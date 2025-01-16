16 января 2025 года: святого Петра - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя обижать животных, ходить на рыбалку и стирать одежду. Если сегодня метет метель — лето будет дождливым.
Что случилось 16 января:
Сегодня православная церковь поклоняется честным веригам апостола Петра. Он был известным руководителем веры Христовой и ее искренним последователем. Его однажды заковали в цепи и поместили в тюрьму за веру.
В ночь перед судом предстал перед ним Господь, разорвал цепи и вывел из заточения Петра. Когда узнали это чудо христиане, то взяли святые вериги, чтобы сохранить их как драгоценность.
Что нельзя делать 16 января:
- оскорблять домашних животных и скот;
- ходить на рыбалку;
- выносить сор из дома;
- стирать одежду.
Народные приметы и поверья:
- метет метель — лето будет дождливым;
- северный ветер на День Петра — к похолоданию и морозам;
- морозный день — лето будет жарким и засушливым;
- если еще осталось много запасов, значит, год будет урожайным;
- птицы летают очень низко — скоро будут осадки.
День ангела празднуют:
Петр, Максим, Леонила, Иван, Георгий, Нестор, Зосим.
Родились сегодня:
1974 год — Кейт Мосс, британская супермодель и актриса.
А также в этот день:
1909 год — экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли;
1919 год — в США вступил в силу сухой закон;
1973 год — "Луноход-2" отправился в путешествие по поверхности Луны.
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