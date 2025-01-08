8 января 2025 года: преподобного Эмилиана - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя переедать и лениться. Сильный ветер в этот день указывает на хороший урожай в будущем.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Эмилиана. Он жил в IX веке и был исповедником, который всю свою жизнь посвятил Господу, проповедям и молитве. Из-за проповедования христианства пережил немало мучений, но дожил до старости.

Что нельзя делать 8 января:

переедать;

лениться;

заметать дом после заката.

Народные поверья и приметы:

ясно и безветренно — к солнечному лету;

сильный ветер — будет хороший урожай;

южный ветер – к жаркой погоде летом.

День ангела празднуют:

Евгений, Григорий, Юлиан, Емельян, Антон, Агнесса, Ярослава, Василиса.

Родились сегодня:

1935 год — Элвис Пресли, американский певец и актер, лауреат премии "Грэмми", "король рок-н-ролла";

1984 год — Ким Чен Ын, руководитель КНДР.

Также в этот день:

1851 год — французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси;

1959 год — Шарль де Голль становится президентом Французской Республики;

2004 год — спущен на воду морской лайнер "Queen Mary 2", на тот момент — самое большое пассажирское судно в мире.

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