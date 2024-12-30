Фермер, который стал президентом США: интересные факты о Джимми Картере

Джимми Картер десятилетиями работал над продвижением мира и гуманизма, за что был удостоен Нобелевской премии мира. Умер он в воскресенье, 29 декабря, в возрасте 100 лет в своем доме в Плейнс, штат Джорджия.

Related video

Джимми Картер, фермер из штата Джорджия, который выращивал арахис и стал 39-м президентом Соединенных Штатов, был известен своим простым образом жизни. В конце 2024 года 100-летний Картер ушел из жизни. The Washington Post рассказывает интересные факты о фермере, который стал президентом США.

Джимми Картер был первым будущим президентом, рожденным в больнице

Джеймс Эрл Картер-младший родился 1 октября 1924 года в больнице на 60 коек в городе Плейнс. Таким образом он стал первым будущим президентом, который родился в медицинском учреждении. В начале ХХ века почти все роды происходили дома. Его мать, Лилиан, была медсестрой, а отец, Джеймс Эрл, был фермером. Через четыре года семья переехала из Плейнс на соседнюю ферму, где его отец выращивал кукурузу, хлопок, арахис и сахарный тростник.

Он был первым президентом, который принял присягу по прозвищу

В 1977 году Джимми Картер принял президентскую присягу, используя имя "Джимми" вместо "Джеймс" — свое настоящее имя, которое он использовал редко. Билл Клинтон и Джо Байден, которые также использовали свои прозвища в Белом доме, решили присягнуть во время инаугурации, используя свои полные имена. После присяги организаторы церемонии инаугурации запустили гигантский воздушный шар в форме арахиса на параде, чтобы почтить его корни.

Джимми Картер выращивал арахис Фото: Getty Images

Джимми и Розалин Картер были женаты дольше, чем любая другая президентская пара

Они прожили в браке 77 лет. На следующий день после того, как Джимми сводил Розалин на свидание в кино — в 1945 году — он сказал матери, что хочет жениться. Через год, когда ему был 21, а ей 18, они поженились. Жена 39-го президента США ушла из жизни в конце 2023 года.

Джимми Картер с женой Розалин Фото: Getty Images

Он установил солнечные водонагревательные панели на крыше Белого дома

В 1979 году Джимми Картер установил солнечные батареи на Белом доме как часть своего амбициозного плана сократить импорт дорогой нефти путем увеличения использования устойчивой энергии в США.

Панели были сняты администрацией Рейгана в 1986 году во время ремонта Белого дома. Джимми Картер имел большие амбиции в отношении солнечной энергии, которая, как он надеялся, к 2000 году обеспечит 20 процентов энергетических потребностей США, но эта цель не была достигнута.

Судебные назначения Джимми Картера в то время были наиболее разнообразными по расе и полу

Джимми Картер назначил 57 судей из числа меньшинств и 41 женщину-судью федерального судопроизводства в течение своего срока в Белом доме, что, по данным Центра Картера, больше, чем все предыдущие президенты вместе взятые. 39-й президент США также назначил первую темнокожую женщину в президентский кабинет — Патрисию Робертс Харрис.

Джимми Картер Фото: Getty Images

Он боролся с абортами, но позже поддержал однополые браки

Баптист на протяжении всей жизни, назвавший себя "рожденным вновь" христианином, Джимми Картер назвал свою веру основой своей политики. Во время своего президентства христианство Картера побудило его лично выступать против абортов, которые, по его мнению, не должны финансироваться из федерального бюджета.

Его вера продолжала формировать его позицию после того, как он покинул Белый дом, в частности в отношении однополых браков. "Я верю, что Иисус одобрил бы однополые браки", — сказал он одному из интервью в 2015 году, после того, как Верховный суд признал эти союзы законными. Господин Картер также подрабатывал учителем воскресной школы после того, как покинул Белый дом, проводя более 800 уроков в баптистской церкви.

Он сделал уничтожение гвинейского червя личной миссией

Некоммерческая организация 39-го президента — Центр Картера — начала свою кампанию по глобальному искоренению гвинейского гельминтоза в 1986 году, когда во всем мире было зафиксировано примерно 3,5 миллиона случаев болезненного паразитарного заболевания. Нет лекарства от древней болезни, которой заразились, употребляя личинки паразита в нефильтрованной воде. Внутри тела личинки вырастают в червей. Согласно данным Центра Картера, к 2022 году во всем мире было зарегистрировано всего 13 случаев заболевания.

"Я хотел бы, чтобы последний гвинейский червь умер раньше меня", — сказал Джимми Картер на пресс-конференции в 2015 году.

Он провел 89 секунд в ядерном реакторе

Когда в 1952 году в Онтарио, Канада, взорвался ядерный реактор, выбросив радиоактивный материал в атмосферу, ВМС США направили команду, в состав которой входил Джимми Картер, тогда 28-летний лейтенант, участвовавший в разработке первой атомной подводной лодки.

Лейтенант Картер вошел в реактор в защитном снаряжении вместе с двумя другими специалистами, подвергшись за 89 секунд такому же количеству радиации, которое население поглощает за год. Позже он сказал, что его моча была положительной на радиоактивность в течение шести месяцев.

Джимми Картер в ядерном реакторе Фото: Getty Images

Элвис Пресли звонил мистеру Картеру

В интервью 2011 года Джимми Картер упомянул, что вскоре после инаугурации ему позвонил Элвис Пресли из Белого дома. "Он был полностью забит и не знал, что говорит. Его предложения были почти непоследовательными", — вспомнил Картер. Певец, судя по всему, хотел, чтобы новоиспеченный президент помиловал его, ведь тот имел проблемы с законом.

Британские таблоиды обвинили Джимми Картера в нарушении королевского протокола

Через два года после того, как мистер Картер посетил Букингемский дворец в 1977 году, в британской прессе начали ходить слухи о том, что он поцеловал королеву-мать в губы — газеты расценили это как "скандальное" вторжение в ее личное пространство. "Он единственный мужчина, с тех пор как умер мой дорогой муж, который имел наглость поцеловать меня в губы", — сказала королева-мать. Мистер Картер в своих мемуарах решительно отрицал эту информацию, отметив, что поцеловал ее в щеку.

Джимми Картер встретился с королевой-матерью Фото: Getty Images

Напомним, что Джимми Картер говорил об Украине.

Также Фокус писал о похоронах Розалин Картер.