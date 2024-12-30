Фермер, який став президентом США: цікаві факти про Джиммі Картера

Джиммі Картер десятиліттями працював над просуванням миру та гуманізму, за що був удостоєний Нобелівської премії миру. Помер він у неділю, 29 грудня, у віці 100 років у своєму будинку в Плейнс, штат Джорджія.

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Джиммі Картер, фермер із штату Джорджія, який вирощував арахіс та став 39-м президентом Сполучених Штатів, був відомий своїм простим способом життя. Наприкінці 2024 року 100-річний Картер пішов із життя. The Washington Post розповідає цікаві факти про фермера, який став президентом США.

Джиммі Картер був першим майбутнім президентом, народженим у лікарні

Джеймс Ерл Картер-молодший народився 1 жовтня 1924 року в лікарні на 60 ліжок у місті Плейнс. Таким чином він став першим майбутнім президентом, який народився в медичному закладі. На початку ХХ століття майже всі пологи відбувалися здебільшого вдома. Його мати, Ліліан, була медсестрою, а батько, Джеймс Ерл, був фермером. Через чотири роки родина переїхала з Плейнс на сусідню ферму, де його батько вирощував кукурудзу, бавовну, арахіс і цукрову тростину.

Він був першим президентом, який склав присягу на прізвисько

У 1977 році Джиммі Картер склав президентську присягу, використовуючи ім’я "Джиммі" замість "Джеймс" — своє справжнє ім’я, яке він використовував рідко. Білл Клінтон і Джо Байден, які також використовували свої прізвиська в Білому домі, вирішили присягнути під час інавгурації, використовуючи свої повні імена. Після присяги організатори церемонії інавгурації запустили гігантську повітряну кулю у формі арахісу на параді, щоб вшанувати його коріння.

Джиммі Картер вирощував арахіс Фото: Getty Images

Джиммі та Розалін Картер були одружені довше, ніж будь-яка інша президентська пара

Вони прожили в шлюбі 77 років. Наступного дня після того, як Джиммі зводив Розалін на побачення в кіно — у 1945 році — він сказав матері, що хоче одружитися. Через рік, коли йому був 21, а їй 18, вони одружилися. Дружина 39-го президента США пішла із життя наприкінці 2023 року.

Джиммі Картер з дружиною Розалін Фото: Getty Images

Він встановив сонячні водонагрівальні панелі на даху Білого дому

У 1979 році Джиммі Картер встановив сонячні батареї на Білому домі як частину свого амбітного плану скоротити імпорт дорогої нафти шляхом збільшення використання сталої енергії в США.

Панелі були зняті адміністрацією Рейгана в 1986 році під час ремонту Білого дому. Джиммі Картер мав великі амбіції щодо сонячної енергії, яка, як він сподівався, до 2000 року забезпечить 20 відсотків енергетичних потреб США, але ця мета не була досягнута.

Судові призначення Джиммі Картера на той час були найбільш різноманітними за расою та статтю

Джиммі Картер назначив 57 суддів із числа меншин і 41 жінку-суддю федерального судочинства протягом свого терміну в Білому домі, що, за даними Центру Картера, більше, ніж усі попередні президенти разом узяті. 39-й президент США також призначив першу темношкіру жінку до президентського кабінету — Патрісію Робертс Гарріс.

Джиммі Картер Фото: Getty Images

Він боровся з абортами, але пізніше підтримав одностатеві шлюби

Баптист протягом усього життя, який назвав себе "народженим знову" християнином, Джиммі Картер назвав свою віру основою своєї політики. Під час свого президентства християнство пана Картера спонукало його особисто виступати проти абортів, які, на його думку, не повинні фінансуватися з федерального бюджету.

Його віра продовжувала формувати його позицію після того, як він покинув Білий дім, зокрема щодо одностатевих шлюбів. "Я вірю, що Ісус схвалив би одностатеві шлюби", — сказав він одному з інтерв’ю у 2015 році, після того, як Верховний суд визнав ці союзи законними. Пан Картер також підробляв вчителем недільної школи після того, як покинув Білий дім, проводячи понад 800 уроків у баптистській церкві.

Він зробив знищення гвінейського хробака особистою місією

Некомерційна організація 39-го президента — Центр Картера — розпочала свою кампанію з глобального викорінення гвінейського гельмінтозу в 1986 році, коли в усьому світі було зафіксовано приблизно 3,5 мільйона випадків хворобливого паразитарного захворювання. Немає ліків від стародавньої хвороби, якою заразилися, вживаючи личинки паразита в нефільтрованій воді. Всередині тіла личинки виростають у черв’яків довжиною до трьох футів. Згідно з даними Центру Картера, до 2022 року в усьому світі було зареєстровано лише 13 випадків захворювання.

"Я хотів би, щоб останній гвінейський хробак помер раніше мене", — сказав Джиммі Картер на пресконференції у 2015 році.

Він провів 89 секунд в ядерному реакторі

Коли в 1952 році в Онтаріо, Канада, вибухнув ядерний реактор, викинувши радіоактивний матеріал в атмосферу, ВМС США направили команду, до складу якої входив Джиммі Картер, тоді 28-річний лейтенант, який брав участь у розробці першого атомного підводного човна.

Лейтенант Картер увійшов до реактора в захисному спорядженні разом із двома іншими фахівцями, піддавшись за 89 секунд такій же кількості радіації, яку населення поглинає за рік. Пізніше він сказав, що його сеча була позитивною на радіоактивність протягом шести місяців.

Джиммі Картер в ядерному реакторі Фото: Getty Images

Елвіс Преслі дзвонив містеру Картеру

В інтерв’ю 2011 року Джиммі Картер згадав, що незабаром після інавгурації йому зателефонував Елвіс Преслі з Білого дому. "Він був повністю забитий і не знав, що говорить. Його речення були майже непослідовними", — сказав пан Картер журналу. Співак, судячи з усього, хотів, щоб новоспечений президент помилував його, адже той мав проблеми із законом.

Британські таблоїди звинуватили Джиммі Картера в порушенні королівського протоколу

Через два роки після того, як містер Картер відвідав Букінгемський палац у 1977 році, у британській пресі почали ходити чутки про те, що він поцілував королеву-матір в губи — газети розцінили це як "скандальне" вторгнення в її особистий простір. "Він єдиний чоловік, відколи помер мій дорогий чоловік, який мав нахабство поцілувати мене в губи", — сказала королева-мати. Містер Картер у своїх мемуарах рішуче заперечував цю інформацію, зазначивши, що поцілував її в щоку.

Джиммі Картер зустрівся з королевою-матірʼю Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Джиммі Картер говорив про Україну.

Також Фокус писав про похорон Розалін Картер.