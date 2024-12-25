Де святкують Різдво українські зірки: традиції та несподівані локації

Різдво – особливий час, коли люди збираються в родинному колі, діляться теплом і створюють незабутні спогади. Українські зірки також дотримуються цих традицій, хоч іноді святкування набуває несподіваних форматів. Більше читайте в матеріалі.

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Різдво – це час родинного затишку, тепла й святкової атмосфери. Фокус дізнався, як святкуватимуть це особливе свято відомі українці.

Співак Dima PROKOPOV

Dima PROKOPOV

Цьогоріч Різдво для співака проходитиме на сцені благодійного концерту, але він завжди пам’ятає теплі родинні традиції.

"Різдво я зазвичай святкую з родиною, але в цей день я виступаю на благодійному концерті, тому, на жаль, цього року вони зберуться без мене. Проте цей день в мене завжди про затишок і теплі спогади. Ми завжди зустрічали Різдво у родинному колі: бабуся робила 12 страв, ще й таких смачних, дідусь приносив Дідуха. Це такі класні часи були", — згадав артист.

Письменниця, бізнес-тренерка Людмила Калабуха

Людмила Калабуха Фото: Пресслужба

Різдво цього року письменниця зустріне на Шрі-Ланці: "Цього року Різдво я буду святкувати з групою українців у Шрі-Ланці, на райському острові посеред Індійського океану поряд із казковими Мальдівами. Як раз мандрую тими неймовірними місцями. І саме напередодні 25 грудня в нас заплановані відвідування чайних плантацій. Тому Різдво відмітимо найкращим чаєм на планеті прямо з куща".

Співачка SOWA

SOWA Фото: Пресслужба

Співачка зберігає традицію святкування вдома: "За традицією Різдво ми святкуємо в сімейному колі. Цей рік не вийняток, тож святкування відбудеться із затишком вдома. Обїдаючись найсмачнішими маминими пампухами, та співаючи колядки!"

Співачка ANGELA

ANGELA Фото: Пресслужба

Співачка ANGELA вважає це свято сімейним, тому і проведе його з родиною.

"25 грудня ми святкуємо Різдво в родинному колі. Для мене це важливий день, коли ми разом збираємося за святковим столом, ділимося теплом, співаємо колядки й просто насолоджуємося часом із найближчими. Я дуже ціную ці моменти єдності та затишку", — пояснила артистка.

Співачка Оля Цибульська

Оля Цибульська Фото: Пресслужба

Співачка Оля Цибульська розповіла, що вона цей день також планує проводити з родиною.

"Буду вдома з рідними. Життя складається зі спогадів. Хочу щоб теплих і радісних було більше. Смачна кутя, теплі розмови і сміх дітей. Це дуже додає сил у наш час", — розповіла артистка.

Художня гімнастка Анна Різатдінова

Анна Різатдінова Фото: Пресслужба

Різдво для спортсменки завжди мало різні формати через тренування, але головне залишалося незмінним.

"На різних етапах свого життя я часто мала змогу святкувати Різдво дуже по-різному, в більшості випадків, працюючи в залі по 12 годин і більше, готуючись до змагань та олімпіад. Але навіть тоді я намагалася знайти час, щоб бути поруч з рідними. Саме тому для мене кожне Різдво особливе, адже кожне з них цінне по-своєму. Хоча інколи я не могла дозволити собі такі звичні для інших святкові частування через суворий режим харчування, найважливішим завжди залишалося інше — бути разом з тими, кого любиш, за святковим столом і насолоджуватися цими простими, але безцінними моментами", — пояснила гімнастка.

Модель Катерина Лозовицька

Катерина Лозовицька Фото: Пресслужба

Модель Катерина Лозовицька розповіла, що святкувати буде з сім'єю.

"Різдво для мене це точно одне з найсвітліших свят року, сповнене глибокого духовного змісту. Воно символізує родинний затишок, тепло, любов, доброту. Це час, коли ми з близькими збираємося разом. Святкова вечеря, спогади про щасливі моменти, щирі розмови й подарунки, зроблені від душі, створюють особливу атмосферу. У ці дні особливо відчувається зв’язок із родиною, а навіть найменші деталі — запах ялинки, мерехтіння свічок чи тепла усмішка — дарують відчуття справжнього дива", — пояснила дівчина.

Лікар-дерматолог Дарія Тіщенко

Дарія Тіщенко Фото: Пресслужба

Цього року лікар планує зустріти свято вдома.

"Цього року планую святкувати Різдво у теплому родинному колі. Хочу провести цей день із найріднішими, насолодитися затишком, смачними стравами та атмосферою справжнього домашнього свята. Будемо разом загадувати бажання, слухати різдвяні пісні й просто цінувати час, проведений разом", — уточнила лікарка.

Нагадаємо, раніше ми писали, про християнські традиції або щось інше: чи дійсно язичництво вплинуло на Різдво.

Крім цього, Фокус писав, про Різдво 2024: коли та як українці відзначають велике церковне свято.