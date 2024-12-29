Академія дворецьких: кар'єра прислуги у мільярдерів набирає популярності

Сотні людей навчаються, щоб обслуговувати багатих технічних гуру, отримуючи шестизначні зарплати, отримуючи в подарунок дорогі автомобілі і живучи в розкішних будинках.

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Наявність висококласного персоналу, включно з британськими дворецькими, стала новим символом статусу. У Нідерландах сотні людей навчаються в спеціальній академії, щоб стати висококваліфікованою обслугою у сучасної еліти. Про це пише Daily Mail.

Заняття в Академії дворецьких

60-секундний ролик у TikTok про Міжнародну академію дворецьких, розташовану у величезному особняку в Нідерландах, зібрав сотні коментарів на одну й ту саму тему: скільки платять за роботу дворецьким?

"Ймовірно, їм платять більше, ніж вчителям, медсестрам і військовим", — йдеться в одному з повідомлень.

Користувач TikTok, який поміркував про зарплату дворецького, недалекий від істини.

За даними сайту Міжнародної академії дворецьких, дворецький у Європі може заробляти від 40 000 до 75 000 євро на рік, а дехто заробляє 100 000 євро і більше на рік. Навчання в академії коштує 12 750 євро за восьмитижневий курс. Для порівняння, за даними PayScale, середня базова заробітна плата вчителя у Великій Британії становить 31 000 фунтів стерлінгів.

Як приклади уроків, включених до навчальної програми, можна навести такі: "Як впоратися з жадібним гостем", "Мистецтво застеляти постіль" і "Як зрозуміти і запобігти причинам харчових отруєнь".

Заняття майбутніх дворецьких Фото: Instagram International Butler Academy

Конкуруюча академія School For Butler пропонує програми різної тривалості, включно з п'ятиденним курсом "Смак обслуговування" за 1795 євро.

Важливими компонентами навчальної програми є поводження зі столовими приборами, сервірування столу, поводження з різними типами гостей і "три золотих правила поведінки з директором школи".

Також дворецьких навчають тонкощів сервірування, а також того, як упаковувати валізу і декантувати вино.

Заняття майбутніх дворецьких Фото: Instagram International Butler Academy

Заробітна плата дворецьких, зазначена в Bespoke Bureau, лондонському агентстві з надання послуг з дому, становить від 31 000 до 60 000 фунтів стерлінгів — залежно від різних чинників, як-от місце розташування і досвід роботи.

Не дивно, що ставки заробітної плати, рекламовані клієнтами бюро в країнах Близького Сходу, таких як Катар і Бахрейн, значно вищі за їхні європейські аналоги.

В інтерв'ю виданню Vice 2020 року професійний дворецький Андре Меестер розповів, що заробив близько 4000 фунтів стерлінгів, працюючи 60 годин на тиждень на свого господаря з Нідерландів.

Вінсент Вермелен розповів у новому інтерв'ю, як його Школа дворецьких у Бельгії постачає своїх учнів усіма навичками, необхідними для того, щоб стати сучасним дворецьким.

Вермелен, прадід якого Франс 140 років тому працював дворецьким у бельгійського барона, також відзначив сплеск попиту на дворецьких, навчених британському аристократичному способу життя, щоб полегшити своїм роботодавцям-мільярдерам доступ до вищого суспільства.

Умови роботи дворецьких у сучасних багатіїв не такі вже й погані, зазначає дворецький Андре: серед переваг — міжнародні поїздки, дорогі вечері та новенький Mercedes-Benz SL вартістю 145 000 фунтів стерлінгів.

Він додав: "Нещодавно мій гаманець порвався і я купив новий від Cartier. Цей гаманець коштує більше грошей, ніж будь-коли в ньому було".

Заняття майбутніх дворецьких Фото: Instagram International Butler Academy

Сучасний Дживс з акторською зовнішністю на додачу, Бертольд Вайснер розповів, що чув про дворецьких, яким пропонують шестизначні зарплати понад 300 000 доларів, а також грошові премії в розмірі мільйона доларів.

