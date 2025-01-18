У пошуках істини: 5 найцікавіших детективних серіалів від Netflix

Детективи, які захоплюють поворотами сюжету, часовими паралелями, заплутаними історіями, а інколи й комедійними моментами, обов'язково знайдуть свою аудиторію.

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Детективні шоу, фільми та серіали користуються незмінною популярністю у глядачів, оскільки сюжет більшості з них змушує ламати голову над розслідуванням разом із головними героями та прокачувати свої дедуктивні навички. Удвічі приємніше, якщо думки глядача і результат на екрані збігаються наприкінці слідства. Довгі зимові вечори — саме час переглянути найцікавіші детективи, які тепер доступні на стримінговому сервісі Netflix, і потренувати свого внутрішнього Шерлока Холмса. Фокус пропонує п'ять цікавих варіантів.

"Тіла"

"Тіла" – британський серіал із восьми епізодів у жанрі детектив і кримінал. Заснований на графічному романі, опублікованому видавництвом DC Comics для дорослих, серіал переміщається чотирма часовими періодами. Історія починається в Лондоні у 2023 році. Сержант поліції Шахара Хасан переслідує озброєного підлітка і натрапляє на тіло мертвого оголеного чоловіка в провулку Лонгхарвест. У померлого шрам на лобі, прострелене око і дивний знак, можливо, татуювання на зап'ясті.

По ходу з'ясовується, що таке саме тіло було знайдено в тому самому місці в 1890 році, у вікторіанську епоху; в 1941 році, в найтемніші дні Другої світової війни в Британії; і через 30 років у майбутньому. Кожен із детективів своєї епохи працює над затриманням злочинця, але в міру того, як розслідування сходяться воєдино, вони розкривають зловісну змову, яка загрожує Лондону.

Крім змішання епох, автори серіалу пограли і з жанрами. Починається розповідь як цілком типова детективна історія, але з появою нових таймлайнів у кадрі фігурує і любовна історична драма, і не менш драматична нуарна лінія про помсту і спокуту, і науково-фантастичний трилер, який, як неважко здогадатися, розгорнеться в площині майбутнього.

У "Тілах" знялися Амака Окафор, Кайл Соллер, Джейкоб Форчун-Ллойд, Шира Гаас, Том Мотерсдейл, Майкл Джибсон, Грета Скаккі, Стівен Грем, Габріель Гауелл.

"У місті вбивств" ("Мердервіль")

"У місті вбивств" – американський комедійно-містичний телесеріал з імпровізованими елементами, розроблений Крістером Джонсоном для Netflix. Серіал заснований на телесеріалі BBC Three "Вбивство в Саксвіллі".

У центрі сюжету – дивакуватий детектив Террі Сієтл, з неабиякими здібностями та виразними ексцентричними рисами, працює в підрозділі з розслідування вбивств, що потребують особливої уваги та професійного підходу. Він запрошує знаменитостей, які ні про що не підозрюють, розслідувати вбивства в місті, де злочини є способом життя. Гості повинні підігравати його витівкам, одночасно намагаючись розкрити справу. У семи епізодах шоу представлені найсміховинніші актори, включно зі сценаристом і комедіантом Кумейлом Нанджіані, акторкою Шерон Стоун, Маєю Рудольф, коміком і телеведучим Конаном О'Браєном, стендап-коміком Кендріком Джонгом, комедійною акторкою Маєю Рудольф.

Сюжет кожного епізоду сам по собі кумедний, але що робить серіал ще веселішим, так це очікування, коли гості щосили стримуватимуть свій сміх.

"Неймовірне"

"Неймовірне" – американський серіал із восьми епізодів, створений Сюзанною Ґрант, Айлет Волдман і Майклом Шейбоном на реальних подіях, який розповідає про серію зґвалтувань, що сталися в період з 2008 до 2011 року в передмістях Сієтла і Денвера. В основі – адаптація статті "Неймовірна історія зґвалтування" Крістіана Міллера і Кена Армстронга, що отримала 2016 року Пулітцерівську премію.

Сюжет розповідає про 18-річну проблемну дівчину Марі Едлер, яка звертається до поліції із заявою про жорстоке зґвалтування. Копи не вірять її словам і звинувачують її у фальсифікації. Під тиском детективів Марі відмовляється від своїх слів і визнає те, що трапилося з нею, вигадкою. Тільки через кілька років цей злочин і ще низку наступних зґвалтувань, скоєних серійним ґвалтівником, буде розкрито двома жінками-детективами. Вони працюють у різних куточках США, але об'єднуються для роботи над розслідуванням.

У "Неймовірному" знімалися Кейтлін Дівер, Тоні Коллетт, Меррітт Вівер, Блейк Елліс, Дейл Діккі, Ліза Лапіра та інші.

Серіал зацікавить любителів жанру, які цінують непередбачувані повороти і ретельне розкриття кримінальних справ.

"Грішниця"

"Грішниця" – американський телесеріал-антологія в жанрі кримінальна драма, заснований на однойменному романі німецької письменниці Петри Гаммесфар.

Оскільки перший сезон "Грішниці" був дуже високо оцінений, USA Network перетворив те, що мало стати одноразовим серіалом, на антологію з чотирьох сезонів і 32 серій. Кожен цикл слідує за втомленим, але дуже розумним детективом, який розслідує новий злочин. У першому сезоні розслідується справа про напад дівчини серед білого дня на пляжі, яка й гадки не має, чому вона це зробила. У другому — про отруєння хлопчиком двох дорослих, які проживали в релігійній громаді. У третьому детектив намагається розкрити автомобільну аварію зі смертельними наслідками, яка призводить до складнішої справи. В останньому сезоні розслідується зникнення дівчини з багатої родини.

Новизна "Грішниці" полягає в тому, що в кожному сезоні він проводить час із різним акторським складом другого плану, серед яких Джессіка Біл (у номінованому на премію "Еммі" виконанні), Крістофер Ебботт, Керрі Кун, Метт Бомер, Кріс Мессіна, Френсіс Фішер і Джессіка Гект.

"Індійський детектив"

"Індійський детектив" – канадський кримінальний комедійно-драматичний серіал Сенді Джонсона з коміком Расселом Пітерсом у ролі поліцейського з Торонто Дуга Дімелло. Він любить свою роботу і хоче довести начальству, що він здатний на більше і може виконувати по-справжньому складні завдання. І одного разу він отримує такий шанс. Ось тільки серія випадкових подій призводить до того, що Дуг виявляється відстороненим від своєї роботи.

Дуг не знає, як йому використати час, що звільнився. І саме в цей момент йому телефонує його рідний батько, який пропонує вирушити в Мумбаї. Тут він хоче зустрітися зі своїм сином і налагодити стосунки. Обидва розуміють, що це шанс для того, щоб зміцнити родинні стосунки. Вирушивши до Індії під час перерви, Дуг не уявляє, з чим йому насправді доведеться зіткнутися. Опинившись на місці, він одразу ж вступає в боротьбу з місцевим впливовим злочинцем і багатієм, який підтримує високий рівень криміналу. Нещодавно відстороненому від посади офіцеру доведеться зруйнувати міжнародну злочинну змову.

У серіалі знімалися Расселл Пітерс, Анупам Кхер, Крістіна Коул, Mishqah Parthiephal, Гамза Хак, Мерен Редді, Вільям Шетнер, Скотт Квальейру, Деніел ДеСанто, Анджело Царучас.

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