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12 страв на Різдво: які пісні страви з традиційних продуктів здавна готували українці

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Фото: З відкритих джерел | В Україні готують 12 традиційний страв для святкування Різдва (ілюстративне фото)

На Святвечір господині готують 12 пісних страв, родина сідає до столу та першою куштує кутю. На Різдво діти та дорослі члени родини ідуть в гості до кумів, хрещених чи до старших родичів, несучи гостинці до столу.

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В Україні підтримують двотисячолітню християнську традицію і готують 12 страв на Різдво як символ 12 апостолів, які супроводжували Ісуса Христа у мандрах. Основа різдвяного меню, яке готується у Святвечір, — пісні продукти, без будь-чого, пов'язаного з тваринною їжею. В сучасних умовах українці до традиційного набору додають сучасні, яких не знали попередні покоління. Фокус зібрав основне про різдвяний стіл, який можна накрити у 2024 році.

12 страв на Різдво — історична довідка

Українці готували 12 страв на Різдво, оскільки це число пов'язане з сакральною кількістю апостолів, які оточували Ісуса Христа. Крім того, етнологи вважають, що йдеться також про 12 місяців у році. Також згадуються поєднання двох чисел — три та чотири. Трійка — символ прадавнього дерева, яке об'єднувало три вертикальні поверхи — Верх, Середина та Низ. На основі цих поверхів утворювався світ з чотирьох частин — Небо і Підземна частина, Земля та чотири сторони світу.

Водночас на столі могло бути не завжди 12 страв на Різдво. Цілком допускалась і менша кількість — наприклад, сім або дев'ять. У обох випадках числа також були символічні. Число "сім" — сакральне через об'єднання трійки та четвірки. "Дев'ятка" розташована по середині між 7 та 12 і є комбінацією трьох трійок. Ось так старовинна "нумерологія" допомагає відповісти на питання, чому саме 12 страв на Різдво.

12 страв на Різдво, різдвяний стіл, риба на Святвечір Fullscreen
12 страв на Різдво - як виглядають рибні страви на Святвечір
Фото: З відкритих джерел

Що готують на різдвяний стіл

Одне з найважливіших зимових свят українців припадає на останній день посту. Тому важливо знати, що готують на різдвяний стіл у випадку, коли не можна споживати молоко, яйця, м'ясо. Водночас на стіл викладається максимум усього, що є в домі. Ця традиція пов'язана з давниною, коли селяни показували набутки цьогорічного урожаю, сподіваючись на такий же у новому році.

Продукти, з яких готують 12 страв на Різдво:

  • сухофрукти;
  • риба;
  • пшениця;
  • горіхи;
  • гриби;
  • овочі, зокрема, картопля, капуста, буряк, цибуля, часник, у сучасних умовах — помідори, кабачки, зелений перець;
  • фрукти, наприклад, яблука чи сучасні апельсини, лимон;
  • мед;
  • мак;
  • олія і традиційні приправи — сіль, перець, лавровий лист, оцет.
12 страв на Різдво, різдвяний стіл, кутя, Святвечір Fullscreen
12 страв на Різдво - як виглядає кутя
Фото: З відкритих джерел

Українські різдвяні страви

Короткий перелік 12 страв на Різдво з традиційними продуктами для приготування:

  1. кутя — готується з вареної пшениці, товченого маку, сухофруктів, горіхів, меду;
  2. узвар — з сухофруктів, сушених яблук, можна додати апельсин, мед;
  3. голубці — капуста, у яку загорнули пшоняну кашу або рис (в сучасних умовах). Запікається з томатним соусом, сметаною;
  4. вареники (пісні) — на прісному тісті, з картоплею чи капустою;
  5. паштет з квасолі;
  6. мариновані гриби або грибна юшка;
  7. риба смажена або заливна риба, маринований оселедець;
  8. борщ пісний або "з вушкамим";
  9. капусняк;
  10. квашені овочі;
  11. салат з вареного буряка, вінегрет;
  12. млинці (пісні), налисники;
  13. калачі та пампушки;
  14. кисіль.
12 страв на Різдво, різдвяний стіл, борщ, пампушки Fullscreen
12 страв на Різдво - як виглядає борщ з пампушками
Фото: З відкритих джерел

Коли господиня приготує 12 страв на Різдво та викладе їх на стіл, має значення, у якому порядку їх їсти. У книзі "Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис" етнографа Олександра Воропая зазначено, що спершу завжди куштують кутю. В другу чергу ідуть голубці, смажена риба, узвар, вареники та інші страви. Крім того, цього вечора радять відвідати хрещених батьків, а також бабусю з дідусем. Ідучи в гості, беруть всього потрошки зі столу, що в гостях у родини також було 12 страв на Різдво.

Зазначимо, раніше Фокус писав про три з 12 страв на Різдво, якими можна потішити рідних. Страви не пісні, бо в рецепті є м'ясо: зазвичай їх їдять вже після завершення посту. Один з рецептів — свинина, запечена з хурмою та яблуками, у рецепті також є мед. Тривалість приготування — близько години.

Нагадуємо, в Україні змінилась дата святкування Різдва, а також низки інших церковних свят.