Топ 13 лучших сериалов в истории Netflix: от классики до новых шоу

Какой оригинальный сериал Netflix лучший? На этот вопрос почти невозможно ответить — стриминговая платформа принесла нам так много хитов, которые невозможно не смотреть.

Related video

Фактически, список ставших культовыми шоу по сценарию, созданных Netflix, просто впечатляет: "Очень странные дела!", "Корона", "Бриджертоны". От романтики до ужасов, научной фантастики, фэнтези и комедии — стример неизменно выпускает одни из лучших оригинальных сериалов в каждом существующем жанре. Об этом пишет Vogue.

Тем не менее, некоторые шоу на Netflix соответствуют всем требованиям, независимо от вашего вкуса и настроения. Лучшие из них предлагают достойную фильма игру, режиссуру, декорации, сценарий и костюмы – и, конечно же, захватывающие сюжетные линии, которые можно рассказать только на протяжении нескольких сезонов и серий. Итак, если вы искали знак, чтобы наконец начать смотреть эти шоу, на которое ваши друзья и семья не перестанут ссылаться, возможно, это именно он. Вот лучшие сериалы на Netflix для просмотра (или повторного просмотра!), от классических фаворитов до новых хитов.

"Очень странные дела" 2016

На первый взгляд "Очень странные дела" кажутся уютным окном в чистую ностальгию по 80-м, благодаря эстетике, взятой прямо из классических фильмов той эпохи, таких как "Останься со мной" и "Инопланетянин". Но не перекручивайте ситуацию: в этом пригороде Среднего Запада происходит что-то очень странное, и чем дольше вы наблюдаете, тем больше событий в окрестностях начинает разворачиваться. "Очень странные дела" — это сверхъестественный триллер, от которого невозможно отвести взгляд, с актерским составом, в который входят Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард и многие другие, а также сногсшибательными спецэффектами и мрачным синтезаторным саундтреком. О, и эти отсылки к 80-м… Они на высоте.

"Бриджертоны" 2020

Для девочек, все еще одержимых той сценой из "Гордости и предубеждения", где мистер Дарси сгибает руку после того, как помог Элизабет сесть в карету, "Бриджертоны" провоцирует тоску по английскому стилю XIX века. Сериал фокусируется в первую очередь на семье Бриджертонов, и каждый сезон исследует романтические начинания каждого брата и сестры, которые пытаются избежать сплетен, вызванных общественными документами загадочной леди Уистлдаун. В сериале, получившем премию "Эмми", вышло три сезона, а к вселенной Бриджертонов недавно присоединился мини-сериал "Королева Шарлотта" об истории любви короля Джорджа и королевы Шарлотты.

"Уэнсдей" 2022

Кажется, Дженна Ортега была рождена, чтобы сыграть Уэнсдей Адамс – и это немалое достижение, учитывая, насколько знаковой была Кристина Риччи в киноверсии 1991 года. Конечно, режиссер Тим Бертон у руля не повредит, как и Кэтрин Зета-Джонс (в роли Мортиши Аддамс) и Луис Гусман (в роли Гомеса Аддамс) на второстепенных ролях. В общем, этот спин-офф "Семейки Адамс", действие которого происходит в среду, когда вы подросток в школе для девочек, представляет собой пугающе очаровательную и динамичную игру, которая заставит вас дотянуться до черной подводки для глаз быстрее, чем вы можете сказать. "Средакор".

"Черное зеркало" 2011

Этот захватывающий и напряженный сериал-антология Netflix завораживает зрителей с 2011 года. Считайте, что это современный взгляд на "Сумеречную зону" с акцентом на влиянии технологий на современное общество. Заставляет задуматься и глубоко нервирует.

"Игра в кальмара" 2021

В центре этого ужасающего корейского сериала 456 участников, соревнующихся в смертельных детских играх за денежный приз, в котором они все отчаянно нуждаются. (Создатель шоу Хван Дон Хек, разрабатывая его, был вдохновлен своими личными экономическими трудностями, а также фоном драматического классового неравенства в Южной Корее.) После выхода "Игра в кальмара" быстро стала самым просматриваемым сериалом Netflix, в котором появились актеры и модели.

