31 декабря 2024 года: преподобной Мелании и Щедрый вечер - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя занимать деньги. Среди главных примет этого дня — ясное небо к хорошему урожаю.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобной Мелании. Это состоятельная римлянка, которая жила в V веке. В 14 лет девушку насильно выдали замуж за язычника Апиниана. Мелания умоляла его жить в непорочности, но он настоял на исполнении брачных обетов. В итоге, когда оба ребенка пары скончались в младенчестве, Апиниан раскаялся, принял христианство и пара прожила жизнь в целомудрии. Вместе со своим мужем она посвятила жизнь служению Богу. По молитвам Мелании происходило много чудес. Женщины обращались к ней при тяжелых родах. Сейчас ее мощи находятся в Риме.
В традициях щедрования в Украине среди маскарадных персонажей есть Меланка, или Маланка — это юноша, переодетый девушкой.
Что нельзя делать 31 декабря:
- занимать деньги;
- ссориться и злиться;
- браться за что-то новое;
- считать мелкие монеты.
Народные приметы и поверья:
- если небо ясное и звездное, то будет хороший урожай;
- теплый день — к дождливому лету;
- метель накануне Васильева дня предвещает урожай орехов;
- если на деревьях гололед, то уродят овощи и плоды.
День ангела празднуют:
Мелания, Петр, Мартиниана, Мартина и Теофил.
Родились в этот день:
1892 год – украинский поэт, основоположник украинского футуризма Михаил Семенко;
1977 год — PSY, южнокорейский певец, исполнитель хита "Gangnam Style".
Также в этот день:
1869 год — британский археолог-любитель Джон Вуд к югу от Измира обнаруживает на 7-метровой глубине руины храма Артемиды, считавшегося одним из семи античных чудес света;
1899 год – начало эфемеридного времени (года);
1989 год — в Киеве открывают первый участок (1,9 км) 3-й (Сырецко-Печерской) линии столичного метрополитена с тремя станциями: "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Кловская".
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