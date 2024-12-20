12 блюд на Рождество: какие постные блюда из традиционных продуктов издавна готовили украинцы

На Сочельник хозяйки готовят 12 постных блюд, семья садится к столу и первой пробует кутью. На Рождество дети и взрослые члены семейства идут в гости к кумовьям, крестным или к старшим родственникам, неся гостинцы к столу.

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В Украине поддерживают двухтысячелетнюю христианскую традицию и готовят 12 блюд на Рождество как символ 12 апостолов, которые сопровождали Иисуса Христа в путешествиях. Основа рождественского меню, которое готовится в Сочельник — постные продукты, без чего-либо, связанного с животными. В современных условиях украинцы к традиционному набору добавляют современные, которых не знали предыдущие поколения. Фокус собрал основное о рождественском столе, который можно накрыть в 2024 году.

12 блюд на Рождество — историческая справка

Украинцы готовили 12 блюд на Рождество, поскольку это число связано с сакральным количеством апостолов, которые окружали Иисуса Христа. Кроме того, этнологи считают, что речь идет также о 12 месяцах в году. Также упоминаются сочетания двух чисел — три и четыре. Тройка — символ древнего дерева, которое объединяло три вертикальных уровня — Верх, Середина и Низ. На основе этих этажей образовывался мир из четырех частей — Небо и Подземная часть, Земля и четыре стороны света.

В то же время на столе могло быть не всегда 12 блюд на Рождество. Вполне допускалось и меньшее количество — например, семь или девять. В обоих случаях числа также были символические. Число "семь" — сакральное из-за объединения тройки и четверки. "Девятка" расположена посередине между 7 и 12 и является комбинацией трех троек. Вот так старинная "нумерология" помогает ответить на вопрос, почему именно 12 блюд на Рождество.

12 блюд на Рождество — как выглядят рыбные блюда на Сочельник Фото: Из открытых источников

Что готовят на рождественский стол

Один из важнейших зимних праздников украинцев приходится на последний день поста. Поэтому важно знать, что готовят на рождественский стол в случае, когда нельзя употреблять молоко, яйца, мясо. При этом на стол выкладывается максимум всего, что есть в доме. Эта традиция связана с древностью, когда крестьяне показывали достижения нынешнего урожая, надеясь на такой же в новом году.

Продукты, из которых готовят 12 блюд на Рождество:

сухофрукты;

рыба;

пшеница;

орехи;

грибы;

овощи, в частности, картофель, капуста, свекла, лук, чеснок, в современных условиях — помидоры, кабачки, зеленый перец;

фрукты, например, яблоки или современные апельсины, лимон;

мед;

мак;

масло и традиционные приправы — соль, перец, лавровый лист, уксус.

12 блюд на Рождество — как выглядит кутья Фото: Из открытых источников

Украинские рождественские блюда

Краткий перечень 12 блюд на Рождество с традиционными продуктами для приготовления:

кутья — готовится из вареной пшеницы, толченого мака, сухофруктов, орехов, меда; узвар — из сухофруктов, сушеных яблок, можно добавить апельсин, мед; голубцы — капуста, в которую завернули пшенную кашу или рис (в современных условиях). Запекается с томатным соусом, сметаной; вареники (постные) — на пресном тесте, с картофелем или капустой; паштет из фасоли; маринованные грибы или грибная похлебка; рыба жареная или заливная рыба, маринованная сельдь; борщ постный или "с ушками"; капустняк; квашеные овощи; салат из вареной свеклы, винегрет; блины (постные), блинчики; калачи и пампушки; кисель.

12 блюд на Рождество — как выглядит борщ с пампушками Фото: Из открытых источников

Когда хозяйка приготовит 12 блюд на Рождество и выложит их на стол, имеет значение, в каком порядке их есть. В книге "Обычаи нашего народа. Этнографический очерк" этнографа Александра Воропая указано, что сначала всегда пробуют кутью. Во вторую очередь идут голубцы, жареная рыба, узвар, вареники и другие блюда. Кроме того, в этот вечер советуют посетить крестных родителей, а также бабушку с дедушкой. Идя в гости, берут всего понемногу со стола, чтобы в гостях у семьи также было 12 блюд на Рождество.

Отметим, ранее Фокус писал о трех из 12 блюд на Рождество, которыми можно порадовать родных. Блюда не постные, потому что в рецепте есть мясо: обычно их едят уже после завершения поста. Один из рецептов — свинина, запеченная с хурмой и яблоками, в рецепте также есть мед. Продолжительность приготовления — около часа.

Напоминаем, в Украине изменилась дата празднования Рождества, а также ряда других церковных праздников.