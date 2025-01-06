Крещение Господне 6 января 2025: что сегодня нельзя делать с водой

В день Крещения Господнего нельзя стирать, а еще смешивать святую и обычную воду. Также запрещено выливать воду в раковину.

Related video

В праздник Крещения Господнего существует много запретов, большинство из них касается воды. На сайте "Ближе до Бога" поделились разными традициями и обычаями, касающимися праздника.

Что нельзя делать с водой на Крещение?

Смешивать святую и обычную воду

Святая вода в этот день имеет особую силу, а если смешать ее с обычной, то она утратит свои свойства. Многие делают так для увеличения количества воды, но именно на Крещение этого делать нельзя.

Выливать святую воду в раковину

Святую воду принято хранить с уважением. Если ее нужно утилизировать, лучше вылить ее на землю в чистом месте.

Относиться к святой воде неуважительно

Считается, что нельзя пить ее без благоговения или использовать с неверием.

Сквернословить и не ссориться у воды

Поверья гласят, что вода впитывает энергетику окружающего, и любое негативное поведение может повлиять на ее свойства.

Купаться в проруби без подготовки

Если вы хотите окунуться в освященную воду, важно соблюдать правила безопасности. Купание неподготовленным людям может быть опасным для здоровья.

Стирать

Это один из главных запретов, связанных с водой, в этот день. Стирка считается нечестивым отношением к воде сегодня.

Не стоит использовать святую воду для магии

Верующие уважают святую воду как особенно благословенную. Использование ее для магии, колдовства или других нечестивых практик — нарушение священности этого обряда.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на январь 2025 года