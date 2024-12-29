Академия дворецких: карьера прислуги у миллиардеров набирает популярность

Сотни людей обучаются, чтобы обслуживать богатых технических гуру, получая шестизначные зарплаты, получая в подарок дорогие автомобили и живя в роскошных домах.

Related video

Наличие высококлассного персонала, включая британских дворецких, стало новым символом статуса. В Нидерландах сотни людей обучаются в специальной академии, чтобы стать высококвалифицированной обслугой у современной элиты. Об этом пишет Daily Mail.

Занятия в Академии дворецких

60-секундный ролик в TikTok о Международной академии дворецких, расположенной в огромном особняке в Нидерландах, собрал сотни комментариев на одну и ту же тему: сколько платят за работу дворецким?

"Вероятно, им платят больше, чем учителям, медсестрам и военным", — говорится в одном из сообщений.

Пользователь TikTok, порассуждавший о зарплате дворецкого, недалек от истины.

По данным сайта Международной академии дворецких, дворецкий в Европе может зарабатывать от 40 000 до 75 000 евро в год, а некоторые зарабатывают 100 000 евро и более в год. Обучение в академии стоит 12 750 евро за восьминедельный курс. Для сравнения, по данным PayScale, средняя базовая заработная плата учителя в Великобритании составляет 31 000 фунтов стерлингов.

В качестве примеров уроков, включенных в учебную программу, можно привести следующие: "Как справиться с жадным гостем", "Искусство застилать постель" и "Как понять и предотвратить причины пищевых отравлений".

Занятия будущих дворецких Фото: Instagram International Butler Academy

Конкурирующая академия School For Butler предлагает программы разной продолжительности, включая пятидневный курс "Вкус обслуживания" за 1795 евро.

Важными компонентами учебной программы являются обращение со столовыми приборами, сервировка стола, обращение с разными типами гостей и "три золотых правила поведения с директором школы".

Также дворецких обучают тонкостям сервировки, а также тому, как упаковывать чемодан и декантировать вино.

Занятия будущих дворецких Фото: Instagram International Butler Academy

Заработная плата дворецких, указанная в Bespoke Bureau, лондонском агентстве по оказанию услуг по дому, составляет от 31 000 до 60 000 фунтов стерлингов — в зависимости от различных факторов, таких как местоположение и опыт работы.

Неудивительно, что ставки заработной платы, рекламируемые клиентами бюро в странах Ближнего Востока, таких как Катар и Бахрейн, значительно выше, чем их европейские аналоги.

В интервью изданию Vice в 2020 году профессиональный дворецкий Андре Меестер рассказал, что заработал около 4000 фунтов стерлингов, работая 60 часов в неделю на своего хозяина из Нидерландов.

Винсент Вермелен рассказал в новом интервью, как его Школа дворецких в Бельгии снабжает своих учеников всеми навыками, необходимыми для того, чтобы стать современным дворецким.

Вермелен, прадед которого Франс 140 лет назад работал дворецким у бельгийского барона, также отметил всплеск спроса на дворецких, обученных британскому аристократическому образу жизни, чтобы облегчить своим работодателям-миллиардерам доступ в высшее общество.

Условия работы дворецких у современных богачей не так уж и плохи, отмечает дворецкий Андре: среди преимуществ — международные поездки, дорогие ужины и новенький Mercedes-Benz SL стоимостью 145 000 фунтов стерлингов.

Он добавил: "Недавно мой бумажник порвался и я купил новый от Cartier. Этот кошелек стоит больше денег, чем когда-либо в нем было".

Занятия будущих дворецких Фото: Instagram International Butler Academy

Современный Дживс с актерской внешностью в придачу, Бертольд Вайснер рассказал, что слышал о дворецких, которым предлагают шестизначные зарплаты свыше 300 000 долларов, а также денежные премии в размере миллиона долларов.

Бертольд в свое время бросил учебу в престижном Университете Сент-Эндрюс и общался с Кейт Миддлтон. Говоря о своей работе, он добавил: "Один бывший коллега десять лет проработал на одного богача и каждый год получал в подарок часы, стоимостью не менее 100 000 долларов".

Бертольд также рассказал изданию, что зарабатывал 100 000 фунтов стерлингов в год, работая на индийского бизнесмена в Ченнаи, столице южного штата Тамилнад.

Сообщается, что в его обязанности входило все: от пересадки взрослого дерева в саду директора до использования армейского вертолета для поиска пропавшей собаки семьи.

По мере того, как информация об этих преимуществах работы распространялась, возросло число людей, изучающих карьеру дворецкого и подающих заявки в учебные заведения, выпускающие дворецких мирового класса, работающих по всему миру.

Чему учат соврменных дворецких

Венсан Вермелен рассказал, как его Школа дворецких обучает своих учеников всем навыкам, необходимым современному дворецкому, — от подбора вин и чистки обуви до защиты работодателей от вторжений в личную жизнь.

"Если посмотреть на старых аристократов, то им потребовались десятилетия, если не столетия, чтобы накопить свое богатство. Сегодняшние семьи с очень высоким уровнем дохода могли бы накопить это богатство за несколько лет. Так что место, откуда они пришли, может быть совершенно другим", — отметил он.

Он отметил рост числа "миллиардеров dot.com" из таких стран, как Китай, Индия или США, объяснив, что у них "совершенно другой образ мышления, нежели у аристократов пятого поколения, воспитанных на шелковых салфетках и столовом серебре".

Занятия будущих дворецких

Директор кадрового агентства Bespoke Bureau Сара Вестин Рахмани предположила, что "именно акцент — королевский английский — этикет и статус британского дворецкого и его стиль" привлекают нуворишей.

Рахмани, которая также руководит собственной Британской академией дворецких, рассказала, что список ее сверхбогатых клиентов, ищущих домашний персонал, в основном состоит из олигархов, китайских и индийских бизнесменов и семей с Ближнего Востока, разбогатевших на нефти.

"У нас есть несколько аристократов и членов британской королевской семьи, но у владельцев поместья зачастую нет достаточно денег, чтобы содержать штатных сотрудников", — сказала она.

Однако, несмотря на порой странные требования, для Симеона Россета, работавшего на Тони Блэра и Клиффа Ричарда, работа дворецким — лучшая работа в мире.

"Люди возили меня в разные места на частных самолетах и ​​вертолетах, просто чтобы я им помогал. Не так много профессий, где можно это сделать, за исключением тех случаев, когда вы знаменитость или генеральный директор компании, входящей в индекс FTSE 100", — отметил Россет.

Он также рассказал, что встречался со знаменитостями, вроде фронтмена группы U2 Боно, а также с "множеством очень влиятельных людей", включая премьер-министров, президентов и миллиардеров.

Хотя дворецкие обычно получают щедрую зарплату, их личная жизнь обходится им довольно дорого.

"У меня просто не было возможности ни при каких обстоятельствах завести собаку, познакомиться с девушкой, или обзавестись домом", — рассказал Россет.

И хотя со временем программа обучения в этих институтах претерпела изменения, включив в себя современные технологии и аспекты кибербезопасности и наблюдения, современные дворецкие считают, что их профессия не сильно изменились за последнее столетие.

Независимо от того, кто их работодатель, "они просто жаждут чего-то, чего хотели богатые люди на протяжении всей истории – чтобы кто-то другой сделал за них грязную работу".

Напомним, ранее Фокус писал о том, как обучают самых дорогих нянь в мире. Услугами именно такой няни пользуются Кейт Миддлтон и Мик Джаггер.