Коротка історія сонцезахисних окулярів: від Стародавнього Риму до Голлівуду

Сонцезахисні або темні окуляри завжди захищали від яскравого сонячного світла, але чи є "тіні" більше, ніж ми думаємо?

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Зіниці наших очей тонкі й одразу реагують на яскраве світло. Захист їх від світла — навіть від блиску, відбитого від снігу, — важливий для кожного. Гімалайські альпіністи носять захисні окуляри саме для цієї мети. Про це пише edition.cnn.

Захист частково є функцією сонцезахисних окулярів. Але окуляри з темними або кольоровими лінзами стали модними аксесуарами й особистими речами. Подумайте про величезного і знаменитого колекціонера сонцезахисних окулярів Елтона Джона з його феєричними прикрасами у формі серця з рожевими лінзами і багатьма іншими.

Коли виник інтерес до захисту очей і в який момент темні окуляри стали соціальною заявою, а також фізичним захистом?

Стародавні традиції

Кажуть, що римський імператор Нерон підносив до очей поліровані дорогоцінні камені для захисту від сонця, спостерігаючи за боєм гладіаторів.

Ми знаємо, що мідні інуїти Крайньої Півночі Канади та юпіки Аляски носили різні види снігових окулярів, зроблених з рогів або китового вуса і з крихітними горизонтальними прорізами. Власники дивилися через них і захищалися від яскравого світла снігу під час полювання. Водночас, дуже вузькі отвори для очей допомагали їм зосередитися на здобичі.

У Китаї XII століття судді носили сонцезахисні окуляри з димчастими кварцовими лінзами, щоб приховати вираз обличчя — можливо, щоб зберегти гідність або не передати емоції.

Kasim Asim/Museum of Science. Сонцезахисні окуляри із зеленими лінзами і шарнірами, виготовлені приблизно 1770 року.

Перші сонцезахисні окуляри виробляли у Венеції, де багаторічний досвід виробництва скла був зосереджений на досі знаменитих островах Мурано.

У XVIII столітті знатні венеціанські пані підносили до очей окуляри зеленого кольору в черепаховій оправі, що за конструкцією нагадували ручне дзеркало. Ці "вітри да гондола" (окуляри для гондоли) або "да дама" (для жінок) використовували для захисту своїх очей і очей їхніх дітей від сонячного світла, коли гондольєри перевозили їх венеціанськими каналами.

Окуляри, знаменитості та війна

Аристократка Марелла Аньєллі (ліворуч) і перша леді США Джекі Кеннеді (праворуч) на причалі в Амальфі, Італія, перед тим, як сісти на яхту в серпні 1962 року. Архів Беттманна/Getty Images Фото: Фото: Gettyimages

Захист очей набирає цікавого оберту, коли починається зйомка фільмів. Очі кінозірок напружувалися через дуже сильне штучне студійне освітлення. Вони почали носити затемнені окуляри поза студією, оскільки в них почали боліти очі.

Коли Голлівуд почав робити з цих зірок знаменитостей, вони прагнули усамітнення, одягнувши темні окуляри і в громадських місцях.

Їхній зовнішній вигляд мав вирішальне значення для індустрії.

Пригадується відсторонена Грета Гарбо, яка ховалася за окулярами, щоб не спілкуватися з фанатами. Одрі Хепберн була ще однією зіркою, відомою своїми темними окулярами Олівера Голдсміта. Вона дивилася через них на глядачів у багатьох фільмах, а також носила їх як аксесуар високої моди.

Генерал Дуглас Макартур носить сонцезахисні окуляри Ray Ban під час інспекції Інчхона перед вторгненням десанту в місто — ключовою битвою Корейської війни — 1950 року. Getty Images

Першими антивідблисковими окулярами, спочатку із зеленим склом, що блокує ультрафіолетові промені (УФ), були окуляри Ray-Ban, запатентовані 1939 року як "Авіатори" для ВПС США. Їхня форма зменшувала світло під будь-яким кутом. Їх підхопили військові і вони стали фірмовим стилем генерала Дугласа Макартура, Верховного головнокомандувача збройними силами США на Тихому океані, дислокованого в Брісбені, Австралія, під час Другої світової війни.

Ці окуляри, добре зшита уніформа кольору хакі та кашкети випромінювали енергійну чоловічу привабливість, хоча вбрання були не зовсім модними.

З кінця 1920-х років темні окуляри ставали дедалі популярнішими аксесуарами. Вони знайшли нове життя як основна чоловіча і жіноча мода в 1960-х і 1970-х роках. Ікони стилю, такі як Жаклін Кеннеді, носили свої величезні дизайнерські окуляри як особисту модну річ.

Жаклін Кеннеді Фото: Getty Images

Багатий сенсом

Сьогодні на ринку представлені сотні різних дизайнів. Багато з них можна придбати в будь-якій аптеці.

Темні окуляри всюди: їх носять на вулиці, за кермом, на пляжі і на тенісному корті.

Сонцезахисні окуляри багаті на значення. Вони захищають від різкого сонячного світла і захищають власників від тісного контакту з іншими людьми. Вони також дають змогу користувачам непомітно спостерігати за іншими. Це ефектні аксесуари, яким надають перевагу знаменитості, кінозірки та модні впливові особи всіх мастей.

Для деяких знаменитостей сонцезахисні окуляри стали частиною їхнього образу.

Вони створюють потужну ауру для когось на кшталт головного редактора Vogue Анни Вінтур. Для Стіві Вандера, який носить сонцезахисні окуляри, бо він був сліпий, вони стали символом його особливої особистості, його унікальних здібностей і його знакового статусу.

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