13 января 2025 года: святых Ермила и Стратоника - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя умываться до обеда и обижать домашних животных. Слышен треск деревьев в лесу в этот день — будут затяжные морозы.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святых Ермила и Стратоника. Они жили в начале IV века во время правления императора Лицинии, который был известен своими гонениями за христианами. Оба святых погибли мученической смертью за веру.
Что нельзя делать 13 января:
- обижать домашних животных;
- ссориться и злословить;
- умываться до обеда.
Народные приметы и поверья:
- слышен треск деревьев в лесу — будут затяжные морозы;
- кошка потягивается и спит животом доверху – ждите потепления;
- собака свернулась калачиком – к похолоданию;
- круг вокруг луны означает, что скоро начнется метель.
День ангела празднуют:
Афанасий, Елеазар, Ермил, Иринарх, Максим, Никодим, Никифор, Папирин, Пахомий, Петр, Стратоник, Яков.
Родились сегодня:
1977 год — Орландо Блум, английский актер театра, кино и телевидения.
Также в этот день:
1854 год — Фаас Энтони из Филадельфии получает патент на новый музыкальный инструмент — аккордеон;
1989 год — во всей Великобритании компьютеры были впервые парализованы вирусом "Friday the 13th" ("Пятница, 13-е"), известным также под названием "Jerusalem", который периодически активизируется в дни, когда 13 число приходится на пятницу;
1999 год — 36-летний Майкл Джордан, живая легенда американского баскетбола, официально объявляет, что покидает команду "Чикаго Булз" и прекращает профессиональную карьеру баскетболиста.
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