Водохреща 6 січня 2025 року: що сьогодні не можна робити з водою

У день Хрещення Господнього не можна прати, а ще змішувати святу і звичайну воду. Також заборонено виливати воду в раковину.

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У свято Хрещення Господнього існує багато заборон, більшість із них стосується води. На сайті "Ближче до Бога" поділилися різними традиціями та звичаями, що стосуються свята.

Що не можна робити з водою на Водохреща?

Змішувати святу і звичайну воду

Свята вода цього дня має особливу силу, а якщо змішати її зі звичайною, то вона втратить свої властивості. Багато хто робить так для збільшення кількості води, але саме на Водохреща цього робити не можна.

Виливати святу воду в раковину

Святу воду заведено зберігати з повагою. Якщо її потрібно утилізувати, краще вилити її на землю в чистому місці.

Ставитися до святої води нешанобливо

Вважається, що не можна пити її без благоговіння або використовувати з невір'ям.

Лихословити і не сваритися біля води

Повір'я свідчать, що вода вбирає енергетику навколишнього, і будь-яка негативна поведінка може вплинути на її властивості.

Купатися в ополонці без підготовки

Якщо ви хочете зануритися в освячену воду, важливо дотримуватися правил безпеки. Купання непідготовленим людям може бути небезпечним для здоров'я.

Прати

Це одна з головних заборон, пов'язаних із водою, цього дня. Прання вважається нечестивим ставленням до води сьогодні.

Не варто використовувати святу воду для магії

Віряни шанують святу воду як особливо благословенну. Використання її для магії, чаклунства чи інших нечестивих практик — порушення священності цього обряду.

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