковный календарь, согласно которому все большие церковные праздники изменят свои даты, и теперь Рождество Христово отмечается 25 декабря, а не 7 января, как раньше. В связи с этим сместились и даты колядования и щедрования. Фокус разбирался, на когда теперь необходимо выучить и подготовить новые колядки и щедривки, чтобы поздравить друзей, соседей и родственников с наступающим Рождеством.

Когда колядовать в 2024

Традиционное время для колядок — вечер перед Рождеством, то есть 24 декабря. Как только на небе появляется первая звезда, начинается Cочельник. После завершения постного ужина из 12 блюд дети и подростки, а после них — взрослые, чаще всего мужчины, собираются вместе и идут поздравлять всех колядками с рождением Христа и желать богатства, процветания, счастья. Колядовать ходят от дома к дому, получая взамен сладости и деньги. Исключение делалось лишь для тех домов, где в недавнее время кто-нибудь умер, — там обычно не колядовали.

Перед тем, как начать колядовать, у хозяев обязательно стоит спросить разрешения. В отличие от щедрования и посевания, колядовать можно всем — молодым, пожилым, детям, мужчинам и женщинам.

Когда посевать в 2024

Посевание — это старинный обряд, который проводили утром Старого Нового года, 14 января. Однако по новому стилю теперь посевать можно будет уже 1 января, в обычный Новый год и праздник Василия.

Согласно давним традициям, посевать ходят только представители мужского пола. Более того, в некоторых регионах девушкам и женщинам даже запрещалось ходить в гости весь день. Считалось, что первым в новом году в дом должен зайти мужчина, чтобы были достаток и удача.

Во время обряда посевания участники обряда поздравляют друзей, родных и соседей, рассыпая зерно в доме (посевая) и исполняя обрядовые песни (засевалки).

Зерно, рассыпанное засевальщинами, нельзя сразу убирать и тем более выбрасывать. Считается, что если выбросить посевное зерно, это может принести в дом несчастья и неурядицы. На третий день после посевания его аккуратно сметают на совочек и хранят в таком виде дома в каком-то укромном месте (под ванной или раньше под печкой).

Наши предки отдавали зерно домашним птицам или рассыпали на землю, чтобы оно проросло. Если домашнего хозяйства нет, то его высыпали в кормушки для уличных птиц.

Когда щедровать в 2024

До введения нового церковного календаря щедровали перед Старым Новым годом — 13 января. Сейчас же это делают 31 декабря, на Щедрый вечер и Маланку. Щедрование – это, в основном, обряд для молодежи. По традиции девушки поют щедривки, а молодые парни переодеваются в Меланку, Василия, Козу и даже Смерть и дополняют все действо танцами и шутливыми сценками. Они поздравляют хозяев пением и музыкой, желают им достатка, здоровья и всего хорошего. Люди постарше и детвора щедровать не ходят.

Ранее Фокус писал, какие постные блюда из традиционных продуктов издавна готовили украинцы на Рождество.