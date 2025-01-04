Шкіра після 50: поради косметолога, як зберегти молодість

Зміни, які відбуваються з шкірою обличчя після 50 років, можуть бути значними. Відновлення шкіри сповільнюється через гормональні зміни, а також вплив зовнішніх факторів. Проте правильний догляд може допомогти уповільнити процес старіння та зберегти привабливість. Як пояснила косметологиня Тетяна Мачуха, зрілий вік потребує особливого підходу до догляду за шкірою, і правильний вибір засобів та процедур здатен значно покращити її стан.

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Після 50 років шкіра обличчя зазнає значних змін. Відновлення стає повільнішим через гормональні зміни, а також вплив зовнішніх факторів. Проте правильний догляд може уповільнити процес старіння та зберегти привабливість. Спеціально для Фокусу косметологиня Тетяна Мачуха розповіла про ключові аспекти догляду за шкірою після 50 років.

"Зрілий вік приносить із собою певні зміни в організмі, які безпосередньо позначаються на шкірі обличчя. Починаються активні гормональні перебудови, що впливають на підшкірну жирову тканину, м'язи та загальний стан шкіри. Вона стає більш сухою та ламкою, а здоровий колір часто втрачається. Неправильне харчування, зокрема надлишок цукру та шкідливих продуктів тільки погіршує ситуацію", — пояснила експертка.

За її словами, правильний підхід до догляду може значно покращити стан шкіри. Косметологиня радить приділяти увагу не лише домашнім засобам, а й професійним процедурам.

"Креми, сироватки й маски, які містять гіалуронову кислоту, пептиди та антиоксиданти є необхідністю. Важливо підібрати засоби, що підтримують фактор росту фібробластів – це допоможе стимулювати природні процеси оновлення клітин", – зазначила Тетяна Мачуха.

За словами експертки домашній догляд може стати основою, але його ефективність значно зросте, якщо поєднувати з апаратними методиками чи ін’єкціями.

"Особливо корисними в зрілому віці є лімфодренажні та фасціальні масажі. Вони покращують стан шкіри, сприяють відновленню її структури й повертають природний тонус", – додала косметологиня.

Однак, за її словами, варто пам’ятати, що ін’єкційні процедури або апаратні методики мають проводитися лише під наглядом фахівця. Косметолог попереджає про можливі протипоказання, через що самостійно призначати собі процедури категорично заборонено. Серед апаратних методик є менш травматичні варіанти, але вони не завжди можуть бути альтернативою ін’єкцій за ефективністю.

Крім того, Тетяна Мачуха зазначає, що досить поширеною помилкою є самостійне приготування домашніх масок. Натуральні інгредієнти, які здаються корисними, можуть викликати алергічні реакції або навіть погіршити стан шкіри.

"Безпечніше використовувати професійні засоби, розроблені для потреб зрілої шкіри. Це лабораторно протестована косметика, що за умови правильного використання точно допоможе досягнути гарних результатів", – додала експертка.

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