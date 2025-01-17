Выгульщица собак из Великобритании спасла 100 лошадей во время пожара в Лос-Анджелесе

Знание психологии животных и недюжинная смелость помогли Кризи в самые опасные моменты.

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45-летняя Теа Кризи и Великобритании, дрессировщица лошадей, прожившая в Лос-Анджелесе 20 лет и зарабатывающая на выгуле собак знаменитостей в Голливуде, спасла 100 лошадей. Она помогла эвакуировать животных, которые остались в охваченных огнем районах города, организовав команду из бесстрашных волонтеров, пишет The Telegraph.

Первыми она спасла двух лошадей, которые оказались в ловушке на территории поместья ее подруги. Несмотря на предупреждения полиции о безопасности, Кризи приняла поспешное решение поехать на своем трейлере в зону бедствия и вывезти животных.

"Я все равно пойду спасать лошадь, даже если это будет угрожать мне самой – так уж я устроена", — рассказала Теа журналистам.

Фото: Thea Creasy/Facebook

Обеспокоенная тем, что лошади ее подруги не единственные, кто оказался в ловушке в горящих домах и амбарах, Кризи отправилась спасать всех лошадей на дороге, которая находилась под угрозой уничтожения пламенем. Она попросила волонтеров подогнать все возможные трейлеры.

Когда женщина ехала за животными, она увидела облако дыма, которое поднималось там, где были лошади, и это вызвало у нее панику и задышку. К счастью, ей удалось добраться до конюшен, и Теа, которая раньше работала тренером лошадей в Топанга-Каньоне, штат Луизиана, использовала свой опыт, чтобы уговорить взволнованных животных зайти в ожидающие грузовики и трейлеры.

"Они, очевидно, были встревожены, но они не дикие лошади, они понимали, что должны следовать приказам. Некоторые владельцы были в истерике, другие боялись, что их лошади не пойдут в трейлеры. Но я видела много чрезвычайных ситуаций. Чем срочнее ситуация, тем спокойнее я становлюсь – животные питаются твоими эмоциями, и ты ничего не можешь сделать, просто поддавшись панике. Я приучила себя быть максимально спокойной в таких ситуациях", – объяснила Кризи.

Несмотря на всю храбрость Теа, пережитое сказалось на ее физическом и психическом здоровье. Она не могла спать целую неделю, а теперь страдает от мигреней.

Кризи работала тренером лошадей в Топанга-Каньоне, штат Луизиана Фото: Thea Creasy/Facebook

Сейчас она занята поисками приютов для спасенных лошадей, и соответствующие центры в Лос-Анджелесе работают на полную мощность. Например, конноспортивный центр в знаменитом парке Гриффит открыл свои двери для 300 лошадей и ослов, пострадавших от ужасных лесных пожаров. Пожар в Итоне, уничтоживший более 10 000 акров, сотни домов и лишивший крова тысячи людей, также нанес ущерб большой популяции лошадей в Альтадене и Пасадене, к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Сейчас работники центра столкнулись с истощением запасов из-за большого количества животных, и принимают пожертвования на закупку корма для спасенных лошадей. Вторая проблема – трудности с идентификацией. Пока что установлены владельцы примерно половины животных.

Ранее Фокус писал, что метеорологи предупреждают о новой угрозе для Лос-Анджелеса.