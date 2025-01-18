В поисках истины: 5 интереснейших детективных сериалов от Netflix

Детективы, которые увлекают поворотами сюжета, временными параллелями, запутанными историями, а иногда и комедийными моментами, обязательно найдут свою аудиторию.

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Детективные шоу, фильмы и сериалы пользуются неизменной популярностью у зрителей, поскольку сюжет большинства из них заставляет ломать голову над расследованием вместе с главными героями и прокачивать свои дедуктивные навыки. Вдвойне приятно, если мысли зрителя и результат на экране совпадают в конце следствия. Долгие зимние вечера – самое время пересмотреть самые интересные детективы, которые теперь доступны на стриминговом сервисе Netflix, и потренировать своего внутреннего Шерлока Холмса. Фокус предлагает пять интересных вариантов.

"Тела"

"Тела" – британский сериал из восьми эпизодов в жанре детектив и криминал. Основанный на графическом романе, опубликованном издательством DC Comics для взрослых, сериал перемещается по четырем временным периодам. История начинается в Лондоне в 2023 году. Сержант полиции Шахара Хасан преследует вооруженного подростка и наталкивается на тело мертвого обнаженного мужчины в переулке Лонгхарвест. У умершего шрам на лбу, простреленный глаз и странный знак, возможно, татуировка на запястье.

По ходу выясняется, что такое же тело было найдено в том же месте в 1890 году, в викторианскую эпоху; в 1941 году, в самые темные дни Второй мировой войны в Британии; и через 30 лет в будущем. Каждый из детективов своей эпохи работает над поимкой преступника, но по мере того, как расследования сходятся воедино, они раскрывают зловещий заговор, который угрожает Лондону.

Кроме смешения эпох, авторы сериала поиграли и с жанрами. Начинается повествование как вполне типичная детективная история, но с появлением новых таймлайнов в кадре фигурирует и любовная историческая драма, и не менее драматическая нуарная линия о мести и искуплении, и научно-фантастический триллер, который, как нетрудно догадаться, развернется в плоскости будущего.

В "Телах" снялись Амака Окафор, Кайл Соллер, Джейкоб Форчун-Ллойд, Шира Хаас, Том Мотерсдейл, Майкл Джибсон, Грета Скакки, Стивен Грэм, Габриэль Хауэлл.

"В городе убийств" ("Мердервиль")

"В городе убийств" – американский комедийно-мистический телесериал с импровизированными элементами, разработанный Кристером Джонсоном для Netflix. Сериал основан на телесериале BBC Three "Убийство в Саксвилле".

В центре сюжета – чудаковатый детектив Терри Сиэтл, с незаурядными способностями и выразительными эксцентричными чертами, работает в подразделении по расследованию убийств, требующих особого внимания и профессионального подхода. Он приглашает ни о чем не подозревающих знаменитостей расследовать убийства в городе, где преступления являются образом жизни. Гости должны подыгрывать его выходкам, одновременно пытаясь раскрыть дело. В семи эпизодах шоу представлены самые уморительные актеры, включая сценариста и комедианта Кумейла Нанджиани, актрису Шэрон Стоун, Майю Рудольф и комика и телеведущего Конана О'Брайена, стендап-комика Кендрика Джонга, комедийную актрису Майю Рудольф.

Сюжет каждого эпизода сам по себе забавен, но что делает сериал еще веселее, так это ожидание, когда гости будут изо всех сил сдерживать свой смех.

"Невероятное"

"Невероятное" – американский сериал из восьми эпизодов, созданный Сюзанной Грант, Айлет Уолдман и Майклом Шейбоном на реальных событиях и рассказывает о серии изнасилований, произошедших в период с 2008 по 2011 года в пригородах Сиэтла и Денвера. В основе – адаптация статьи "Невероятная история изнасилования" Кристиана Миллера и Кена Армстронга, получившей в 2016 году Пулитцеровскую премию.

Сюжет рассказывает о 18-летней проблемной девушке Мари Эдлер, которая обращается в полицию с заявлением о жестоком изнасиловании. Копы не верят ее словам и обвиняют ее в фальсификации. Под давлением детективов Мари отказывается от своих слов и признает случившееся с ней выдумкой. Только спустя несколько лет это преступление и еще череда последующих изнасилований, совершенных серийным насильником, будет раскрыто двумя женщинами-детективами. Они работают в разных уголках США, но объединяются для работы над расследованием.

В "Невероятном" снимались Кейтлин Дивер, Тони Коллетт, Мерритт Уивер, Блейк Эллис,Дейл Дикки, Лиза Лапира и другие.

Сериал заинтересует любителей жанра, ценящих непредсказуемые повороты и тщательное раскрытие криминальных дел.

"Грешница"

"Грешница" — американский телесериал-антология в жанре криминальная драма, основанный на одноименном романе немецкой писательницы Петры Хаммесфар.

Поскольку первый сезон "Грешницы" был очень высоко оценен, USA Network превратил то, что должно было стать одноразовым сериалом, в антологию из четырех сезонов и 32 серий. Каждый цикл следует за усталым, но очень умным детективом, расследующим новое преступление. В первом сезоне расследуется дело о нападении девушки среди белого дня на пляже, которая понятия не имеет, почему она это сделала. Во втором – об отравлении мальчиком двух взрослых, проживавших в религиозной общине. В третьем детектив пытается раскрыть автомобильную аварию со смертельным исходом, которая приводит к более сложному делу. В последнем сезоне расследуется исчезновение девушки из богатой семьи.

Новизна "Грешницы" заключается в том, что в каждом сезоне он проводит время с разным актерским составом второго плана, среди которых Джессика Бил (в номинированном на премию "Эмми" исполнении), Кристофер Эбботт, Кэрри Кун, Мэтт Бомер, Крис Мессина, Фрэнсис Фишер и Джессика Хект.

"Индийский детектив"

"Индийский детектив" – канадский криминальный комедийно-драматический сериал Сэнди Джонсона с комиком Расселом Питерсом в роли полицейского из Торонто Дуга ДиМэлло. Он любит свою работу и хочет доказать начальству, что он способен на большее и может выполнять по-настоящему сложные задания. И однажды он получает такой шанс. Вот только серия случайных событий приводит к тому, что Дуг оказывается отстраненным от своей работы.

Дуг не знает, как ему использовать освободившееся время. И именно в этот момент ему звонит его родной отец, предлагающий отправиться в Мумбаи. Здесь он хочет встретиться со своим сыном и наладить отношения. Оба понимают, что это шанс для того, чтобы укрепить родственные отношения. Отправившись в Индию во время перерыва, Дуг не представляет, с чем ему на самом деле предстоит столкнуться. Оказавшись на месте, он тут же вступает в борьбу с местным влиятельным преступником и богачом, который поддерживают высокий уровень криминала. Недавно отстраненному от должности офицеру придется разрушить международный преступный заговор.

В сериале снимались Расселл Питерс, Анупам Кхер, Кристина Коул, Mishqah Parthiephal, Хамза Хак, Мерен Редди, Уильям Шетнер, Скотт Квальейру, Дэниэл ДеСанто, Анджело Царучас.

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