Топ 13 найкращих серіалів в історії Netflix: від класики до нових шоу

Який оригінальний серіал Netflix найкращий? На це запитання майже неможливо відповісти — стримінгова платформа принесла нам так багато хітів, які неможливо не дивитися.

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Фактично, список культових шоу за сценарієм, створених Netflix, які стали культовими, просто вражає: "Дуже дивні справи!", "Корона", "Бріджертони". Від романтики до жахів, наукової фантастики, фентезі та комедії — стример незмінно випускає одні з найкращих оригінальних серіалів у кожному з існуючих жанрів. Про це пише Vogue.

Проте деякі шоу на Netflix відповідають усім вимогам, незалежно від вашого смаку і настрою. Найкращі з них пропонують гідну фільму гру, режисуру, декорації, сценарій і костюми — і, звісно ж, захопливі сюжетні лінії, які можна розповісти лише впродовж кількох сезонів і серій. Отже, якщо ви шукали знак, щоб нарешті почати дивитися ці шоу, на яке ваші друзі та родина не перестануть посилатися, можливо, це саме він. Ось найкращі серіали на Netflix для перегляду (або повторного перегляду!), від класичних фаворитів до нових хітів.

"Дуже дивні справи" 2016

На перший погляд "Дивні дива" здаються затишним вікном у чисту ностальгію за 80-ми, завдяки естетиці, взятій прямо з класичних фільмів тієї епохи, таких як "Залишся зі мною" та "Інопланетянин". Але не перекручуйте ситуацію: у цьому передмісті Середнього Заходу відбувається щось дуже дивне, і що довше ви спостерігаєте, то більше подій в околицях починає розгортатися. "Дивні дива" — це надприродний трилер, від якого неможливо відвести погляд, з акторським складом, до якого входять Вайнона Райдер, Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфард і багато інших, а також карколомними спецефектами і похмурим синтезаторним саундтреком. О, і ці відсилання до 80-х... Вони на висоті.

"Бріджертони" 2020

Для дівчаток, все ще одержимих тією сценою з "Гордості й упередження", де містер Дарсі згинає руку після того, як допоміг Елізабет сісти в карету, "Бріджертони" провокує тугу за англійським стилем XIX століття. Серіал фокусується насамперед на сім'ї Бріджертонів, і кожен сезон досліджує романтичні починання кожного з брата і сестри, які намагаються уникнути пліток, спричинених громадськими документами загадкової леді Вістлдаун. У серіалі, що отримав премію "Еммі", вийшло три сезони, а до всесвіту Бріджертонів нещодавно долучився мінісеріал "Королева Шарлотта" про історію кохання короля Джорджа і королеви Шарлотти.

"Венсдей" 2022

Здається, Дженна Ортега була народжена, щоб зіграти Венсдей Адамс — і це чимале досягнення, враховуючи, наскільки знаковою була Крістіна Річчі в кіноверсії 1991 року. Звісно, режисер Тім Бертон біля керма не зашкодить, як і Кетрін Зета-Джонс (у ролі Мортіші Адамс) та Луїс Гусман (у ролі Гомеса Адамс) на другорядних ролях. Загалом, цей спін-офф "Сімейки Адамс", дія якого відбувається в середу, коли ви підліток у школі для дівчаток, — це лякаюче чарівна і динамічна гра, яка змусить вас дотягнутися до чорної підводки для очей швидше, ніж ви можете сказати. "Средакор".

"Чорне дзеркало" 2011

Цей захопливий і напружений серіал-антологія Netflix заворожує глядачів із 2011 року. Вважайте, що це сучасний погляд на "Сутінкову зону" з акцентом на вплив технологій на сучасне суспільство. Змушує замислитися і глибоко нервує.

"Гра в кальмара" 2021

У центрі цього жахливого корейського серіалу 456 учасників, які змагаються у смертельних дитячих іграх за грошовий приз, якого вони всі відчайдушно потребують. (Творець шоу Хван Дон Хек, розробляючи його, був натхненний своїми особистими економічними труднощами, а також тлом драматичної класової нерівності в Південній Кореї). Після виходу "Гра в кальмара" швидко стала найпопулярнішим серіалом Netflix, у якому з'явилися актори та моделі.

