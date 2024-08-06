6 серпня 2024 року: Яблучний Спас — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і працювати по дому.

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Що сталося 6 серпня?

Сьогодні православна церква святкує Преображення Господнє (у народі — Яблучний Спас). За церковним переказом, Ісус Христос взяв Петра, Іоанна та Якова на гору Фавор, де постав перед ними в новій подобі — його обличчя засяяло, а вбрання стало білим як сніг. Преображення показує, що в Ісусі Христі сплелися два єства — божественне і людське. Під час Преображення божественна природа Христа не змінювалася, але була лише явлена в Його людській природі. Раніше свято припадало на 19 серпня.

Яблучний Спас — народна назва цього церковного свята. У Яблучний спас вірянами прийнято дякувати Богові за новий урожай. Сьогодні до церкви для освячення беруть яблука, виноград, сливи, помідори, груші. Також освячувати можна хліб і мед. З яблук готували різноманітні страви, запікали їх із медом і горіхами. До Спаса християни намагалися не куштувати яблук.

Що не можна робити 6 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

працювати по дому;

гуляти весілля.

Народні прикмети та повір'я:

який Яблучний Спас — таким буде і січень;

вродило багато яблук — наступний рік буде врожайним;

ясно і безвітряно — зима буде холодною;

багато мух — буде спекотно і волого;

багато комарів — до спеки;

дощ — листопад буде дощовим.

День ангела святкують:

Людвіг, Лев.

Народилися 6 серпня:

1928 рік — Енді Воргол, американський художник, продюсер, дизайнер, письменник, видавець.

Також цього дня:

1914 рік — у Львові створюють легіон Українських січових стрільців, який стає першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 р.;

1926 рік — 19-річна Гертруда Едерле стає першою жінкою, яка перепливає Ла-Манш;

1932 рік — відкривається перший Венеціанський кінофестиваль;

1945 рік — американський бомбардувальник "Енола Гей" скидає атомну бомбу на японське місто Хіросіма.

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