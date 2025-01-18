Краткая история солнцезащитных очков: от Древнего Рима до Голливуда

Солнцезащитные или темные очки всегда защищали от яркого солнечного света, но есть ли "тени" больше, чем мы думаем?

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Зрачки наших глаз тонкие и сразу реагируют на яркий свет. Защита их от света — даже от блеска, отраженного от снега, — важна для каждого. Гималайские альпинисты носят защитные очки именно для этой цели. Об этом пишет edition.cnn.

Защита частично является функцией солнцезащитных очков. Но очки с темными или цветными линзами стали модными аксессуарами и личными вещами. Подумайте об огромном и знаменитом коллекционере солнцезащитных очков Элтоне Джоне с его феерическими украшениями в форме сердца с розовыми линзами и многими другими.

Когда возник интерес к защите глаз и в какой момент темные очки стали социальным заявлением, а также физической защитой?

Древние традиции

Говорят, что римский император Нерон подносил к глазам полированные драгоценные камни для защиты от солнца, наблюдая за боем гладиаторов.

Мы знаем, что медные инуиты Крайнего Севера Канады и юпики Аляски носили различные виды снежных очков, сделанных из рогов или китового уса и с крошечными горизонтальными прорезями. Владельцы смотрели через них и защищались от яркого света снега во время охоты. В то же время, очень узкие отверстия для глаз помогали им сосредоточиться на добыче.

В Китае XII века судьи носили солнцезащитные очки с дымчатыми кварцевыми линзами, чтобы скрыть выражение лица — возможно, чтобы сохранить достоинство или не передать эмоции.

Kasim Asim/Museum of Science. Солнцезащитные очки с зелеными линзами и шарнирами, изготовленные примерно в 1770 году.

Первые солнцезащитные очки производились в Венеции, где многолетний опыт производства стекла был сосредоточен на до сих пор знаменитых островах Мурано.

В XVIII веке знатные венецианские дамы подносили к глазам очки зеленого цвета в черепаховой оправе, по конструкции напоминающие ручное зеркало. Эти "ветри да гондола" (очки для гондолы) или "да дама" (для женщин) использовались для защиты своих глаз и глаз их детей от солнечного света, когда гондольеры перевозили их по венецианским каналам.

Очки, знаменитости и война

Аристократка Марелла Аньелли (слева) и первая леди США Джеки Кеннеди (справа) на причале в Амальфи, Италия, перед тем, как сесть на яхту в августе 1962 года. Архив Беттманна/Getty Images Фото: Фото: Gettyimages

Защита глаз принимает интересный оборот, когда начинается съемка фильмов. Глаза кинозвезд напрягались из-за очень сильного искусственного студийного освещения. Они начали носить затемненные очки вне студии, так как у них начали болеть глаза.

Когда Голливуд начал делать из этих звезд знаменитостей, они стремились к уединению, надев темные очки и в общественных местах.

Их внешний вид имел решающее значение для индустрии.

Вспоминается отстраненная Грета Гарбо, которая пряталась за очками, чтобы не общаться с фанатами. Одри Хепберн была еще одной звездой, известной своими темными очками Оливера Голдсмита. Она смотрела через них на зрителей во многих фильмах, а также носила их как аксессуар высокой моды.

Генерал Дуглас Макартур носит солнцезащитные очки Ray Ban во время инспекции Инчхона перед вторжением десанта в город — ключевым сражением Корейской войны — в 1950 году. Getty Images

Первыми антибликовыми очками, первоначально с зеленым стеклом, блокирующим ультрафиолетовые лучи (УФ), были очки Ray-Ban, запатентованные в 1939 году как "Авиаторы" для ВВС США. Их форма уменьшала свет под любым углом. Они были подхвачены военными и стали фирменным стилем генерала Дугласа Макартура, Верховного главнокомандующего вооруженными силами США на Тихом океане, дислоцированного в Брисбене, Австралия, во время Второй мировой войны.

Эти очки, хорошо сшитая униформа цвета хаки и фуражки излучали энергичную мужскую привлекательность, хотя наряды были не совсем модными.

С конца 1920-х годов темные очки становились все более популярными аксессуарами. Они обрели новую жизнь как основная мужская и женская мода в 1960-х и 1970-х годах. Иконы стиля, такие как Жаклин Кеннеди, носили свои огромные дизайнерские очки в качестве личной модной вещи.

Жаклин Кеннеди Фото: Getty Images

Богатый смыслом

Сегодня на рынке представлены сотни различных дизайнов. Многие из них можно приобрести в любой аптеке.

Темные очки повсюду: их носят на улице, за рулем, на пляже и на теннисном корте.

Солнцезащитные очки богаты значениями. Они защищают от резкого солнечного света и защищают владельцев от тесного контакта с другими людьми. Они также позволяют пользователям незаметно наблюдать за другими. Это эффектные аксессуары, которые предпочитают знаменитости, кинозвезды и модные влиятельные лица всех мастей.

Для некоторых знаменитостей солнцезащитные очки стали частью их образа.

Они создают мощную ауру для кого-то вроде главного редактора Vogue Анны Винтур. Для Стиви Уандера, который носит солнцезащитные очки, потому что он был слеп, они стали символом его особой личности, его уникальных способностей и его знакового статуса.

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