Вигульниця собак із Великої Британії врятувала 100 коней під час пожежі в Лос-Анджелесі

Знання психології тварин і надзвичайна сміливість допомогли Крізі в найнебезпечніші моменти.

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45-річна Теа Крізі з Великої Британії, дресирувальниця коней, яка прожила в Лос-Анджелесі 20 років і заробляє на вигулі собак знаменитостей у Голлівуді, врятувала 100 коней. Вона допомогла евакуювати тварин, які залишилися в охоплених вогнем районах міста, організувавши команду з безстрашних волонтерів, пише The Telegraph.

Першими вона врятувала двох коней, які опинилися в пастці на території маєтку її подруги. Незважаючи на попередження поліції про безпеку, Крізі вирішила терміново поїхати на своєму трейлері в зону лиха і вивезти тварин.

"Я все одно піду рятувати коня, навіть якщо це загрожуватиме мені самій — так уже я влаштована", — розповіла Теа журналістам.

Фото: Thea Creasy/Facebook

Стурбована тим, що коні її подруги не єдині, хто опинився в пастці в палаючих маєтках і стайнях, Крізі вирушила рятувати всіх коней дорогою, що перебувала під загрозою знищення полум'ям. Вона попросила волонтерів підігнати всі можливі трейлери.

Коли жінка їхала за тваринами, вона побачила хмару диму, що здіймалася там, де були коні, і це викликало в неї паніку та задуху. На щастя, їй вдалося дістатися до стаєнь, і Теа, яка раніше працювала тренером коней у Топанга-Каньйоні, штат Луїзіана, використала свій досвід, щоб умовити схвильованих тварин зайти до вантажівок і трейлерів, які чекали на неї.

"Вони, очевидно, були стривожені, але вони не дикі коні, вони розуміли, що повинні виконувати накази. Деякі власники були в істериці, інші боялися, що їхні коні не підуть у трейлери. Але я бачила багато надзвичайних ситуацій. Що терміновіша ситуація, то спокійнішою я стаю — тварини живляться твоїми емоціями, і ти нічого не можеш зробити, просто піддавшись паніці. Я привчила себе бути максимально спокійною в таких ситуаціях", — пояснила Крізі.

Незважаючи на всю хоробрість Теа, пережите позначилося на її фізичному і психічному здоров'ї. Вона не могла спати цілий тиждень, а тепер страждає від мігрені.

Крізі працювала тренером коней у Топанга-Каньйоні, штат Луїзіана Фото: Thea Creasy/Facebook

Зараз вона зайнята пошуками притулків для врятованих коней, і відповідні центри в Лос-Анджелесі працюють на повну потужність. Наприклад, кінноспортивний центр у знаменитому парку Гріффіт відчинив свої двері для 300 коней і віслюків, які постраждали від жахливих лісових пожеж. Пожежа в Ітоні, що знищила понад 10 000 акрів, сотні будинків і позбавила даху над головою тисячі людей, також завдала шкоди великій популяції коней в Альтадені та Пасадені, на північний захід від Лос-Анджелеса.

Наразі працівники центру зіткнулися з виснаженням запасів через велику кількість тварин, і приймають пожертви на закупівлю корму для врятованих коней. Друга проблема — труднощі з ідентифікацією. Поки що встановлено власників приблизно половини тварин.

Раніше Фокус писав, що метеорологи попереджають про нову загрозу для Лос-Анджелеса.