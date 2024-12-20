12 страв на Різдво: які пісні страви з традиційних продуктів здавна готували українці

На Святвечір господині готують 12 пісних страв, родина сідає до столу та першою куштує кутю. На Різдво діти та дорослі члени родини ідуть в гості до кумів, хрещених чи до старших родичів, несучи гостинці до столу.

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В Україні підтримують двотисячолітню християнську традицію і готують 12 страв на Різдво як символ 12 апостолів, які супроводжували Ісуса Христа у мандрах. Основа різдвяного меню, яке готується у Святвечір, — пісні продукти, без будь-чого, пов'язаного з тваринною їжею. В сучасних умовах українці до традиційного набору додають сучасні, яких не знали попередні покоління. Фокус зібрав основне про різдвяний стіл, який можна накрити у 2024 році.

12 страв на Різдво — історична довідка

Українці готували 12 страв на Різдво, оскільки це число пов'язане з сакральною кількістю апостолів, які оточували Ісуса Христа. Крім того, етнологи вважають, що йдеться також про 12 місяців у році. Також згадуються поєднання двох чисел — три та чотири. Трійка — символ прадавнього дерева, яке об'єднувало три вертикальні поверхи — Верх, Середина та Низ. На основі цих поверхів утворювався світ з чотирьох частин — Небо і Підземна частина, Земля та чотири сторони світу.

Водночас на столі могло бути не завжди 12 страв на Різдво. Цілком допускалась і менша кількість — наприклад, сім або дев'ять. У обох випадках числа також були символічні. Число "сім" — сакральне через об'єднання трійки та четвірки. "Дев'ятка" розташована по середині між 7 та 12 і є комбінацією трьох трійок. Ось так старовинна "нумерологія" допомагає відповісти на питання, чому саме 12 страв на Різдво.

12 страв на Різдво - як виглядають рибні страви на Святвечір Фото: З відкритих джерел

Що готують на різдвяний стіл

Одне з найважливіших зимових свят українців припадає на останній день посту. Тому важливо знати, що готують на різдвяний стіл у випадку, коли не можна споживати молоко, яйця, м'ясо. Водночас на стіл викладається максимум усього, що є в домі. Ця традиція пов'язана з давниною, коли селяни показували набутки цьогорічного урожаю, сподіваючись на такий же у новому році.

Продукти, з яких готують 12 страв на Різдво:

сухофрукти;

риба;

пшениця;

горіхи;

гриби;

овочі, зокрема, картопля, капуста, буряк, цибуля, часник, у сучасних умовах — помідори, кабачки, зелений перець;

фрукти, наприклад, яблука чи сучасні апельсини, лимон;

мед;

мак;

олія і традиційні приправи — сіль, перець, лавровий лист, оцет.

12 страв на Різдво - як виглядає кутя Фото: З відкритих джерел

Українські різдвяні страви

Короткий перелік 12 страв на Різдво з традиційними продуктами для приготування:

кутя — готується з вареної пшениці, товченого маку, сухофруктів, горіхів, меду; узвар — з сухофруктів, сушених яблук, можна додати апельсин, мед; голубці — капуста, у яку загорнули пшоняну кашу або рис (в сучасних умовах). Запікається з томатним соусом, сметаною; вареники (пісні) — на прісному тісті, з картоплею чи капустою; паштет з квасолі; мариновані гриби або грибна юшка; риба смажена або заливна риба, маринований оселедець; борщ пісний або "з вушкамим"; капусняк; квашені овочі; салат з вареного буряка, вінегрет; млинці (пісні), налисники; калачі та пампушки; кисіль.

12 страв на Різдво - як виглядає борщ з пампушками Фото: З відкритих джерел

Коли господиня приготує 12 страв на Різдво та викладе їх на стіл, має значення, у якому порядку їх їсти. У книзі "Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис" етнографа Олександра Воропая зазначено, що спершу завжди куштують кутю. В другу чергу ідуть голубці, смажена риба, узвар, вареники та інші страви. Крім того, цього вечора радять відвідати хрещених батьків, а також бабусю з дідусем. Ідучи в гості, беруть всього потрошки зі столу, що в гостях у родини також було 12 страв на Різдво.

Зазначимо, раніше Фокус писав про три з 12 страв на Різдво, якими можна потішити рідних. Страви не пісні, бо в рецепті є м'ясо: зазвичай їх їдять вже після завершення посту. Один з рецептів — свинина, запечена з хурмою та яблуками, у рецепті також є мед. Тривалість приготування — близько години.

Нагадуємо, в Україні змінилась дата святкування Різдва, а також низки інших церковних свят.