Украинка стала символом новых домохозяек: почему образ традиционной жены беспокоит феминисток

Образ женщин 1950-х годов возвращается: в Instagram и Tiktok влиятельные лица представляют себя как традиционные жены. И многие считают, что это опасный модный тренд.

Related video

Домохозяйки празднует свое воскрешение в социальных сетях. Под лозунгом Tradwife, сокращенно от "традиционная жена", влиятельные лица прославляют консервативный образец для подражания примерно с 2018 года: женщина отвечает за домашнее хозяйство и детей, мужчина обеспечивает деньги и имеет последнее слово по важным вопросам. И одной из икон этого тренда стала украинка, проживающая в Дортмунде. Об этом пишет NZZ.

Каролина Толстик доводит образ идеальной домохозяйки до абсурда

28-летняя Каролина Толстик родом из Украины, она жила в Дортмунде, теперь на Майорке. Она ведет соцсети под ником "Малышка" и изображает в своих роликах "идеальную" жену, впрочем, зачастую, доводя до крайности все существующие клише о домохозяйках.

В роли "Малышки" она показывает, что убирает, готовит и печет пироги. Время от времени она расслабляется на солнце и пьет кофе. Она всегда идеально выглядит и улыбается даже когда гладит постельное белье. "Моя работа как домохозяйки — следить за тем, чтобы мой муж всегда был счастлив и доволен", — говорит Каролина. И она только одна из многих "традвайф" из соцсетей, которые популяризуют новый тренд, набирающий популярность.

Область влияния этих влиятельных женщин широка. Некоторые просто развлекаются гламурной постановкой, другие серьезно относятся к роли домохозяйки. Однако всех женщин объединяет одно: они ведут себя женственно, а не феминистично, носят нижние юбки или платья с цветочным рисунком. Для многих феминизм является причиной сегодняшних зол, необязательности, потребительской культуры и ненависти к мужчинам. Траджены живут своим собственным феминизмом. Они говорят: Мы свободно выбрали жизнь домохозяйки.

Кто такие Tradwife

Традвайф, или "традиционные жены" впервые появились в Соединенных Штатах. Образ их сложился еще в 1950-х. Современные женщины им подражают по всему миру. Многие влиятельные лица имеют христианское прошлое. Одна из них — американка Ханна Нилеман, которая считается самой известной из Tradwives с почти двадцатью миллионами подписчиков в Tiktok и Instagram, хотя она и не описывает себя так. Она мормонка. Когда-то Нилеман была балериной, а сейчас живет на ферме в Юте со своим мужем Дэниелом и восемью детьми. В своих видеороликах 34-летняя Ханна показывает, как печет хлеб, варит персиковое варенье и доит коз в платье и фартуке.

Ханна Нилеман - икона современных домохозяек

Некоторые традвайв связывают работу по дому с реакционной или даже правоэкстремистской идеологией. Ученые называют это "радикальной семейностью". Это делает женщин интересными для правых политических сил.

В США некоторые выступают против абортов или требуют, чтобы белые люди рожали больше детей. Инфлюенсер Эсти Уильямс, визуально современная Мэрилин Монро, подчеркивает в своих видеороликах, как важно подчиняться мужчинам. Бриттани Селлнер , американская жена австрийского правого экстремиста Мартина Селлнера, также является одной из Традвайф.

Британка Алена Кейт Петтит была одной из первых женщин, публично признавших, что ей нравится быть традиционной домохозяйкой. В 2020 году тогдашняя 34-летняя женщина рассказала, что ее мать воспитывала ее одна и была вынуждена работать. Петтитт сказала, что чувствовала, каким бременем ложилось домашнее хозяйство на ее мать. Когда позже уже ее муж предложил ей остаться дома, она почувствовала облегчение. С тех пор он платил ей пособие на содержание семьи.

Алена Кейт Петтит - еще одна из икон "традиционных жен"

О своей повседневной жизни Петтитт сначала рассказала в своем блоге "Миссис Степфорд", затем у нее родился ребенок. Она написала "Леди, как мы", справочник для современной домохозяйки, и основала "Академию Дарлинг", веб-сайт для любителей традиционного британского образа жизни. Там она объясняет, среди прочего, чему женщины могут научиться у принцессы Дианы (состраданию), почему она не хочет быть девушкой-боссом (она не хочет угнетать мужчин) и что входит в женский гардероб (платье, кардиган и красивые туфли на плоской подошве).

