Який вигляд мала найбільш татуйована дівчина Австралії з чистою шкірою: фото до і після

У Ембер татуюваннями покрито 99% тіла, а загалом на модифікації своєї зовнішності вона витратила сотні тисяч доларів.

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28-річна мешканка Брісбена Ембер Люк, яка витратила понад $280 тисяч на всілякі модифікації тіла, забивши його татуюваннями з ніг до голови, показала себе до того, як зважилася так кардинально змінити свою зовнішність. На сторінці в Instagram найбільш татуйована жінка Австралії показала знімки в жанрі "до" і "після".

У неї на тілі – понад 600 тату. На знімку вона позує в нижній білизні. На першому фото у неї кілька татуювань на передпліччі та на шиї, а на другому все тіло Ембер забите малюнками. Різниця між кадрами – приблизно вісім років.

"20 років, гаразд, я знаю, я чорт візьми знаю (лол)", – підписала вона пост.

Ембер Люк Фото: amberluke666/instagram

За її словами, люди застерігали її не робити татуювання на горлі, стверджуючи, що це призведе до "дегенеративного" життя.

"Кожна людина в моєму житті говорила мені, що це кінець для мене – це татуювання на горлі. Жодної кар'єри, жодних прагнень – просто "виродок суспільства" з плаваючим татуюванням на шиї. Блін не так — на стількох рівнях… на жаль, через твоє егоїстичне переслідування. Я була в пеклі і повернулася, і скажу вам – це було прекрасно", – зізналася вона.

Ембер прославилася після того, як покрила малюнками 99% свого тіла. У неї є на тілі сатанинські символи, роздвоєний язик і яскраво-блакитні татуювання на очних яблуках, які, за її словами, засліпили її на три тижні.

"Я осліпла після татуювання на очних яблуках, але я не шкодую і не зупинюся", – сказала Ембер в іншому відео, продовжуючи працювати над своїм тілом.

Дівчина стверджує, що пишається відданістю, вкладеною в її шлях до становлення "істинною версією" себе. Однак наявність такої кількості модифікацій ускладнює їй життя.

"Я роблю дуже багато татуювань, але я нікому не завдаю шкоди в процесі", – говорила вона. Ембер засмучує, коли їй роблять зауваження на публіці та дорікають у тому, що вона "зіпсувала" свою зовнішність татуюваннями.

"У кожного своя думка про те, що таке краса. Ви бачите ці культури, де люди витягують шиї, вуха, губи. Але врешті-решт, ми всі маємо право на свою думку, і це нормально.

Але мене зачіпає, коли хтось висловлює мені свою думку на публіці, підходить до мене і каже: "О, ти потворна" або "Ти себе зіпсувала". Дуже засмучує знати, що у людей така тверда думка, і вони можуть просто висловити її без будь-яких наслідків", – заявила Люк.

Раніше Фокус писав, що жінка зробила татуювання, яке мало зникнути, але залишилося на роки.