Всегда в тени: что известно о жене Пита Хегсета, нового министра обороны США

Телепродюсер Дженнифер Рауше, по слухам, способствовала увольнению Такера Карлсона с телеканала Fox и обеспечила своему мужу эфирное время. А встречаться они начали еще будучи в браках с другими людьми.

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Избранный президент США Дональд Трамп уже выбрал кандидата на пост министра обороны. Им станет военный ветеран и телезвезда Пит Хегсет. Он известен своими многочисленными татуировками и критическими замечаниями, а также тем, что воспитывает семь детей. Про его третью жену, Дженнифер Рауше, известно куда меньше, а между тем, по слухам, именно она способствовала популярности своего мужа. Об этом пишет SCMP.

Пит Хегсет оказался под пристальным вниманием всего мира, поскольку вновь всплыло обвинение в сексуальном насилии, выдвинутое против него в 2017 году. Его юридическая команда уже призналась, что откупилась от истицы поскольку Хегсет боялся потерять работу в Fox News.

Пит и Дженнифер Хегсет с Дональдом Трампом Фото: Instagram Jennifer Cunningham Hegseth

Выбранный избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет уже в ближайшее время станет министром обороны, а потому его личная жизнь оказалась в центре внимания.

Пит Хегсет – военный ветеран, служивший в Ираке, Афганистане и Гуантанамо. Сейчас он женат на телепродюсере Дженнифер Рауше и пара регулярно публикует публикует посты о своей семейной жизни в социальных сетях, не раскрывая, впрочем, никаких подробностей.

Что известно о Дженнифер Рауше, жене Пита Хегсета

Пит Хегсет и Дженнифер Рауше женаты с 2019 года. Пит называет супругу "самым любимым человеком на планете Земля".

Пит и Дженнифер Хегсет Фото: Instagram Jennifer Cunningham Hegseth

Дженнифер — телевизионный продюсер. Она выпускница Университета Тоусона в штате Мэриленд, получившая степень в области журналистики. Хегсет и Рауше встретились, когда он был ведущим Fox & Friends Weekend, а она была продюсером утреннего шоу Fox.

Хегсет и Рауше попали в заголовки газет после того, как в 2017 году они оказались втянуты в скандал с изменой. Несколько инсайдеров подтвердили, что у Хегсета был роман с Дженнифер, когда он был женат на своей второй жене, Саманте Диринг. Пара рассказала руководству о своих отношениях после того, как Рауше обнаружила, что беременна.

Ее перевели на другой проект Fox, чтобы она больше не работала с Хегсетом. К тому же она также была еще замужем на момент скандала.

Свадьба Пита Хегсета и Дженнифер Рауше Фото: Instagram Jennifer Cunningham Hegseth

Пит и Дженнифер развелись со своими супругами и в 2017 году у них родилась дочь Гвен. При этом у каждого было по трое детей от предыдущих браков. Свадьбу они сыграли в гольф-клубе Дональда Трампа Trump National Golf Club Colts Neck в Нью-Джерси.

Скандал с Такером Карлсоном

В апреле 2024 скандальный телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News после того, как сеть урегулировала иск о клевете на миллион долларов США от компании Dominion, производящей машины для голосования. По данным BBC, в рамках иска были раскрыты личные сообщения между Трампом и его "друзьями из Fox", а также были обнаружены вульгарные высказывания Карлсона о руководстве и коллегах Fox.

Вскоре после этого появились сообщения о том, что именно Дженнифер сыграла ключевую роль в смещении Карлсона, стремясь предоставить Хегсету место в прайм-тайм.

Впрочем, супруги это отрицают. Хегсет раскритиковал слухи, написав: "Самые фейковые новости, которые я когда-либо видел. Моя потрясающая жена Дженни Хегсет не имеет абсолютно никакого отношения к чему-либо. Ни на йоту. Как и все остальные, мы любим Такера".

Такер Карлсон Фото: Getty Images

Пит Хегсет был женат трижды. На первой жене, школьной подруге Мередит Шварц, он женился в 2004 году. Пара развелась пять лет спустя, после того, как будущий министр обороны США признался в пяти интрижках. Второй его женой стала Саманта Диринг, которая родила Хегсету трех сыновей. Развод из-за измены был настолько скандальным, что даже родная мать Хегсета, Пенелопа, написала ему открытое письмо, назвав его "насильником".

Пит Хегсет и Дженнифер воспитывают семерых детей Фото: Instagram Jennifer Cunningham Hegseth

Напомним, Фокус писал о Пите Хегсете и его многочисленных татуировках, из-за которых он в свое время не принял участие в инаугурации президента США Джо Байдена.