"Корона" 2016 — 2023

Теперь, когда "Корона" завершилась, самое время посмотреть все целиком, если вы еще этого не сделали. Первый сезон начинается в 1940-х годах со свадьбы принцессы Елизаветы и принца Филиппа, а затем запечатлевается ее восхождение на престол и танец великого клана Виндзор с историей и властью на протяжении 20-го (и начала 21-го) века. В сериале отлично сочетаются мировые события с личными делами британской королевской семьи, завершающиеся смертью принцессы Дианы и ухаживанием принца Уильяма за Кейт Миддлтон.

"Половое воспитание" 2019 — 2023

Хобби Отиса — езда на велосипеде; он тусуется со своим лучшим другом Эриком; влюблен в Мейв; и управляет секретной клиникой секс-терапии в своей школе. Секс может сбивать с толку, особенно когда вы учитесь в школе, и Отис стремится передать то, чему он научился у своей мамы-сексолога Джин, чтобы помочь одноклассникам разобраться в этом. Сериал одновременно очень забавный и невероятно проникновенный, затрагивающий такие проблемы, как насилие, травмы и горе.

"Падение дома Ашеров" 2023

Этот пропитанный готическим ужасом мини-сериал, основанный на произведениях Эдгара Аллана По, объединяет множество персонажей и сюжетные линии из рассказов По, с особым акцентом на Родерике Ашере (переосмысленном здесь как генеральный директор фармацевтической компании) и смерти его шести дети.

"Гамбит королевы" 2020

Аня Тейлор-Джой играет вундеркинда шахматистку — Элизабет Хармон в этом неотразимом органичном сериале Netflix. Ферзевый гамбит преследует Элизабет, которая стремится стать элитной шахматисткой в ​​1950-х и 60-х годах, одновременно пытаясь справиться со своей зависимостью от наркотиков и алкоголя.

"Ведьмак" 2019

Основанный на одноименной видеоигре (и серии книг), "Ведьмак" сосредоточен на охотнике на монстров Геральте из Ривии (Генри Кавилл), волшебнице Йеннифер из Венгерберга (Аня Чалотра) и наследной принцессе Цирилле из Цинтры (Фрейя Аллан). В сериале рассказывается о каждом персонаже, пока они в конце концов не встретятся, по-видимому, связанные судьбой, чтобы сражаться со своими врагами и защищать друг друга от постоянно растущего вреда. Фэнтезийное шоу собрало большое количество поклонников с момента своего дебюта в 2019 году и породило два дополнительных сериала: "Ведьмак: Происхождение крови" и "Ведьмак: Кошмар волка". Предстоящий пятый сезон станет последним.

"Озарк" 2022

Когда супружеская пара со своими двумя дочерьми переезжает на озеро Озарк после того, как схема отмывания денег пошла наперекосяк, их жизнь становится более сложной, поскольку они обещают мексиканскому наркокартелю, что смогут осуществить еще более крупный заговор на новом месте. В конце концов, в этой захватывающей драме их бизнес переплетается с соседними преступниками и даже с мафией Канзас-Сити.

"Люпен" 2021 —

Этот популярный французский сериал рассказывает историю Арсена Люпена, известного вымышленного вора, и Ассана Диопа, парня, которого он вдохновляет. После того как отца Ассана несправедливо обвинили в краже дорогого бриллиантового ожерелья, его отправляют в тюрьму, где он впоследствии умирает, оставив сына на произвол судьбы. Со временем Ассан превращается в хитрого джентльмена-грабителя (в образе лихого Омара Си), намеревающегося отомстить.

"Оранжевый — новый черный" 2013 — 2019

Задорная специалист по связям с общественностью Пайпер Чепмен (Тейлор Шиллинг), возможно, последний человек, которого вы ожидаете встретить в тюрьме, но она отправляется в женскую тюрьму после того, как ее приговорили к 15 месяцам заключения за преступление, совершенное десять лет назад. Шоу суровое, грубое, шокирующее и очень забавное – особенно когда исследуется предыстория заключенных, с которыми сталкивается Чепмен – и при этом с вдумчивостью и состраданием решаются социальные проблемы, связанные с полом, классом и расой.

Ранее Фокус писал 3 фильма от Netflix, которые поднимут настроение.