Бертольд свого часу кинув навчання в престижному Університеті Сент-Ендрюс і спілкувався з Кейт Міддлтон. Говорячи про свою роботу, він додав: "Один колишній колега десять років пропрацював на одного багатія і щороку отримував у подарунок годинник, вартістю не менше 100 000 доларів".

Бертольд також розповів виданню, що заробляв 100 000 фунтів стерлінгів на рік, працюючи на індійського бізнесмена в Ченнаї, столиці південного штату Тамілнад.

Повідомляють, що в його обов'язки входило все: від пересадки дорослого дерева в саду директора до використання армійського гелікоптера для пошуку зниклого собаки сім'ї.

У міру того, як інформація про ці переваги роботи поширювалася, зросла кількість людей, які вивчають кар'єру дворецького і подають заявки в навчальні заклади, що випускають дворецьких світового класу, які працюють по всьому світу.

Чого вчать сучасних дворецьких

Венсан Вермелен розповів, як його Школа дворецьких навчає своїх учнів усіх навичок, необхідних сучасному дворецькому, — від підбору вин і чищення взуття до захисту роботодавців від вторгнень в особисте життя.

"Якщо подивитися на старих аристократів, то їм знадобилися десятиліття, якщо не століття, щоб накопичити своє багатство. Сьогоднішні сім'ї з дуже високим рівнем доходу могли б накопичити це багатство за кілька років. Тож місце, звідки вони прийшли, може бути зовсім іншим", — зазначив він.

Він відзначив зростання кількості "мільярдерів dot.com" з таких країн, як Китай, Індія або США, пояснивши, що у них "зовсім інший спосіб мислення, ніж в аристократів п'ятого покоління, вихованих на шовкових серветках і столовому сріблі".

Заняття майбутніх дворецьких

Директорка кадрового агентства Bespoke Bureau Сара Вестін Рахмані припустила, що "саме акцент — королівська англійська — етикет і статус британського дворецького, а також його стиль" приваблюють нуворишів.

Рахмані, яка також керує власною Британською академією дворецьких, розповіла, що список її надбагатих клієнтів, які шукають домашній персонал, здебільшого складається з олігархів, китайських та індійських бізнесменів і родин із Близького Сходу, які розбагатіли на нафті.

"У нас є кілька аристократів і членів британської королівської сім'ї, але у власників маєтку часто немає достатньо грошей, щоб утримувати штатних співробітників", — сказала вона.

Однак, незважаючи на часом дивні вимоги, для Симеона Россета, який працював на Тоні Блера і Кліффа Річарда, робота дворецьким — найкраща робота у світі.

"Люди возили мене в різні місця на приватних літаках і вертольотах, просто щоб я їм допомагав. Не так багато професій, де можна це зробити, за винятком тих випадків, коли ви знаменитість або генеральний директор компанії, що входить в індекс FTSE 100", — зазначив Россет.

Він також розповів, що зустрічався зі знаменитостями, на кшталт фронтмена гурту U2 Боно, а також із "безліччю дуже впливових людей", включно з прем'єр-міністрами, президентами і мільярдерами.

Хоча дворецькі зазвичай отримують щедру зарплату, їхнє особисте життя обходиться їм досить дорого.

"У мене просто не було можливості за жодних обставин завести собаку, познайомитися з дівчиною, або обзавестися будинком", — розповів Россет.

І хоча з часом програма навчання в цих інститутах зазнала змін, включивши в себе сучасні технології та аспекти кібербезпеки і спостереження, сучасні дворецькі вважають, що їхня професія не надто змінилися за останнє століття.

Незалежно від того, хто їхній роботодавець, "вони просто жадають чогось, чого хотіли багаті люди протягом усієї історії — щоб хтось інший зробив за них брудну роботу".

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