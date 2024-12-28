28 декабря 2024 года: день Игнатия - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя рисковать и отказывать гостям. Среди главных примет в этот день — воробьи чирикают к потеплению.

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Что случилось в этот день:

28 декабря православная церковь чтит память Преподобного Игнатия и день памяти святого апостола Никанора. Также сегодня отмечают Рождественский мясоед, так как 40-дневный пост позади и теперь можно смаковать мясными блюдами.

Что нельзя делать 28 декабря:

рисковать;

отказывать гостям;

конфликтовать;

сидеть на краю стола.

Народные приметы и поверья:

если есть иней, то лето будет дождливым;

снегопад — к хорошему урожаю хлеба;

метель и вьюга — к дождливому лету;

воробьи чирикают — ждите потепления;

если рыба в водоеме неспокойная — будет снегопад.

День ангела празднуют:

Агафья, Антония, Ефим (Евфимий), Игнатий, Петр, Секунд, Симон, Феофил, Феофила.

А также в этот день:

1869 — в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка;

1895 — в индийском салоне "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок (Париж, Франция) состоялся публичный показ "Синематографа братьев Люмьер", что ознаменовало рождение кинематографа;

1895 — Немецкий физик В. Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей;

1973 — в Париже начата публикация романа-исследования А. И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".

Также Фокус писал церковный календарь на декабрь 2024 года