Українка стала символом нових домогосподарок: чому образ традиційної дружини турбує феміністок

Образ жінок 1950-х років повертається: в Instagram і Tiktok впливові особи представляють себе як традиційні дружини. І багато хто вважає, що це небезпечний модний тренд.

Related video

Домогосподарки святкують своє воскресіння в соціальних мережах. Під гаслом Tradwife, скорочено від "традиційна дружина", впливові особи прославляють консервативний взірець для наслідування приблизно з 2018 року: жінка відповідає за домашнє господарство та дітей, чоловік забезпечує гроші та має останнє слово з важливих питань. І однією з ікон цього тренду стала українка, яка мешкає в Дортмунді. Про це пише NZZ.

Кароліна Толстик доводить образ ідеальної домогосподарки до абсурду

28-річна Кароліна Толстик родом з України, вона жила в Дортмунді, тепер на Майорці. Вона веде соцмережі під ніком "Малятко" і зображає у своїх роликах "ідеальну" дружину, утім, найчастіше, доводячи до крайнощів усі наявні кліше про домогосподарок.

У ролі "Малятка" вона показує, що прибирає, готує і пече пироги. Час від часу вона розслабляється на сонці та п'є каву. Вона завжди має ідеальний вигляд і посміхається навіть коли прасує постільну білизну. "Моя робота як домогосподарки — стежити за тим, щоб мій чоловік завжди був щасливий і задоволений", — каже Кароліна. І вона тільки одна з багатьох "традвайф" із соцмереж, які популяризують новий тренд, що набирає популярності.

Сфера впливу цих впливових жінок широка. Деякі просто розважаються гламурною постановкою, інші серйозно ставляться до ролі домогосподарки. Однак усіх жінок об'єднує одне: вони поводяться жіночно, а не феміністично, носять нижні спідниці або сукні з квітковим малюнком. Для багатьох фемінізм є причиною сьогоднішніх лих, необов'язковості, споживацької культури та ненависті до чоловіків. Траджени живуть своїм власним фемінізмом. Вони кажуть: Ми вільно обрали життя домогосподарки.

Хто такі Tradwife

Традвайф, або "традиційні дружини", вперше з'явилися у Сполучених Штатах. Образ їхній склався ще в 1950-х. Сучасні жінки їх наслідують по всьому світу. Багато впливових осіб мають християнське минуле. Одна з них — американка Ханна Нілеман, яка вважається найвідомішою з Tradwives із майже двадцятьма мільйонами підписників у Tiktok та Instagram, хоча вона й не описує себе так. Вона мормонка. Колись Нілеман була балериною, а зараз живе на фермі в Юті зі своїм чоловіком Деніелом і вісьмома дітьми. У своїх відеороликах 34-річна Ханна показує, як пече хліб, варить персикове варення і доїть кіз у сукні та фартусі.

Ганна Нілеман — ікона сучасних домогосподарок

Деякі традвайв пов'язують роботу по дому з реакційною або навіть правоекстремістською ідеологією. Науковці називають це "радикальною сімейністю". Це робить жінок цікавими для правих політичних сил.

У США деякі виступають проти абортів або вимагають, щоб білі люди народжували більше дітей. Інфлюенсерка Есті Вільямс, візуально сучасна Мерилін Монро, підкреслює у своїх відеороликах, як важливо підкорятися чоловікам. Бріттані Селлнер, американська дружина австрійського правого екстреміста Мартіна Селлнера, також є однією з Традвайф.

Британка Альона Кейт Петтіт була однією з перших жінок, які публічно визнали, що їй подобається бути традиційною домогосподаркою. У 2020 році тодішня 34-річна жінка розповіла, що її мати виховувала її сама і була змушена працювати. Петтітт сказала, що відчувала, яким тягарем лягало домашнє господарство на її матір. Коли пізніше вже її чоловік запропонував їй залишитися вдома, вона відчула полегшення. Відтоді він платив їй допомогу на утримання сім'ї.

Альона Кейт Петтіт — ще одна з ікон "традиційних дружин"

Про своє повсякденне життя Петтітт спочатку розповіла у своєму блозі "Місіс Степфорд", потім у неї народилася дитина. Вона написала "Леді, як ми", довідник для сучасної домогосподарки, і заснувала "Академію Дарлінг", веб-сайт для любителів традиційного британського способу життя. Там вона пояснює, серед іншого, чого жінки можуть навчитися у принцеси Діани (співчуття), чому вона не хоче бути дівчиною-боссом (вона не хоче гнобити чоловіків) і що входить до жіночого гардероба (сукня, кардиган і красиві туфлі на плоскій підошві).