"Корона" 2016 — 2023

Тепер, коли "Корона" завершилася, саме час подивитися все цілком, якщо ви ще цього не зробили. Перший сезон починається в 1940-х роках з весілля принцеси Єлизавети і принца Філіпа, а потім фіксується її сходження на престол і танець великого клану Віндзорів з історією і владою протягом 20-го (і початку 21-го) століття. У серіалі чудово поєднуються світові події з особистими справами британської королівської сім'ї, що завершуються смертю принцеси Діани і залицянням принца Вільяма до Кейт Міддлтон.

"Статеве виховання" 2019 — 2023

Хобі Отіса — їзда на велосипеді; він тусується зі своїм найкращим другом Еріком; закоханий у Мейв; і керує секретною клінікою секс-терапії у своїй школі. Секс може збивати з пантелику, особливо коли ви вчитеся в школі, і Отіс прагне передати те, чого він навчився у своєї мами-сексолога Джин, щоб допомогти однокласникам розібратися в цьому. Серіал водночас дуже кумедний і неймовірно проникливий, що зачіпає такі проблеми, як насильство, травми і горе.

"Падіння будинку Ашерів" 2023

Цей просякнутий готичним жахом мінісеріал, заснований на творах Едгара Аллана По, об'єднує безліч персонажів і сюжетні лінії з оповідань По, з особливим акцентом на Родеріку Ашері (переосмисленому тут як генеральний директор фармацевтичної компанії) та смерті його шістьох дітей.

"Гамбіт королеви" 2020

Аня Тейлор-Джой грає вундеркінда-шахістку — Елізабет Гармон у цьому чарівному органічному серіалі Netflix. Ферзевий гамбіт переслідує Елізабет, яка прагне стати елітною шахісткою в 1950-х і 60-х роках, одночасно намагаючись впоратися зі своєю залежністю від наркотиків і алкоголю.

"Відьмак" 2019

Заснований на однойменній відеогрі (і серії книжок), "Відьмак" зосереджений на мисливці на монстрів Геральті з Рівії (Генрі Кавілл), чарівниці Єнніфер з Венгерберга (Аня Чалотра) і наслідній принцесі Циріллі з Цинтри (Фрейя Аллан). У серіалі розповідається про кожного персонажа, поки вони врешті-решт не зустрінуться, мабуть, пов'язані долею, щоб битися зі своїми ворогами і захищати один одного від постійно зростаючої шкоди. Фентезійне шоу зібрало велику кількість шанувальників з моменту свого дебюту 2019 року і породило два додаткові серіали: "Відьмак: Походження крові" і "Відьмак: Кошмар вовка". Майбутній п'ятий сезон стане останнім.

"Озарк" 2022

Коли подружня пара зі своїми двома доньками переїжджає на озеро Озарк після того, як схема відмивання грошей пішла шкереберть, їхнє життя стає складнішим, оскільки вони обіцяють мексиканському наркокартелю, що зможуть здійснити ще більшу змову на новому місці. Зрештою, у цій захопливій драмі їхній бізнес переплітається із сусідніми злочинцями і навіть із мафією Канзас-Сіті.

"Люпен" 2021 —

Цей популярний французький серіал розповідає історію Арсена Люпена, відомого вигаданого злодія, та Ассана Діопа, хлопця, якого він надихає. Після того як батька Ассана несправедливо звинуватили в крадіжці дорогого діамантового намиста, його відправляють до в'язниці, де він згодом помирає, залишивши сина напризволяще. Згодом Ассан перетворюється на хитрого джентльмена-грабіжника (в образі хвацького Омара Сі), який має намір помститися.

"Помаранчевий — новий чорний" 2013 — 2019

Завзята фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Пайпер Чепмен (Тейлор Шилінг), можливо, остання людина, яку ви очікуєте зустріти у в'язниці, але вона вирушає до жіночої в'язниці після того, як її засудили до 15 місяців ув'язнення за злочин, скоєний десять років тому. Шоу суворе, брутальне, шокуюче і дуже кумедне — особливо коли досліджується передісторія ув'язнених, з якими стикається Чепмен — і водночас із вдумливістю та співчуттям розв'язуються соціальні проблеми, пов'язані зі статтю, класом і расою.

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