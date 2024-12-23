Коли колядувати, щедрувати та посівати в Україні у 2024: нові дати

Різдвяні свята — час улюблених народних обрядів. Люди вітають одне одного з народженням Ісуса Христа, співають колядки та щедрівки, бажають близьким здоров'я та достатку.

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З 1 вересня 2023 року Україна перейшла на новоюліанський церковний календар, згідно з яким усі великі церковні свята змінять свої дати, і тепер Різдво Христове відзначається 25 грудня, а не 7 січня, як раніше. У зв'язку з цим змістилися і дати колядування та щедрування. Фокус розбирався, на коли тепер необхідно вивчити і підготувати нові колядки та щедрівки, щоб привітати друзів, сусідів і родичів із прийдешнім Різдвом.

Коли колядувати у 2024 році

Традиційний час для колядок — вечір перед Різдвом, тобто 24 грудня. Щойно на небі з'являється перша зірка, починається Святвечір. Після завершення пісної вечері з 12 страв діти та підлітки, а після них — дорослі, найчастіше чоловіки, збираються разом і йдуть вітати всіх колядками з народженням Христа та бажати багатства, процвітання, щастя. Колядувати ходять від хати до хати, отримуючи натомість солодощі та гроші. Виняток робився лише для тих домівок, де нещодавно хтось помер, — там зазвичай не колядували.

Перед тим, як почати колядувати, у господарів обов'язково варто запитати дозволу. На відміну від щедрування та посівання, колядувати можна всім — молодим, літнім, дітям, чоловікам і жінкам.

Коли посівати у 2024 році

Посівання — це старовинний обряд, який проводили вранці Старого Нового року, 14 січня. Однак за новим стилем тепер посівати можна буде вже 1 січня, у звичайний Новий рік і свято Василя.

Згідно з давніми традиціями, посівати ходять тільки представники чоловічої статі. Ба більше, у деяких регіонах дівчатам і жінкам навіть заборонялося ходити в гості весь день. Вважалося, що першим у новому році в дім має зайти чоловік, щоб були достаток і удача.

Під час посівання учасники обряду вітають друзів, рідних і сусідів, розсипаючи зерно в оселі (посіваючи) і виконуючи обрядові пісні (засівалки).

Зерно, розсипане засівальниками, не можна одразу прибирати і тим більше викидати. Вважається, що якщо викинути посівне зерно, це може принести в дім нещастя і негаразди. На третій день після посівання його акуратно змітають на совочок і зберігають у такому вигляді вдома в якомусь затишному місці (під ванною або раніше під піччю).

Наші предки віддавали зерно домашнім птахам або розсипали на землю, щоб воно проросло. Якщо домашнього господарства немає, то його висипали в годівниці для вуличних птахів.

Коли щедрувати у 2024 році

До запровадження нового церковного календаря щедрували перед Старим Новим роком — 13 січня. Нині ж це роблять 31 грудня, на Щедрий вечір і Маланку. Щедрування — це здебільшого обряд для молоді. За традицією, дівчата співають щедрівки, а молоді хлопці перевдягаються в Меланку, Василя, Козу та навіть Смерть і доповнюють усе дійство танцями та жартівливими сценками. Вони вітають господарів співом і музикою, бажають їм достатку, здоров'я і всього доброго. Старші люди та дітвора щедрувати не ходять.

Раніше Фокус писав, які пісні страви з традиційних продуктів здавна готували українці на Різдво.