Вона чесно каже, що ніколи не хотіла бути незалежною, "ламати скляну стелю" або брати участь у сексуальних пригодах, як героїні "Сексу у великому місті".

Таке ставлення Петтіт багатьох зачепило за живе. Багато жінок писали їй, що вони теж хотіли б бути домогосподарками.

Але далеко не всі Традвайф є традиційними домогосподарками, як Петтітт. Більшість із них грають роль, що суперечить духу часу і тому привертає до себе увагу. Феміністки вимагають, щоб жінки мали можливість вільно формувати своє життя, а фінансова залежність від чоловіка не схвалюється. Однак Tradwives задаються питанням: якщо мати має працювати, але їй точно не дозволено бути домогосподаркою, чи є в неї вибір?

Критика традиційних дружин

Нове віяння часто критикують. Одна з них — журналістка Сюзанна Кайзер, чиї книжки "Політична мужність" і "Відповідна реакція" присвячені ретрадиціоналізації, яку можна спостерігати в деяких частинах суспільства. Кайзер каже: "Впливові люди просувають зразок для наслідування, який руйнує досягнення фемінізму. Якщо він восторжествує, жінки втратять певні свободи, які вони зараз вважають само собою зрозумілими".

Ганна Нілеман — одна з найпопулярніших сучасних домогосподарок

Вона зазначає, що сучасні "традиційні дружини" мають величезні привілеї. Багато хто отримує хорошу шкільну освіту. Вони також вимагають для себе прав, за які не так давно люто боролися інші жінки. Наприклад, до 1976 року заміжній жінці у Швейцарії дозволялося мати власний рахунок у банку тільки з дозволу чоловіка, до 1988 року він також міг заборонити їй ходити на роботу. Але сучасні "традиційні дружини" можуть вийти зі своєї ролі в будь-який момент. У минулому для багатьох домогосподарок це було навряд чи можливо, оскільки вони часто не мали жодної підготовки і не існувало державної системи захисту.

Далі, є фінансовий аспект. Деякі жінки, що пропагують образ сучасних домогосподарок, заробляють багато грошей на своїх фантазіях, наприклад, за допомогою реклами. Нілемани продають у своєму інтернет-магазині печиво та стартові набори закваски. До того ж чоловік Ханни, Деніел Нілеман, також є сином мільйонера, який заснував п'ять авіакомпаній.

Ганна Нілеман — ікона сучасних домогосподарок Фото: Instagram ballerinafarm

Це правда, що далеко не всі "традиційні дружини" висловлюють свою політичну позицію. Однак їх звинувачують у створенні, хай і ненавмисно, красивих образів у дусі правих партій, які також пропагують традиційний образ сім'ї. Вони також нічого не говорять про ризики, пов'язані з роботою домогосподарки, фінансову залежність, різницю у владі або ймовірність того, що чоловік поміняє її на нову, молодшу традиційну дружину.

Мода на косплей ідеальних домогосподарок

Чи є кожна жінка, яка показує, що їй подобається пекти і доглядати за чоловіком, пропагандисткою правого спрямування? Кароліна Толстик каже, що просто хотіла показати своє життя.

"Але потім я віддала хвалу домогосподарці 1960-х років в одному зі своїх відео. Це було задумано як розвага, але, звісно, за кожним жартом є і частка серйозності. Це викликало крайню поляризацію", — каже вона і дистанціюється від звинувачень у використанні правих наративів. "Жінки повинні мати можливість жити так, як вони хочуть. Коли хтось каже, що щось повинно бути так чи інакше, я кажу: "Нічого не повинно бути", — Кароліна каже, що розглядає свої відео як розвагу і навмисно вдає з себе покірну ідеальну дружину. Разом зі своїм хлопцем вона також керує маркетинговим агентством, тому вона не типова домогосподарка.

Тому журналістка Сюзанна Кайзер описує "традиційних дружин" як своєрідну реконструкцію: вони грають роль домогосподарки, яка не існує в цій формі — і ніколи не існувала.

Нагадаємо, невідомий грабіжник вкрав у блогерки Шафіри Хуан, знаменитості з Instagram та інфлюенсерки, ювелірних виробів на суму 10,4 млн фунтів стерлінгів. Її знайомі вважають, що вона стала "магнітом" для злочинців після того, як виставила напоказ свої цінності та розкішний спосіб життя в соціальних мережах.