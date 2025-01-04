Кожа после 50: советы косметолога, как сохранить молодость

Изменения, которые происходят с кожей лица после 50 лет, могут быть значительными. Восстановление кожи замедляется из-за гормональных изменений, а также влияния внешних факторов. Однако правильный уход может помочь замедлить процесс старения и сохранить привлекательность. Как пояснила косметолог Татьяна Мачуха, зрелый возраст требует особого подхода к уходу за кожей, и правильный выбор средств и процедур способен значительно улучшить ее состояние.

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После 50 лет кожа лица претерпевает значительные изменения. Восстановление становится медленнее из-за гормональных изменений, а также влияния внешних факторов. Однако правильный уход может замедлить процесс старения и сохранить привлекательность. Специально для Фокуса косметолог Татьяна Мачуха рассказала о ключевых аспектах ухода за кожей после 50 лет.

"Зрелый возраст приносит с собой определенные изменения в организме, которые непосредственно сказываются на коже лица. Начинаются активные гормональные перестройки, влияющие на подкожную жировую ткань, мышцы и общее состояние кожи. Она становится более сухой и ломкой, а здоровый цвет часто теряется. Неправильное питание, в частности избыток сахара и вредных продуктов только ухудшает ситуацию", — пояснила эксперт.

По ее словам, правильный подход к уходу может значительно улучшить состояние кожи. Косметолог советует уделять внимание не только домашним средствам, но и профессиональным процедурам.

"Кремы, сыворотки и маски, которые содержат гиалуроновую кислоту, пептиды и антиоксиданты являются необходимостью. Важно подобрать средства, поддерживающие фактор роста фибробластов — это поможет стимулировать естественные процессы обновления клеток", — отметила Татьяна Мачуха.

По словам эксперта домашний уход может стать основой, но его эффективность значительно возрастет, если сочетать с аппаратными методиками или инъекциями.

"Особенно полезными в зрелом возрасте являются лимфодренажные и фасциальные массажи. Они улучшают состояние кожи, способствуют восстановлению ее структуры и возвращают естественный тонус", — добавила косметолог.

Однако, по ее словам, стоит помнить, что инъекционные процедуры или аппаратные методики должны проводиться только под наблюдением специалиста. Косметолог предупреждает о возможных противопоказаниях, из-за чего самостоятельно назначать себе процедуры категорически запрещено. Среди аппаратных методик есть менее травматичные варианты, но они не всегда могут быть альтернативой инъекциям по эффективности.

Кроме того, Татьяна Мачуха отмечает, что довольно распространенной ошибкой является самостоятельное приготовление домашних масок. Натуральные ингредиенты, которые кажутся полезными, могут вызвать аллергические реакции или даже ухудшить состояние кожи.

"Безопаснее использовать профессиональные средства, разработанные для нужд зрелой кожи. Это лабораторно протестированная косметика, которая при правильном использовании точно поможет достичь хороших результатов", — добавила эксперт.

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