16 января 2025 года: святого Петра - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обижать животных, ходить на рыбалку и стирать одежду. Если сегодня метет метель — лето будет дождливым.

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Что случилось 16 января:

Сегодня православная церковь поклоняется честным веригам апостола Петра. Он был известным руководителем веры Христовой и ее искренним последователем. Его однажды заковали в цепи и поместили в тюрьму за веру.

В ночь перед судом предстал перед ним Господь, разорвал цепи и вывел из заточения Петра. Когда узнали это чудо христиане, то взяли святые вериги, чтобы сохранить их как драгоценность.

Что нельзя делать 16 января:

оскорблять домашних животных и скот;

ходить на рыбалку;

выносить сор из дома;

стирать одежду.

Народные приметы и поверья:

метет метель — лето будет дождливым;

северный ветер на День Петра — к похолоданию и морозам;

морозный день — лето будет жарким и засушливым;

если еще осталось много запасов, значит, год будет урожайным;

птицы летают очень низко — скоро будут осадки.

День ангела празднуют:

Петр, Максим, Леонила, Иван, Георгий, Нестор, Зосим.

Родились сегодня:

1974 год — Кейт Мосс, британская супермодель и актриса.

А также в этот день:

1909 год — экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли;

1919 год — в США вступил в силу сухой закон;

1973 год — "Луноход-2" отправился в путешествие по поверхности Луны.

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