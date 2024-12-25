Где празднуют Рождество украинские звезды: традиции и неожиданные локации

Рождество — особое время, когда люди собираются в семейном кругу, делятся теплом и создают незабываемые воспоминания. Украинские звезды также придерживаются этих традиций, хотя иногда празднование приобретает неожиданные форматы. Больше читайте в материале.

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Рождество — это время семейного уюта, тепла и праздничной атмосферы. Фокус узнал, как будут праздновать этот особый праздник известные украинцы.

Певец Дима ПРОКОПОВ

Дима ПРОКОПОВ

В этом году Рождество для певца будет проходить на сцене благотворительного концерта, но он всегда помнит теплые семейные традиции.

"Рождество я обычно праздную с семьей, но в этот день я выступаю на благотворительном концерте, поэтому, к сожалению, в этом году они соберутся без меня. Однако этот день у меня всегда об уюте и теплых воспоминаниях. Мы всегда встречали Рождество в семейном кругу: бабушка делала 12 блюд, еще и таких вкусных, дедушка приносил Дидуха. Это такие классные времена были", — вспомнил артист.

Писательница, бизнес-тренер Людмила Калабуха

Людмила Калабуха Фото: Пресслужба

Рождество в этом году писательница встретит на Шри-Ланке: "В этом году Рождество я буду праздновать с группой украинцев в Шри-Ланке, на райском острове посреди Индийского океана рядом со сказочными Мальдивами. Как раз путешествую по тем невероятным местам. И именно накануне 25 декабря у нас запланированы посещения чайных плантаций. Поэтому Рождество отметим лучшим чаем на планете прямо с куста".

Певица SOWA

SOWA Фото: Пресслужба

Певица сохраняет традицию празднования дома: "По традиции Рождество мы празднуем в семейном кругу. Этот год не исключение, поэтому празднование состоится с уютом дома. Объедаясь самыми вкусными мамиными пончиками, и распевая колядки!"

Певица ANGELA

АНГЕЛА Фото: Пресслужба

Певица ANGELA считает этот праздник семейным, поэтому и проведет его с семьей.

"25 декабря мы празднуем Рождество в семейном кругу. Для меня это важный день, когда мы вместе собираемся за праздничным столом, делимся теплом, поем колядки и просто наслаждаемся временем с близкими. Я очень ценю эти моменты единства и уюта", — пояснила артистка.

Певица Оля Цибульская

Оля Цибульская Фото: Пресслужба

Певица Оля Цибульская рассказала, что она этот день также планирует проводить с семьей.

"Буду дома с родными. Жизнь состоит из воспоминаний. Хочу чтобы теплых и радостных было больше. Вкусная кутья, теплые разговоры и смех детей. Это очень придает сил в наше время", — рассказала артистка.

Художественная гимнастка Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова Фото: Пресслужба

Рождество для спортсменки всегда имело разные форматы из-за тренировок, но главное оставалось неизменным.

"На разных этапах своей жизни я часто имела возможность праздновать Рождество очень по-разному, в большинстве случаев, работая в зале по 12 часов и более, готовясь к соревнованиям и олимпиадам. Но даже тогда я пыталась найти время, чтобы быть рядом с родными. Именно поэтому для меня каждое Рождество особенное, ведь каждое из них ценно по-своему. Хотя иногда я не могла позволить себе такие привычные для других праздничные угощения из-за строгого режима питания, самым важным всегда оставалось другое — быть вместе с теми, кого любишь, за праздничным столом и наслаждаться этими простыми, но бесценными моментами", — пояснила гимнастка.

Модель Екатерина Лозовицкая

Екатерина Лозовицкая Фото: Пресслужба

Модель Екатерина Лозовицкая рассказала, что праздновать будет с семьей.

"Рождество для меня это точно один из самых светлых праздников года, полный глубокого духовного смысла. Оно символизирует семейный уют, тепло, любовь, доброту. Это время, когда мы с близкими собираемся вместе. Праздничный ужин, воспоминания о счастливых моментах, искренние разговоры и подарки, сделанные от души, создают особую атмосферу. В эти дни особенно чувствуется связь с семьей, а даже самые маленькие детали — запах елки, мерцание свечей или теплая улыбка — дарят ощущение настоящего чуда", — пояснила девушка.

Врач-дерматолог Дарья Тищенко

Дария Тищенко Фото: Пресслужба

В этом году врач планирует встретить праздник дома.

"В этом году планирую праздновать Рождество в теплом семейном кругу. Хочу провести этот день с родными, насладиться уютом, вкусными блюдами и атмосферой настоящего домашнего праздника. Будем вместе загадывать желания, слушать рождественские песни и просто ценить время, проведенное вместе", — уточнила врач.

Напомним, ранее мы писали, о христианских традициях или что-то другое: действительно ли язычество повлияло на Рождество.

Кроме этого, Фокус писал, о Рождестве 2024: когда и как украинцы отмечают большой церковный праздник.