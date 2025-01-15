Завжди в тіні: що відомо про дружину Піта Гегсета, нового міністра оборони США

Телепродюсерка Дженніфер Рауше, за чутками, сприяла звільненню Такера Карлсона з телеканалу Fox і забезпечила своєму чоловікові ефірний час. А зустрічатися вони почали ще будучи в шлюбах з іншими людьми.

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Обраний президент США Дональд Трамп уже обрав кандидата на посаду міністра оборони. Ним стане військовий ветеран і телезірка Піт Гегсет. Він відомий своїми численними татуюваннями і критичними зауваженнями, а також тим, що виховує сімох дітей. Про його третю дружину, Дженніфер Рауше, відомо значно менше, а тим часом, за чутками, саме вона сприяла популярності свого чоловіка. Про це пише SCMP.

Піт Гегсет опинився під пильною увагою всього світу, оскільки знову спливло звинувачення в сексуальному насильстві, висунуте проти нього 2017 року. Його юридична команда вже зізналася, що відкупилася від позивачки, оскільки Гегсет боявся втратити роботу в Fox News.

Піт і Дженніфер Гегсет із Дональдом Трампом Фото: Instagram Jennifer Cunningham Hegseth

Обраний обраним президентом США Дональдом Трампом кандидат на посаду міністра оборони Піт Гегсет уже найближчим часом стане міністром оборони, а тому його особисте життя опинилося в центрі уваги.

Піт Гегсет — військовий ветеран, який служив в Іраку, Афганістані та Гуантанамо. Зараз він одружений з телепродюсеркою Дженніфер Рауше і пара регулярно публікує пости про своє сімейне життя в соціальних мережах, не розкриваючи, втім, жодних подробиць.

Що відомо про Дженніфер Рауше, дружину Піта Гегсета

Піт Гегсет і Дженніфер Рауше одружені з 2019 року. Піт називає дружину "найулюбленішою людиною на планеті Земля".

Піт і Дженніфер Гегсет Фото: Instagram Jennifer Cunningham Hegseth

Дженніфер — телевізійний продюсер. Вона випускниця Університету Тоусона в штаті Мериленд, що здобула ступінь у галузі журналістики. Гегсет і Рауше зустрілися, коли він був ведучим Fox & Friends Weekend, а вона була продюсером ранкового шоу Fox.

Гегсет і Рауше потрапили до заголовків газет після того, як у 2017 році вони виявилися втягнуті в скандал зі зрадою. Кілька інсайдерів підтвердили, що Гегсет мав роман із Дженніфер, коли був одружений зі своєю другою дружиною, Самантою Дірінг. Пара розповіла керівництву про свої стосунки після того, як Рауше виявила, що вагітна.

Її перевели на інший проєкт Fox, щоб вона більше не працювала з Гегсетом. До того ж вона також була ще заміжня на момент скандалу.

Весілля Піта Гегсета і Дженніфер Рауше Фото: Instagram Jennifer Cunningham Hegseth

Піт і Дженніфер розлучилися зі своїм подружжям, і 2017 року в них народилася дочка Гвен. При цьому у кожного було по троє дітей від попередніх шлюбів. Весілля вони зіграли в гольф-клубі Дональда Трампа Trump National Golf Club Colts Neck у Нью-Джерсі.

Скандал із Такером Карлсоном

У квітні 2024 року скандальний телеведучий Такер Карлсон залишив Fox News після того, як мережа врегулювала позов про наклеп на мільйон доларів США від компанії Dominion, що виробляє машини для голосування. За даними BBC, у межах позову було розкрито особисті повідомлення між Трампом і його "друзями з Fox", а також було виявлено вульгарні висловлювання Карлсона щодо керівництва та колег Fox.

Незабаром після цього з'явилися повідомлення про те, що саме Дженніфер зіграла ключову роль у зміщенні Карлсона, прагнучи надати Гегсету місце в прайм-тайм.

Утім, подружжя це заперечує. Гегсет розкритикував чутки, написавши: "Найбільш фейкові новини, які я коли-небудь бачив. Моя приголомшлива дружина Дженні Гегсет не має абсолютно ніякого відношення до чого-небудь. Ні на йоту. Як і всі інші, ми любимо Такера".

Такер Карлсон Фото: Getty Images

Піт Гегсет був одружений тричі. З першою дружиною, шкільною подругою Мередіт Шварц, він одружився 2004 року. Пара розлучилася п'ять років потому, після того, як майбутній міністр оборони США зізнався в п'яти інтрижках. Другою його дружиною стала Саманта Дірінг, яка народила Гегсету трьох синів. Розлучення через зраду було настільки скандальним, що навіть рідна мати Гегсета, Пенелопа, написала йому відкритого листа, назвавши його "ґвалтівником".

Піт Гегсет і Дженніфер виховують сімох дітей Фото: Instagram Jennifer Cunningham Hegseth

Нагадаємо, Фокус писав про Піта Гегсета та його численні татуювання, через які він свого часу не взяв участі в інавгурації президента США Джо Байдена.