Она честно говорит, что никогда не хотела быть независимой, "ломать стеклянный потолок" или участвовать в сексуальных приключениях, как героини "Секса в большом городе".

Такое отношение Петтит многих задело за живое. Многие женщины писали ей, что они тоже хотели бы быть домохозяйками.

Но очень немногие Традвайф являются традиционными домохозяйками, как Петтитт. Большинство из них играют роль, противоречащую духу времени и поэтому привлекающую к себе внимание. Феминистки требуют, чтобы женщины имели возможность свободно формировать свою жизнь, а финансовая зависимость от мужчины не одобряется. Однако Tradwives задаются вопросом: если мать должна работать, но ей точно не разрешено быть домохозяйкой, есть ли у нее выбор?

Критика традиционных жен

Новое веяние часто критикуют. Одна из них — журналистка Сюзанна Кайзер, чьи книги "Политическая мужественность" и "Ответная реакция" посвящены ретрадиционализации, которую можно наблюдать в некоторых частях общества. Кайзер говорит: "Влиятельные люди продвигают образец для подражания, который разрушает достижения феминизма. Если он восторжествует, женщины потеряют определенные свободы, которые они сейчас считают само собой разумеющимися".

Ханна Нилеман - одна из самых популярных современных домохозяек

Она отмечает, что современные "традиционные жены" обладают огромными привилегиями. Многие получают хорошее школьное образование. Они также требуют для себя прав, за которые не так давно яростно боролись другие женщины. Например, до 1976 года замужней женщине в Швейцарии разрешалось иметь собственный счет в банке только с разрешения мужа, до 1988 года он также мог запретить ей ходить на работу. Но современные "традиционные жены" могут выйти из своей роли в любой момент. В прошлом для многих домохозяек это было едва ли возможно, поскольку они часто не имели никакой подготовки и не существовало государственной системы защиты.

Далее, есть финансовый аспект. Некоторые женщины, пропагандирующее образ современных домохозяек зарабатывают много денег на своих фантазиях, например, с помощью рекламы. Нилеманы продают в своем интернет-магазине печенье и стартовые наборы закваски. К тому же муж Ханны, Дэниел Нилеман, также является сыном миллионера, основавшего пять авиакомпаний.

Ханна Нилеман - икона современных домохозяек Фото: Instagram ballerinafarm

Это правда, что очень немногие "традиционные жены" выражают свое политическую позицию. Однако их обвиняют в создании, пусть и непреднамеренно, красивых образов в духе правых партий, которые также пропагандируют традиционный образ семьи. Они также ничего не говорят о рисках, связанных с работой домохозяйки, финансовой зависимости, разнице во власти или вероятности того, что муж поменяет ее на новую, более молодую традиционную жену.

Мода на косплей идеальных домохозяек

Является ли каждая женщина, которая показывает, что ей нравится печь и ухаживать за мужем, пропагандисткой правого толка? Каролина Толстик говорит, что просто хотела показать свою жизнь.

"Но потом я воздала хвалу домохозяйке 1960-х годов в одном из своих видео . Это было задумано как развлечение, но, конечно, за каждой шуткой есть и доля серьезности. Это вызвало крайнюю поляризацию", — говорит она и дистанцируется от обвинений в использовании правых нарративов. "Женщины должны иметь возможность жить так, как они хотят. Когда кто-то говорит, что что-то должно быть так или иначе, я говорю: "Ничего не должно быть", — Каролина говорит, что рассматривает свои видео как развлечение и намеренно изображает из себя покорную идеальную жену. Вместе со своим парнем она также управляет маркетинговым агентством, поэтому она не типичная домохозяйка.

Поэтому журналистка Сюзанна Кайзер описывает "традиционных жен" как своего рода реконструкцию: они играют роль домохозяйки, которая не существует в этой форме — и никогда не существовала.

Напомним, неизвестный грабитель украл у блогера Шафиры Хуан, знаменитости из Instagram и инфлюэнсера, ювелирных изделий на сумму 10,4 млн фунтов стерлингов. Ее знакомые считают, что она стала "магнитом" для преступников после того, как выставила напоказ свои ценности и роскошный образ жизни в социальных сетях.