9 января 2025 года: мученика Евстратия - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся и выгонять животных на улицу. Ясная погода в этот день — на счастливый урожайный год.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого мученика Евстратия. Он пострадал за веру в Христа в Армении, когда правление было в руках императора Диоклетиана, известного своими гонениями за христианами. Вместе с Евтратием гонения, пытки и мученическую смерть приняли и другие святые: Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест Севастийские.

Что нельзя делать 9 января:

употреблять алкоголь;

отказывать в помощи;

заниматься тяжелым физическим трудом;

выгонять животных на улицу.

Народные приметы и поверья:

ясная погода — на счастливый урожайный год;

много воронов на деревьях — к сильному морозу;

птицы сидят на снегу — к потеплению.

День ангела празднуют:

Антонина, Евстратий, Захария, Никандр, Павел, Пантелеимон, Пахомий, Петр, Полиевкт, Самей, Филипп

Родились сегодня:

1924 год — Сергей Параджанов, советский кинорежиссер, сценарист, художник;

1970 год — Лара Фабиан, бельгийско-канадская певица;

1982 год — Кэтрин, принцесса Уэльская, супруга принца Уильяма.

А также в этот день:

1648 год — Богдан Хмельницкий становится гетманом Запорожской Сечи;

2007 год — CEO Apple Стив Джобс представляет первый iPhone.

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