Яблочный Спас 2024: бойцы ВСУ показали, как освятили фрукты на фронте (фото, видео)

В нынешних условиях военные вынуждены встречать праздники не со своими близкими, а на службе и в кругу собратьев. Поэтому отцы-капелланы проводили службу в полевых условиях.

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По новому календарю 6 августа верующие отмечают праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас. Это один из 12 самых главных праздников в церковном календаре. Украинские военные показали, как, защищая страну от российских оккупантов, провели этот день.

В 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде отметили, что в нынешних условиях мало кто из бойцов встречает этот праздник в семейном кругу, да и службы в церкви доступны не всем, поэтому отцы-капелланы делают все возможное, чтобы донести свет праздника до воинов.

Яблочный Спас в 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада Яблочный Спас в 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада Яблочный Спас в 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада Яблочный Спас в 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Зато в 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ военный капеллан отчитал службу посреди леса по случаю такого большого праздника.

"Этот праздник установлен в память о Евангельском событии, когда трое апостолов увидели Иисуса Христа во всем его Божественном величии. Это событие является символом укрепления веры во время испытаний", — отметили военные, пожелав украинцам, чтобы их вера в Бога и победу была и впредь непоколебимой и крепкой, а тяжелые испытания только сплотят украинцев против общего врага.

Нацгвардейцы также показали, что пришли на службу по случаю Преображения Господня и освятили фрукты.

Яблочный Спас 2024 Фото: НГУ Яблочный Спас 2024 Фото: НГУ Яблочный Спас 2024 Фото: НГУ Фото: НГУ

Капеллан 23 бригады "Хортица" НГУ поздравил защитников Украины с праздником Преображения Господня. Военные имели возможность освятить яблоки и другие дары природы.

"Преображение — это не только библейская история, но и символ внутреннего изменения человека. В условиях современных вызовов мы все переживаем этот процесс. Мы становимся сильнее, выносливее и духовно богаче. Этот обряд — это напоминание о том, что мы не одни, и что добро всегда побеждает", — отметил отец Дионисий.

Яблочный Спас в 23-й бригаде Фото: 23 отдельная бригада ОГП "Хортица" НГУ Яблочный Спас в 23-й бригаде Фото: 23 отдельная бригада ОГП "Хортица" НГУ Яблочный Спас в 23-й бригаде Фото: 23 отдельная бригада ОГП "Хортица" НГУ Яблочный Спас в 23-й бригаде Фото: 23 отдельная бригада ОГП "Хортица" НГУ Яблочный Спас в 23-й бригаде Фото: 23 отдельная бригада ОГП "Хортица" НГУ Яблочный Спас в 23-й бригаде Фото: 23 отдельная бригада ОГП "Хортица" НГУ Яблочный Спас в 23-й бригаде Фото: 23 отдельная бригада ОГП "Хортица" НГУ

Напомним, что сегодня православная церковь празднует Преображение Господне (в народе — Яблочный Спас). Фокус рассказывал историю праздника, о традициях и основных запретах.

Также Фокус публиковал церковный календарь на август 2024 года