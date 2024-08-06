Яблучний Спас 2024: бійці ЗСУ показали, як освячували фрукти на фронті (фото, відео)

У нинішніх умовах військові змушені зустрічати свята не зі своїми близькими, а на службі та в колі побратимів. Тому отці-капелани проводили службу у польових умовах.

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За новим календарем 6 серпня віряни святкують свято Преображення Господнього, або Яблучний Спас. Це одне з 12 найголовніших свят у церковному календарі. Українські військові показали, як, захищаючи країну від російських окупантів, провели цей день.

У 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді зауважили, що в нинішніх умовах мало хто з бійців зустрічає це свято в родинному колі, та й служби в церкві доступні не всім, тому отці-капелани роблять усе можливе, щоб донести світло свята до воїнів.

Яблучний Спас в 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада Яблучний Спас в 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада Яблучний Спас в 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада Яблучний Спас в 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Натомість в 115-й окремій механізованій бригаді ЗСУ військовий капелан відчитав службу посеред лісу з нагоди такого великого свята.

"Це Свято встановлено на згадку про Євангельську подію, коли троє апостолів побачили Ісуса Христа у всій його Божественній величі. Ця подія є символом зміцнення віри у час випробувань", — наголосили військові, побажавши українцям, щоб їхня віра в Бога та перемогу була й надалі непохитною та міцною, а тяжкі випробовування тільки згуртують українців проти спільного ворога.

Нацгвардійці також показали, що прийшли на службу з нагоди Преображення Господнього та освятили фрукти.

Яблучний Спас 2024 Фото: НГУ Яблучний Спас 2024 Фото: НГУ Яблучний Спас 2024 Фото: НГУ Фото: НГУ

Капелан 23 бригади "Хортиця" НГУ привітав захисників України зі святом Преображення Господнього. Військові ж мали змогу освятити яблука та інші дари природи.

"Преображення — це не лише біблійна історія, а й символ внутрішньої зміни людини. В умовах сучасних викликів ми всі переживаємо цей процес. Ми стаємо сильнішими, витривалішими та духовно багатшими. Цей обряд — це нагадування про те, що ми не самі, і що добро завжди перемагає", — зазначив отець Діонісій.

Яблучний Спас в 23-й бригаді Фото: 23 окрема бригада ОГП "Хортиця" НГУ Яблучний Спас в 23-й бригаді Фото: 23 окрема бригада ОГП "Хортиця" НГУ Яблучний Спас в 23-й бригаді Фото: 23 окрема бригада ОГП "Хортиця" НГУ Яблучний Спас в 23-й бригаді Фото: 23 окрема бригада ОГП "Хортиця" НГУ Яблучний Спас в 23-й бригаді Фото: 23 окрема бригада ОГП "Хортиця" НГУ Яблучний Спас в 23-й бригаді Фото: 23 окрема бригада ОГП "Хортиця" НГУ Яблучний Спас в 23-й бригаді Фото: 23 окрема бригада ОГП "Хортиця" НГУ

Нагадаємо, що сьогодні православна церква святкує Преображення Господнє (у народі — Яблучний Спас). Фокус розповідав історію свята, про традиції та основні заборони.

Також Фокус публікував церковний календар на серпень 2024 року