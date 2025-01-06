Крещение Господне 6 января 2025: что сегодня нельзя делать с водой
В день Крещения Господнего нельзя стирать, а еще смешивать святую и обычную воду. Также запрещено выливать воду в раковину.
В праздник Крещения Господнего существует много запретов, большинство из них касается воды. На сайте "Ближе до Бога" поделились разными традициями и обычаями, касающимися праздника.
Что нельзя делать с водой на Крещение?
Смешивать святую и обычную воду
Святая вода в этот день имеет особую силу, а если смешать ее с обычной, то она утратит свои свойства. Многие делают так для увеличения количества воды, но именно на Крещение этого делать нельзя.
Выливать святую воду в раковину
Святую воду принято хранить с уважением. Если ее нужно утилизировать, лучше вылить ее на землю в чистом месте.
Относиться к святой воде неуважительно
Считается, что нельзя пить ее без благоговения или использовать с неверием.
Сквернословить и не ссориться у воды
Поверья гласят, что вода впитывает энергетику окружающего, и любое негативное поведение может повлиять на ее свойства.
Купаться в проруби без подготовки
Если вы хотите окунуться в освященную воду, важно соблюдать правила безопасности. Купание неподготовленным людям может быть опасным для здоровья.
Стирать
Это один из главных запретов, связанных с водой, в этот день. Стирка считается нечестивым отношением к воде сегодня.
Не стоит использовать святую воду для магии
Верующие уважают святую воду как особенно благословенную. Использование ее для магии, колдовства или других нечестивых практик — нарушение священности этого обряда.
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