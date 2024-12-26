Как выглядела самая татуированная девушка Австралии с чистой кожей: фото до и после

У Эмбер татуировками покрыты 99% тела, а в обзщей сложности на модификации своей внешности она потратила сотни тысяч долларов.

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28-летняя жительница Брисбена Эмбер Люк, потратившая более $280 тысяч на всевозможные модификации тела, забив его татуировками с ног до головы, показала себя до того, как решилась так кардинально изменить свою внешность. На странице в Instagram самая татуированная женщина Австралии показала снимки в жанре "до" и "после".

У нее на теле – более 600 тату. На снимке она позирует в нижнем белье. На первом фото у нее несколько татуировок на предплечье и на шее, а на втором все тело Эмбер забито рисунками. Разница между кадрами – примерно восемь лет.

"20 лет, ладно, я знаю, я черт возьми знаю (лол)", — подписала она пост.

Эмбер Люк Фото: amberluke666/instagram

По ее словам, люди предостерегали ее не делать татуировку на горле, утверждая, что это приведет к "дегенеративной" жизни.

"Каждый человек в моей жизни говорил мне, что это конец для меня — эта татуировка на горле. Никакой карьеры, никаких стремлений — просто "выродок общества" с плавающей татуировкой на шее. Блин не так – на стольких уровнях… к сожалению, из-за твоего эгоистичного преследования. Я была в аду и вернулась, и скажу вам – это было прекрасно", – призналась она.

Эмбер прославилась после того, как покрыла рисунками 99% своего тела. У нее есть на теле есть сатанинские символы, раздвоенный язык и ярко-голубые татуировки на глазных яблоках, которые, по ее словам, ослепили ее на три недели.

"Я ослепла после татуировки на глазных яблоках, но я не жалею и не остановлюсь", — сказала Эмбер в другом видео, продолжая работать над своим телом.

Девушка утверждает, что гордится преданностью, вложенной в ее путь к становлению "истинной версией" себя. Однако наличие такого количества модификаций усложняет ей жизнь.

"Я делаю очень много татуировок, но я никому не причиняю вреда в процессе", – говорила она. Эмбер огорчает, когда ей делают замечания на публике и упрекают в том, что она "испортила" свою внешность татуировками.

"У каждого свое мнение о том, что такое красота. Вы видите эти культуры, где люди вытягивают шеи, уши, губы. Но в конце концов, мы все имеем право на свое мнение, и это нормально.

Но меня задевает, когда кто-то высказывает мне свое мнение на публике, подходит ко мне и говорит: "О, ты уродлива" или "Ты себя испортила". Очень огорчает знать, что у людей такое твердое мнение, и они могут просто высказать его без каких-либо последствий", – заявила Люк.

Ранее Фокус писал, что женщина сделала татуировку, которая должна была исчезнуть, но осталась на годы.