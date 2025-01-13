Старый Новый год: чего нельзя делать 14 января

До того, как Украинская православная церковь перешла на новоюлианский календарь, Старый Новый год был сопряжен с религиозными праздниками. Теперь все по-другому.

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В ночь 13 на 14 января многие украинцы отмечают Старый Новый год. После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь, Старый Новый год больше не спопряжен с праздниками Василия и Маланки, но дата его осталась неизменной. Для многих это по-прежнему повод собраться с родными и друзьями за праздничным столом. Фокус рассказывает, что нужно знать об этом празднике.

Как уже говорилось, теперь Старый Новый год – праздник чисто светский, а не пересекающийся с религиозными датами, которые придавали ему особенный колорит. По юлианскому календарю на 13 января приходился праздник Меланки, а на 14 число – Василия Великого. Теперь эти праздники сместились соответственно на 31 декабря и 1 января.

По словам протоиерея Православной Церкви Украины, отца Михаила Омельяна, если углубиться в историю календарей и календарных реформ, то мы увидим, что Старый Новый год – это не что иное, как воспоминание о праздновании, которое присуще только Российской империи и ее светскому календарю. То есть этот "праздник" не имеет никакого отношения к украинским традициям и украинскому церковному календарю, сказал священник в беседе с УНИАН. Он подчеркнул, что, поскольку сейчас украинцы избавляются от всего русского, то "отказ от празднования старого Нового года 14 января будет шагом к искоренению из украинских традиций ненужных наслоений, оставшихся со времен Российской империи",

Он добавил, что, по церковному календарю, Новый год отмечается 1 сентября, а в светском календаре это – 1 января. "Праздник" 14 января возник после того, как российский император Петр I в 1699-1700 годах перенес празднование Нового года с церковной даты – 1 сентября, на 1 января, но по юлианскому календарю. Таким образом, этот Новый год приходился на 14 января. В эту дату Новый год в Российской империи праздновали до 1917 года.

Тем не менее, как говорилось выше, многие все еще празднуют Старый Новый год, а значит, придерживаются традиций и следят за приметами.

Чего нельзя делать в Старый Новый год

В первый день Старого Нового года первым в дом должен зайти мужчина. Поэтому женщины и девушки сидели дома, а представители сильной половины человечества ходили посевать.

В этот день нельзя скандалить и выяснять отношения. Считается, что те, кто поссорится в этот день, никогда больше не помирятся.

Нельзя давать деньги в долг и считать мелочь. Это сулит в будущем безденежье и нужду.

Не стоит экономить на праздничном угощении. Наши предки верили, что на столе должно быть много сытной и вкусной еды, чтобы хватило накормить родных и гостей.

За праздничный стол ни в коем случае нельзя садиться в грязной одежде. Это может привести к потере удачи и благополучия.

Не стоит в этот день заниматься уборкой и рукоделием, чтобы не привлечь в дом негативную энергию.

Также не рекомендуется выносить вечером мусор из дома, чтобы вместе с ним не избавиться от удачи.

Существует также поверье, что в канун Старого Нового года нельзя произносить слово "тринадцать".

Приметы на Старый Новый год

Если утром 14 января будет идти снег, то стоит ждать снежной зимы и поздней весны. Если он идет с самого утра, то снегопады надолго, до самой весны.

Гололед на дорогах – к урожаю.

Сильный снег сулит хорошее лето, а также щедрый урожай летом и осенью.

Если ветер дует с севера – к холодному лету, с запада – дождливым, с востока – засушливым, а с юга – теплым, без резких температурных перепадов.

Если в ночь на 14 января звезд много и они яркие – к скорым морозам.

Ранее Фокус писал, как ацтеки и майя отмечали Новый год.