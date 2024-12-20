12 блюд на Рождество: какие постные блюда из традиционных продуктов издавна готовили украинцы
На Сочельник хозяйки готовят 12 постных блюд, семья садится к столу и первой пробует кутью. На Рождество дети и взрослые члены семейства идут в гости к кумовьям, крестным или к старшим родственникам, неся гостинцы к столу.
В Украине поддерживают двухтысячелетнюю христианскую традицию и готовят 12 блюд на Рождество как символ 12 апостолов, которые сопровождали Иисуса Христа в путешествиях. Основа рождественского меню, которое готовится в Сочельник — постные продукты, без чего-либо, связанного с животными. В современных условиях украинцы к традиционному набору добавляют современные, которых не знали предыдущие поколения. Фокус собрал основное о рождественском столе, который можно накрыть в 2024 году.
12 блюд на Рождество — историческая справка
Украинцы готовили 12 блюд на Рождество, поскольку это число связано с сакральным количеством апостолов, которые окружали Иисуса Христа. Кроме того, этнологи считают, что речь идет также о 12 месяцах в году. Также упоминаются сочетания двух чисел — три и четыре. Тройка — символ древнего дерева, которое объединяло три вертикальных уровня — Верх, Середина и Низ. На основе этих этажей образовывался мир из четырех частей — Небо и Подземная часть, Земля и четыре стороны света.
В то же время на столе могло быть не всегда 12 блюд на Рождество. Вполне допускалось и меньшее количество — например, семь или девять. В обоих случаях числа также были символические. Число "семь" — сакральное из-за объединения тройки и четверки. "Девятка" расположена посередине между 7 и 12 и является комбинацией трех троек. Вот так старинная "нумерология" помогает ответить на вопрос, почему именно 12 блюд на Рождество.
Что готовят на рождественский стол
Один из важнейших зимних праздников украинцев приходится на последний день поста. Поэтому важно знать, что готовят на рождественский стол в случае, когда нельзя употреблять молоко, яйца, мясо. При этом на стол выкладывается максимум всего, что есть в доме. Эта традиция связана с древностью, когда крестьяне показывали достижения нынешнего урожая, надеясь на такой же в новом году.
Продукты, из которых готовят 12 блюд на Рождество:
- сухофрукты;
- рыба;
- пшеница;
- орехи;
- грибы;
- овощи, в частности, картофель, капуста, свекла, лук, чеснок, в современных условиях — помидоры, кабачки, зеленый перец;
- фрукты, например, яблоки или современные апельсины, лимон;
- мед;
- мак;
- масло и традиционные приправы — соль, перец, лавровый лист, уксус.
Украинские рождественские блюда
Краткий перечень 12 блюд на Рождество с традиционными продуктами для приготовления:
- кутья — готовится из вареной пшеницы, толченого мака, сухофруктов, орехов, меда;
- узвар — из сухофруктов, сушеных яблок, можно добавить апельсин, мед;
- голубцы — капуста, в которую завернули пшенную кашу или рис (в современных условиях). Запекается с томатным соусом, сметаной;
- вареники (постные) — на пресном тесте, с картофелем или капустой;
- паштет из фасоли;
- маринованные грибы или грибная похлебка;
- рыба жареная или заливная рыба, маринованная сельдь;
- борщ постный или "с ушками";
- капустняк;
- квашеные овощи;
- салат из вареной свеклы, винегрет;
- блины (постные), блинчики;
- калачи и пампушки;
- кисель.
Когда хозяйка приготовит 12 блюд на Рождество и выложит их на стол, имеет значение, в каком порядке их есть. В книге "Обычаи нашего народа. Этнографический очерк" этнографа Александра Воропая указано, что сначала всегда пробуют кутью. Во вторую очередь идут голубцы, жареная рыба, узвар, вареники и другие блюда. Кроме того, в этот вечер советуют посетить крестных родителей, а также бабушку с дедушкой. Идя в гости, берут всего понемногу со стола, чтобы в гостях у семьи также было 12 блюд на Рождество.
Отметим, ранее Фокус писал о трех из 12 блюд на Рождество, которыми можно порадовать родных. Блюда не постные, потому что в рецепте есть мясо: обычно их едят уже после завершения поста. Один из рецептов — свинина, запеченная с хурмой и яблоками, в рецепте также есть мед. Продолжительность приготовления — около часа.
Напоминаем, в Украине изменилась дата празднования Рождества, а также ряда других церковных праздников.